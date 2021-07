Les célèbres ensembles de cuisine miniatures du Tamil Nadu pourraient bientôt recevoir une étiquette GI

Les jouets miniatures uniques en bois laqué fabriqués à la main et peints avec de belles couleurs naturelles et des produits non toxiques par les artisans de l’Ambasamudram de Tirunelveli depuis au moins 200 ans pourraient bientôt recevoir une étiquette d’indication géographique (IG). Connue localement sous le nom de « choppu saamaan », l’association de bien-être des artisans Ambasamudram Bharani Mara Varna Kadasal a demandé une étiquette IG.

Ambasamudram, une commune du district de Tirunelveli est très réputée pour la fabrication de ces mini-ensembles de cuisine pour enfants. La plupart d’entre nous aurions notre meilleure partie d’enfance avec ces jouets d’ustensiles de cuisine en bois miniatures qui sont absolument réels et robustes dans leur qualité et leurs couleurs.

Bien que ces jouets miniatures soient vendus tout au long de l’année, ils font face à des ventes prédominantes au mois de septembre où le festival des poupées « Navarathri Golu » est largement célébré au Tamil Nadu.

Même si le marché des poupées en bois subit une variété de changements et est témoin d’innovations en termes de mécanisme de fabrication, les artisans d’Ambasamudram continuent d’utiliser la méthode traditionnelle de fabrication des jouets.

Ces jouets écologiques sont recyclables car ils sont fabriqués à partir de ressources naturelles telles que des couleurs naturelles, des feuilles de pin à vis, une plante tropicale biologiquement appelée Pandanus amaryllifolius, des bois séchés et des composés non toxiques.

Le célèbre festival hindou célébré au Tamil Nadu pendant le mois de septembre, ‘Navarathri Golu’ transporte populairement des jouets miniatures de dieux et de déesses pour un culte spécial. Les artisans sont également des créateurs exemplaires non seulement d’idoles miniatures de dieux, d’ustensiles de cuisine et de jouets en rotation, mais sont également aptes à fabriquer d’autres matériaux comme des boîtes à bijoux et des jouets comme des trains, des avions et d’autres modèles miniatures.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici