Les célébrités célèbrent l’ABFF à la Pool Party d’ALLBLK

Le Festival du film noir américain regorgeait de star power et de mélanine alors que certains de vos favoris ont assisté à une soirée piscine ALLBLK très chic.

TOUTBLKle service de streaming populaire pour la télévision et les films noirs d’AMC Networks, a organisé deux activations au 2023 (ABFF) à Miami du 14 au 18 juin, y compris leur événement de casting annuel « Shoot Your Shot » et une ALLBLK Pool Party.

ALLBLK s’est d’abord associé à ABFF pour « Shoot Your Shot », pour lancer un casting national pour trouver la co-vedette de sa nouvelle série dramatique relationnelle, Impliquécréé par Omarion.

Pour trouver les meilleurs talents de la série, cinq finalistes ont travaillé aux côtés d’un lecteur célèbre, Lance Gross, qui a interprété une scène en direct avec eux devant un public de festival, devant un panel de juges comprenant Omarion, Romeo Miller (ALLBLK’s À la carte), Brett Dismuke (Head of Content, ALLBLK & WE tv), Nikki Love (SVP, Development & Production) et la directrice de casting Leah Daniels-Butler qui ont sélectionné le gagnant sur place.

Le gagnant a été annoncé comme Ashanti Harris qui a publié avec enthousiasme le moment sur Instagram.

Suite à cela, une grande fête s’est ensuivie à la ALLBLK Pool Party.

ABFF Pool Party d’ALLBLK en présence d’Omarion, Lance Gross, Romeo et plus

La fête au Nation Hotel de Miami comprenait des cocktails, des hors-d’œuvre et des cadeaux exclusifs.

Il a été suivi par Omarion qui a posé pour des photos avec Brett Dismuke et Roméo…

Ne me juge pas star, Chyna Layne, qui a posé aux côtés Ne me juge pas créateur, l’honorable juge Lynn Toler…

Lance Gros…

Pierre Thomas…

et une foule de beaux invités.

À un moment donné, le juge Lynn et Omarion ont eu un joli moment au bord de la piscine et ont dansé ensemble.

Que pensez-vous de la Pool Party ABFF ALLBLK 2023 et de la recherche « Shoot Your Shot » ?