Les marchés de Noël, une tradition chère en Allemagne et dans les pays voisins, semblent prêts à être victimes de la pandémie de coronavirus.

Ils « sont l’une des caractéristiques les plus emblématiques de la saison des vacances dans la région – des places bondées où les gens se rassemblent sur les étals du marché pour du vin chaud, du pain d’épices, des saucisses et d’autres délices.

Mais cette année, ils ne ressembleront probablement à rien de plus qu’à des places de villes désertes.

Le Christkindlesmarkt, tentaculaire et animé de Dresde, l’un des marchés de vacances les plus connus d’Allemagne et traditionnellement un grand attrait touristique, a été annulé il y a des semaines.

Les marchés à travers le pays, y compris à Francfort, Dortmund et beaucoup à Berlin ont subi le même sort, les autorités annulant les événements ou les organisateurs concluant qu’il n’était pas logique de faire avancer leurs plans.

Certains résidents de Berlin se sont dits déçus mais ont admis que la santé publique devait passer en premier.

« Oui, c’est dommage que le sentiment général de Noël se perde un peu mais je pense que dans des situations aussi exceptionnelles, des mesures doivent être prises et je les trouve appropriées », a déclaré Sarah Glaubscher, une résidente de Berlin.

De l’autre côté de la frontière française, les quelque 300 étals du populaire marché de Noël de Strasbourg ne seront pas montés cette année, et c’est la même histoire à Bruxelles.