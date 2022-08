Les célèbres petits pains écossais “bien cuits” ont beaucoup de preneurs, mais tout le monde ne l’aime pas

Un débat en ligne a éclaté sur des petits pains noircis exceptionnellement bien cuits, certains affirmant qu’ils sont délicieux et d’autres affirmant qu’ils sont malsains, comme le rapportent les nouvelles du soir de Manchester. Le maïs “bien cuit” a été découvert dans le Bread Stall du Hyde Indoor Market du Grand Manchester par un client qui a publié une photo d’eux en ligne, attirant de nombreux commentaires d’autres utilisateurs de Facebook.

Les rouleaux noircis, qui sont célèbres en Écosse, ont un extérieur exagéré avec une saveur légèrement amère et sont doux et moelleux à l’intérieur. Bien qu’ils puissent sembler et être agréables pour certains, les internautes sont divisés.

Un partisan a affirmé que le petit pain carbonisé crée une « dépendance » et est rapidement devenu un favori des ménages, en disant : « Jésus, ils sont magnifiques. Quand je suis à Hyde, j’en prends toujours une douzaine et quelques fonds de four pour mon fils et mon mari, mais quand ils en ont goûté un, ils en sont devenus dépendants.

Un autre ardent partisan a déclaré: “J’adore ceux-ci, ils sont parfaits.” Les rouleaux se vendent dès le matin, selon une Écossaise qui a expliqué à quel point ils sont populaires, elle a déclaré: «Je suis écossaise et chez moi, ces rouleaux bien cuits sont partis à 8 heures du matin. Sauce brune et tranches carrées sont mes préférés.

Cependant, tout le monde n’a pas été impressionné. « Cheek of it essayant de vendre leurs offres carbonisées », a écrit un utilisateur de Facebook. Ils pourraient même être nocifs pour votre santé, selon quelqu’un d’autre qui a écrit : « Définitivement cancérigène. Soit prudent.”

Certains utilisateurs étaient plus doux qui, tout en admettant que le pain n’était définitivement pas pour eux, ont reconnu qu’il pouvait plaire aux autres et ont appelé les autres à simplement ignorer et à ne rien dire de méchant si ce n’est pas leur tasse de thé.

La Food Standards Agency of Scotland a encouragé les individus à consommer moins de ce pain en 2018. Les toasts, les frites et les pommes de terre brûlés ne causent pas le cancer, mais ils ne rentrent pas dans la catégorie des aliments sains, affirme Cancer Research UK Acrylamide.

