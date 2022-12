Les célébrités célèbrent le cinéma et le cinéma noirs à Los Angeles

Vu sur scène…

Lundi, la cinquième célébration annuelle du cinéma et de la télévision noirs de la Critics Choice Association a eu lieu et une foule de célébrités ont salué leurs pairs.

Parrainée par McBride Sisters Wine Company, la commémoration a eu lieu au Fairmont Century Plaza Hotel Los Angeles avant d’être télévisée dans tout le pays en février, programmée pour le Mois de l’histoire des Noirs.

Des célébrités ont été reconnues dans 15 catégories, toutes honorant des réalisations exceptionnelles dans le cinéma et la télévision noirs.

Repéré à l’événement était Robin McBride, président et co-fondateur de McBride Sisters Wine Company qui a assisté avec sa fille Daneia McBride-Rodriguez.

Était également présente Angela Bassett, vêtue de rose, qui a reçu le «Career Achievement Award»…

et a amené son mari Courtney B. Vance comme rendez-vous.

Bassett a été rejoint par Quinta Brunson qui a remporté le Trophée « Prix de l’actrice pour la télévision »…

et Michael B. Jordan qui a reçu le «Melvin Van Peebles Trailblazer Award».

Nicco Annan a assisté et a accepté le “Prix de l’acteur pour la télévision”.

Il était flanqué de son P-Vallée les co-stars Shannon Thornton et J. Alphonse Nicholson ainsi que le créateur de la série, Katori Hall.

Était également présent Kid Cudi qui a accepté le « Groundbreaker Award »…

et a amené sa mère comme rendez-vous.

L’événement était hérissé d’excellence noire alors que des célébrités comme Jonathan Majors qui a accepté le “Prix de l’acteur pour le film”, Brian Tyree Henry, qui a reçu le prix du “Meilleur acteur dans un second rôle”, Da’Vine Joy Randolph et Sinqua Walls ont foulé le tapis.

Parmi les autres lauréats de la célébration du cinéma et de la télévision noirs de la Critics Choice Association, citons Elegance Bratton qui a reçu le «Prix de la justice sociale», Quincy Isaiah qui a accepté le «Rising Star Award présenté par IMDbPro» et Berry Gordy qui a reçu le «Icon Award» via Billy Dee Williams.

