Les célèbres robes en velours de la princesse Diana par Victor Edelstein sont mises en vente chez Sotheby’s

Elle n’est peut-être pas aussi célèbre que sa “robe de vengeance” qui fait tourner les têtes, mais une pièce en velours de soie couleur aubergine est toujours l’une des robes les plus emblématiques de la princesse Diana. La défunte royale l’a porté à la fois pour un portrait royal officiel en 1991 et pour une diffusion intime de Vanity Fair en 1997, juste avant sa mort.

Pour la première fois en plus de 25 ans, la robe sera mise aux enchères et devrait rapporter jusqu’à 120 000 $ lors d’une vente Sotheby’s à New York plus tard ce mois-ci.

La robe de bal en velours aubergine de la princesse Diana est mise en vente pour la première fois en 25 ans. Crédit: Sotheby’s

Conçu par le couturier Victor Edelstein, le numéro sans bretelles présente un décolleté en cœur sculptural et une jupe en forme de tulipe. Il s’est vendu pour la dernière fois 24 150 $ en 1997, lors d’une vente aux enchères caritative de Christie’s avec 79 robes données par Diana. Les ventes ont atteint collectivement 3,25 millions de dollars, au profit d’organisations de lutte contre le sida et le cancer, dont le Royal Marsden Hospital, où elle a été présidente pendant huit ans.

Dans l’histoire de Vanity Fair, photographiée par Mario Testino, le magazine s’est concentré sur la vente aux enchères, qualifiant sa décision de vendre les robes de “symbole puissant de sa vie changeante” à la suite de son divorce très médiatisé avec le prince Charles, alors qu’elle était “laisser tomber une vie qui n’a jamais existé.”

Il a été conçu par Victor Edelstein et faisait partie de sa collection d’automne 1989. Crédit: Sotheby’s

Mais la princesse de Galles était plus réservée en discutant de sa décision de vendre les vêtements, disant seulement que c’était “une clé pour lâcher ces belles robes”. Elle a déclaré au magazine: “Cependant, je suis extrêmement heureuse que d’autres puissent maintenant partager la joie que j’ai eue en les portant.”

Mario Testino (photo) a photographié la princesse Diana dans la robe l’été de sa mort. Crédit: MJ Kim/Getty Images Europe/Getty Images

La robe violet foncé faisait partie de la collection automne 1989 d’Edelstein, bien qu’il ait conçu des looks personnalisés pour la princesse pendant plus d’une décennie, selon Sotheby’s. Il a été présenté dans un tableau de Douglas Hardinge Anderson en 1991, ainsi que sur une poupée Franklin Mint en 1998. Edelstein était également à l’origine de la “robe Travolta” bleu nuit de Diana – la longue robe de velours dans laquelle elle a dansé avec l’acteur alors qu’elle était au White House – qui s’est vendue 264 000 £ (347 000 $) en 2019 à un organisme de bienfaisance après avoir échoué à vendre aux enchères.

Cette robe Edelstein fera partie de la vente aux enchères “The One” de Sotheby’s le 27 janvier, avec d’autres articles notables de la mode et du divertissement, y compris un billet pour l’anniversaire de l’ancien président John F. Kennedy en 1962 – où Marilyn Monroe lui a donné une sérénade – et Miami Heat de LeBron James maillot de la finale NBA 2013.