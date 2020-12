Depuis qu’elle est devenue célèbre avec Hot Right Now en 2012, Rita Ora a été liée à certains des mecs les plus chauds de la scène showbiz.

De l’as de F1 Lewis Hamilton au meilleur ami de David Beckham, Dave Gardner et même Justin Bieber, les rumeurs ne manquent pas sur les garçons fous de Rita.

Et le juge Masked Singer a connu des romances torrides avec un grand nombre de mecs célèbres, des DJ de rencontres, des stars de la télé-réalité, des rappeurs et même un gagnant de X Factor avant de rencontrer son petit ami actuel, le producteur de musique Romain Gavras.

Ici, The Mirror explore la vie amoureuse des montagnes russes de Rita et les relations qui se sont terminées par beaucoup de boue …

Bruno Mars









Ni l’un ni l’autre n’étaient célèbres lorsque Bruno, 35 ans, a été embauché pour aider Rita à écrire des chansons et l’amour s’est épanoui.

«C’était le coup de foudre, une si belle expérience», a déclaré Rita à un magazine allemand.

«Nous nous sommes rencontrés en 2009. J’avais 18 ans et j’ai débuté chez Roc Nation. Bruno était également inconnu à l’époque.

«C’était un auteur-compositeur en difficulté embauché pour écrire des chansons pour moi. J’ai pensé: « Wow, c’est juste le plus grand gars du monde! » «

Mais malheureusement, alors que leur carrière décollait, leur romance est tombée au bord du chemin et ils ont fini par se séparer.

Elle a poursuivi: «Notre temps ensemble a été merveilleux. Mais une fois que nous sommes devenus célèbres, le travail s’est mis en travers. Nous y avons mis fin l’année dernière. Mais nous sommes restés proches.

«Et quand nous étions ensemble, nous étions si heureux.»

Canard









Drake a initialement écrit son morceau de musique, RIP, pour son ex-petite amie Rihanna. Mais quand RiRi ne le voulait pas, il a trouvé une maison avec Rita en 2012 et une relation serait née.

Ils ont apparemment été aperçus en train de s’embrasser dans les coulisses d’un concert et Rita lui a même donné une bague de pierres précieuses en rubis noir qui appartenait à son grand-père, ce que Drake a admis être l’un de ses biens les plus précieux.

Il a déclaré à KISS FM: «L’un des plus beaux cadeaux que j’ai jamais reçus de toute ma vie – je le porte tous les jours – est cette bague ici.

«Ils ont essayé de parler de cette bague l’autre jour et ont dit que je me suis marié avec quelqu’un, ce que je n’ai pas fait. Rita m’a en fait donné cette bague.

« Nous sommes chers amis. RIP est une chanson que j’ai écrite à l’origine pour Rihanna [and she] en fait n’a pas pris la chanson… Rita a exprimé son intérêt pour elle et tout ce que je peux faire pour Rita, je le ferai.

James Arthur







(Image: Splash News)



James, la gagnante de X Factor, a déclaré avoir rencontré Rita pour la première fois après avoir demandé une réunion avec lui en 2012 et affirmé qu’ils avaient fini par se retrouver dans son bus de tournée une nuit.

Selon le chanteur de 32 ans, il y avait un lien puissant qui a conduit à une romance passionnée.

Il a écrit dans son autobiographie, Back To The Boy: «Il y avait beaucoup de magie là-bas et c’était une nuit incroyable. Rita semblait vraiment, vraiment en moi, mais je n’arrivais toujours pas à y croire.

«Rita et moi nous sommes rencontrés quelques fois de plus par la suite et avons passé des nuits plus incroyables. «Je suis amoureuse de toi», m’a-t-elle dit un soir. Elle l’a dit si sincèrement que je voulais la croire, même si cela semblait insensé.

Mais James a affirmé qu’un jour, elle avait simplement « disparu » et il a réalisé que c’était fini quand il l’a vue photographiée avec d’autres hommes.

« J’avais le cœur brisé. Cela m’a frappé très fort. il a dit.

Il a admis plus tard qu’il avait «saboté» leur romance à cause de sa «faible estime de soi», déclarant à This Morning: «Vous devez vous aimer, vous aimer. Je me battais, je n’ai pas beaucoup de moi -worth. C’était probablement le problème principal. «

Et à la suite de cela, James troublé s’est tourné vers le sexe et a continué à développer une dépendance dévorante.

Il a poursuivi: «Si je suis honnête, je suis devenu un peu un sl * g après Rita. Je discutais avec des centaines de femmes en ligne ou sur Whats-App après avoir échangé des numéros avec elles via Twitter, et j’ai commencé à dormir avec tellement d’entre elles que j’ai perdu le compte.

«Pendant longtemps, j’ai essayé de me faire des illusions, je ne faisais que ce que n’importe quel jeune homme dans ma position ferait, et je me suis également demandé si ma libido extrêmement élevée avait quelque chose à voir avec les médicaments que je prenais. Ce n’était pas le cas. Le simple fait est que j’ai une personnalité addictive couplée à une forte libido qui a fait de moi une accro au sexe.

«J’ai commencé à me gaver de sexe. Je suis devenu aussi accro au sexe que je l’étais à l’herbe. J’avais envie de sexe, je devais l’avoir et j’en avais besoin pour combler le vide et me sentir mieux.

Calvin Harris







(Image: Instagram / ritaora)



Rita et le DJ écossais Calvin, 36 ans, sont sortis ensemble pendant un an avant de se séparer dans une flambée d’acrimonie en 2014.

Pour la part de Rita, elle a dit que les choses étaient « devenues bizarres » quand il a écrit et produit le morceau numéro un I Will Never Let You Down pour elle.

« C’était plus une chose où j’étais émerveillée. J’étais à ce stade de ma relation où je sentais qu’il ne pouvait rien faire de mal. Je pensais qu’il me soutenait et qu’il ne me dirigerait jamais mal », a-t-elle dit à Marie. Claire.

« Mais ensuite I Will Never Let You Down est sorti, et tout a commencé à devenir un peu bizarre. Je ne sais pas si c’était parce que les affaires étaient mélangées avec le personnel ou quoi. »

Rita a ajouté: « Il y avait une raison pour laquelle je me suis séparé de lui. Et il y avait une raison pour laquelle je suis à ce stade de ma vie où j’ai l’impression d’avoir autant de liberté musicale, et je n’ai pas à m’expliquer. à n’importe qui… »

Après leur séparation, Calvin aurait « interdit » à Rita d’interpréter la chanson aux Teen Choice Awards en août.

En revenant à l’époque, Calvin a tweeté: « Vous ne connaîtrez qu’une seule facette de l’histoire des prix RE Teen Choice parce que j’ai choisi de ne pas parler aux journaux de tous les aspects de ma vie. »

ASAP Rocky









Le rappeur A $ AP Rocky a suscité l’indignation avec ses paroles grossières sur leur prétendue aventure en 2015 dans son morceau Better Things, de son album ALLA

Rita a riposté après avoir prétendu qu’ils avaient déjà eu une relation sexuelle dans les paroles de chansons « insipides ».

« Je ne regarde pas ça comme ‘tu me dérange’ parce que je ne donne pas vraiment comme *** », a-t-elle déclaré à la station de radio Hot 97. « J’y pense et je ne veux pas que les gens pensent qu’il est normal de parler des femmes comme ça. C’est tout. »

Elle a ajouté: « Je me fiche de ce que vous dites de moi. Je m’en fous. C’est juste comme ça que ça se passe, mais tu sais qu’il faut que ça bouge. Je suis très contente de ce que je faire et je suis fier de qui je suis et de ce que je représente. «

Rocky a admis plus tard que les paroles étaient « insipides », et bien que Rita n’ait pas entendu parler de sa réponse – elle a dit que c’était « gentil » de sa part d’admettre.

« Je l’ai quand même dit, » ajouta-t-elle en riant. « Mais c’était bien. »

Andrew Garfield







(Image: Getty Images)



L’acteur de Rita et Spiderman, Andrew, se serait lancé dans une romance éclair de quatre mois à la fin de 2018.

Mais en mars 2019, tout était fini avec un ami disant au Mirror: « La relation vient de s’éteindre. C’est triste mais ils ont tous deux accepté la situation et sont passés à autre chose. »

Le hitmaker Girls a été lié pour la première fois à l’acteur à la fin de l’année dernière après avoir vu se promener côte à côte à Londres.

Rob Kardashian







(Image: Twitter)



La star de Keeping Up With the Kardashians, Rob et Rita, se sont séparés dans des circonstances dramatiques en 2012 après l’avoir accusée de façon sensationnelle d’avoir triché « avec 20 mecs » dans une explosion scandaleuse sur Twitter – pour ensuite la reprendre.

Il a écrit: « Quand une femme vous trompe avec un homme, je peux vivre avec ça. Les gens font des erreurs, croyez-moi. J’ai pardonné de nombreuses fois …

« Mais quand une femme se manque de respect en jouant avec plus de 20 hommes tout en étant dans une relation avec un homme fidèle …

« Ne comprenez pas comment une femme peut faire ça à son corps. Et votre carrière n’a même pas encore démarré. Je ne supporte pas la négligence. LOYAUTÉ. »

Rita a riposté plus tôt ce mois-ci avec un camouflet épique, insistant sur le fait qu’elle ne se souvenait même pas de sortir avec lui.

«Oh, j’ai oublié ça», a-t-elle déclaré au Times. « C’était de très courte durée. J’étais si jeune. C’était amusant. C’était très, très amusant, je suppose. C’est tout ce dont je me souviens. »

Rob a fait marche arrière sur Kourtney et Kim Take Miami quand il a admis qu’il avait dit ce qu’il avait dit dans le but de saboter leur romance.

«J’ai posté ce que j’ai posté pour m’empêcher de la reprendre», a-t-il expliqué. «Chaque fois qu’elle a raté, je l’ai ramenée pendant plus d’un an maintenant. Je devais juste faire ça pour qu’elle me déteste.

Mais pour Rita, le pardon n’est pas venu facilement et elle a une fois déclaré que certaines personnes devraient être forcées de passer un examen de santé mentale avant d’être autorisées sur Twitter.

«Quand vous êtes impliqué avec quelqu’un pendant un certain temps et qu’il décide d’exprimer ses sentiments au public, eh bien, ce n’est pas ma façon personnelle de thérapie mais je suppose que tout le monde prend les séparations différemment», a-t-elle déclaré au magazine Sunday Telegraph du Sunday Telegraph.

« Vous devriez avoir à passer un examen avant d’aller sur Twitter. Pour voir si vous êtes mentalement stable. »

* Le chanteur masqué commence le Boxing Day à 19h sur ITV