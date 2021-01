Anna Friel a été liée de manière romantique à une série de visages célèbres au fil des ans.

L’actrice Marcella, qui est de retour pour une troisième série du drame policier ITV ce soir, n’a jamais été mariée.

Elle a déclaré une fois qu’elle désespérait d’avoir un « grand mariage blanc » et de se marier dans une forêt, mais elle a clairement indiqué que M. Right devrait venir la chercher.

« J’attends un chappie fringant et magnifique pour m’emmener à son château sur son chargeur blanc, » dit-elle, avant de se moquer de sa vie amoureuse infructueuse.

« Le problème est que, avec ma chance avec les hommes, ce serait probablement une masure avec un toit qui fuit et sur un âne. »

Anna a été liée à des visages très célèbres au fil des ans, des acteurs hollywoodiens aux sensations pop.







Bien qu’il y ait également eu une concurrence délicate pour ses affections, une chanteuse effrontée faisant sonner le téléphone à la maison de son petit ami célèbre pour lui demander de sortir avec elle.

Anna, qui a une fille avec l’acteur de Harry Potter David Thewlis, est actuellement célibataire.

L’ancienne actrice de Brookside a expliqué que sa récente relation de quatre ans avec un homme mystérieux s’était rompue dans les deux semaines suivant le verrouillage.

«Bien que j’aime garder ma vie privée incroyablement privée, je pense qu’il y aura tellement de retombées à la fin de tout cela qu’il est important de dire: ‘Je suis humain, cela nous arrive à tous et c’est difficile. ‘, a-t-elle dit au magazine You.

Anna a admis qu’elle se sentait plus sexy que jamais dans la quarantaine, mais qu’elle avait du mal à sortir ensemble dans les temps modernes.

Voici un aperçu de certaines des célébrités avec lesquelles Anna a été liée.

Jour de Darren









En 1994, Anna a commencé à fréquenter l’acteur et star du théâtre Darren Day.

Ils étaient ensemble pendant trois ans et se sont même fiancés lorsque Darren s’est mis à genoux avec une bague de fiançailles de 30000 £.

Cependant, ils se sont séparés et Darren est parti avec l’actrice de Coronation Street, Tracy Shaw, deux semaines à peine après avoir largué Anna.

Lorsque Darren a proposé à Tracy, il a utilisé exactement la même bague qu’il avait précédemment achetée pour Anna.

Pendant son séjour sur CelebrityBig Brother en 2016, Darren a révélé que Robbie Williams avait tenté de lui voler Anna quand ils sortaient ensemble.

Robbie a même eu l'audace d'appeler le téléphone personnel de Darren pour demander à Anna de sortir pendant qu'elle était assise avec lui.







Racontant l’histoire sur CBB, Darren a expliqué: « Il a téléphoné à ma maison un jour, je l’ai pris et un gars a dit: » Salut, c’est Derrick de Go Discs. Puis-je parler à Anna s’il vous plaît? «

«Alors je lui ai passé le téléphone et elle a parlé pendant environ 10 minutes. Parfois, j’ai remarqué qu’elle avait l’air très mal à l’aise alors j’ai demandé par la suite si elle allait bien.

«Puis elle m’a dit que c’était Robbie Williams au téléphone et il lui avait juste demandé de sortir. J’étais juste, genre, la joue!»

Malgré la séparation en 1997, Darren a révélé qu’il restait toujours en contact avec les parents d’Anna.

« La maman et le père d’Anna avec lesquels je suis resté en contact et nous nous sommes juste souhaité une bonne année, donc les choses ne sont pas aussi mauvaises que les gens pourraient le penser », a-t-il déclaré.

« Avec toutes mes relations, nous avons eu une réunion, une relation et une rupture très publiques. »

Robbie Williams







Robbie a en fait rencontré Anna lors d’une première de film et le couple a eu une brève aventure.

Ils ont été vus en train de se mettre ensemble sur le balcon d’un hôtel après sa séparation de Darren.

Lorsque Darren a raconté son histoire sur CBB, Robbie regardait à la maison et a envoyé un courriel pour s’excuser de ce qu’il avait fait.

«C’était un très beau message», admit Darren. «C’était tellement sincère et cela m’a vraiment touché. Je suis revenu vers lui pour lui dire merci, puis il a répondu et nous avons juste cliqué.

« Maintenant, nous sommes de bons amis et nous envoyons des messages jusqu’à 10 fois par jour! »

En 2017, Robbie a enregistré un certain nombre de messages vidéo pour s’excuser auprès de Darren.

« Envoi d’un message vidéo d’excuses pour toute la téléphonie chez vous pendant que vous sortiez avec Anna Friel et lui demandiez de sortir », a déclaré Robbie dans une vidéo.

« Une chose terrible à faire. Hum, par un homme il y a mille lunes qui avait la tête haute. Ça m’a fait sentir de la merde que je t’ai fait ressentir de la merde. »

Même sa femme Ayda Field s’est jointe à nous, en disant: «C’est comme le 15e message vidéo de Robbie pour vous.

«Je suis vraiment désolé qu’il ait été si terrible. Je comprends tout à fait. Il n’est plus mal.

Christian Bale







La star de Batman, Christian Bale, aurait fréquenté Anna à la fin des années 90.

Ils se sont rencontrés sur le tournage de A Midsummer Night’s Dream en 1999 et auraient commencé à se voir.

Le film a été tourné sur place en Italie et le couple a semblé nouer un lien.

L’ancien assistant de Bale, Harrison Cheung, a déclaré au Daily Mail en 2006 que Christian était resté dans l’appartement d’Anna à Londres, mais qu’ils avaient annulé les choses après qu’elle lui ait rendu visite à Los Angeles.

Joaquin Phoenix







On dit que Joaquin Phoenix et Anna Friel ont eu une brève aventure après avoir travaillé ensemble.

Mais rien n’est venu de leur badinage et la paire n’est jamais entrée dans quoi que ce soit de sérieux.

Joaquin était lié à plusieurs de ses co-stars et sortait avec sa compatriote star hollywoodienne Liv Tyler de 1995 à 1998.

L’acteur Joker est maintenant fiancé à l’actrice Rooney Mara, mère de leur fils River.

Certaines personnes ont souligné que son partenaire actuel présentait en fait une ressemblance frappante avec Anna.

Chris Evans







Anna a été liée à Chris Evans après avoir passé un week-end ensemble à Dublin.

Ils étaient assis ensemble au Point Fashion Show et ont passé quelques jours en ville à boire.

Cependant, cela n’a semblé être qu’un flirt car il n’a abouti à rien à la fin.

Le couple a passé un bon moment ensemble mais n’a pas fini par avoir une histoire d’amour sérieuse.

Chris est marié à sa troisième épouse Natasha Shishmanian depuis 2007.

David Thewlis







La plus longue relation d’Anna a été avec la star de Harry Potter, David Thewlis.

Ils se sont rencontrés pour la première fois sur un vol à destination de Cannes en 2001 et n’ont pas laissé un écart d’âge de 13 ans les empêcher de tomber amoureux.

Ils ont passé du temps dans sa maison de Londres, sa maison de Windsor et ont acheté une place ensemble à Hollywood.

Tous deux ont admis que leur relation n’était pas ordinaire, David avouant: « Je suppose que vous pourriez dire qu’Anna et moi sommes yin et yang. Elle est grégaire, très sociale, très tactile, très extravertie. »

Expliquant que leur relation était loin d’être conventionnelle, Anna a déclaré: « Il a 13 ans de plus que moi, nous avons nos propres propriétés séparées et nous ne sommes pas mariés. »

Les horaires de tournage hectiques les ont séparés jusqu’à cinq mois à la fois et ils ont traversé une période difficile dans leur relation.

Mais ils ont décidé de refuser les rôles pour passer du temps ensemble et ont cimenté leur relation avec la naissance de leur fille Gracie en 2005.







David a dit qu’il était un «homme changé» à cause d’Anna et de Gracie et que le mariage n’était pas un gros problème pour le couple.

Après neuf ans ensemble, les choses se sont effondrées en 2010 lorsqu’elles ont été forcées de vivre séparément à cause du travail et ont réalisé que leur relation était terminée.

«Nous nous sommes tous les deux assis et nous avons dit: ‘Cela ne fonctionne plus’, a déclaré plus tard Anna.

« Peut-être que nous avons juste grandi séparés, et je soupçonne certainement que si nous étions restés ensemble plus longtemps, nous ne serions peut-être pas amis. »

Cependant, le couple est resté en très bons termes et vit même l’un en face de l’autre à Windsor pour coparrainer Gracie.

«Nous faisons l’école ensemble ou, si Gracie a besoin de nouvelles chaussures, nous allons tous les trois acheter des chaussures ensemble», a déclaré Anna.

Rhys Ifans







Anna a rencontré l’acteur gallois Rhys Ifans lors du tournage de la production Sky de Neverland.

C’est en fait sa fille Gracie qui l’a convaincue de commencer à sortir avec Rhys en 2011.

Elle a déclaré au magazine social Tatler: «Je pense que l’une des choses qui nous rapproche tant est notre besoin de nous sentir en sécurité.

«Vous savez, tout le monde doit aller là-bas et affronter le monde massif et faire face au rejet.

«C’est bien d’avoir un sanctuaire et un endroit où aller et une paire de gros bras autour de vous et quelqu’un pour dire: ‘Oh, tout va bien.’

Anna a même parlé d’avoir un bébé avec Rhys en 2013 mais a déclaré qu’ils n’étaient pas encore prêts.

Après trois ans ensemble, ils se sont séparés, mais il n’y avait pas de mauvais sentiments.

«Dans les deux relations, les choses ne se sont pas brisées parce qu’il n’y avait pas d’amour là-bas. En réalité, c’était juste parce que nous étions devenus amis, ou que nous passions trop de temps séparés, et ce sont des acteurs pour vous – c’est notre industrie », a déclaré Anna au magazine Red.