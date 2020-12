Le Naga Heritage Village, l’épicentre du célèbre Hornbill Festival, a été silencieux cette année avec les célébrations qui ont été mises en ligne en raison de la COVID-19[feminine pandémie. Le village du patrimoine Naga à Kisama, à environ 12 km de la capitale de Nagaland Kohima, a vu chaque année des milliers de visiteurs assister à la culture riche et diversifiée de la plupart des tribus Nagas, de façon vivante et colorée forme de musique folklorique et de danse traditionnelle en plus de l’exposition et de la disponibilité de la nourriture exotique, de l’artisanat et de l’art et de nombreuses vies et coutumes.

Également appelé ici «Festival des festivals», le festival des calao de 10 jours est célébré chaque année du 1er au 10 décembre.

Des milliers de touristes de tout le pays et de l’étranger ont assisté à ce festival coloré chaque année.

Selon un responsable du ministère du Tourisme, le festival a généré des revenus de Rs 100 crore pendant 10 jours en 2019 et a attiré un nombre de visiteurs de plus de 2,70 touristes lakh, dont 3015 visiteurs et invités étrangers, indiquant l’ampleur à laquelle l’autorité et les gens de l’obligation d’État. le festival, le plus grand de la région du nord-est, comprenant huit États.

«Les 18 tribus de l’État ont participé au méga festival chaque année et ont présenté leur extravagance culturelle et traditionnelle. Bien que nous soyons gênés de ne pas pouvoir organiser le carnaval, nous ne pouvons pas non plus ignorer la sécurité de notre peuple. , le gouvernement a maintenu l’événement en vie même pendant la pandémie », a déclaré le responsable.

Le responsable du département du tourisme de Nagaland a déclaré samedi que le gouvernement de l’État avait précédemment décidé de célébrer le « Hornbill Festival 2020 » de manière complètement virtuelle, uniquement via divers médias audiovisuels et plateformes de médias sociaux.

Le ministère du Tourisme a déclaré plus tôt dans un avis que le « Hornbill Festival 2020 » serait célébré en mode virtuel complet et diffusé sur Doordarshan et deux autres chaînes de télévision privées.

Le ministre en chef du Nagaland, Neiphiu Rio, a tweeté: «Je souhaite aux résidents, bienfaiteurs et amis du Nagaland du monde entier un joyeux festival de calao virtuel 2020. Lorsque le monde rouvrira, Nagaland sera prêt avec une histoire de tourisme conformément à un message COVID-19[feminine scénario et pour vous accueillir dans notre beau pays. «

Dans son article sur la Journée de l’État, le gouverneur RN Ravi de Nagaland a déclaré: «Nous avons célébré les années précédentes avec toute la joie et la splendeur culturelle des habitants de l’État au Festival des calaos. COVID-19[feminine , malheureusement, nous ne pouvons pas le faire à cette échelle. Cependant, fidèles à l’esprit indomptable des Naga, nous le ferons dans nos propres foyers en respectant les protocoles Covid nécessaires. «

La première édition du « Hornbill Festival » a eu lieu en 2000.

Le festival coïncide avec la célébration de la fête de l’État le 1er décembre. Avec une population de 20 lakh, le Nagaland montagneux a atteint le statut d’État le 1er décembre 1963.