Les célèbres bâtiments de New York s’illuminent en tricolore pour accueillir PM Modi

Le One World Trade Center Building dans le Lower Manhattan, à New York, s’est illuminé en tricolore pour accueillir le Premier ministre Narendra Modi lors de sa visite d’État historique aux États-Unis.

« Témoignage de l’amitié entre l’Inde et les États-Unis, le monument emblématique du bas Manhattan @OneWTC scintillant dans les lumières tricolores, accueillant @narendramodi lors de la visite d’État historique », a tweeté vendredi le consulat général de l’Inde à New York.

L’Empire State Building de New York s’est également illuminé en tricolore pour accueillir PM Modi.

L’Empire State Building de New York s’est illuminé en tricolore alors que le Premier ministre Modi est en visite d’État officielle aux États-Unis pic.twitter.com/gcQCeqL7dc — ANI (@ANI) 23 juin 2023

Le Premier ministre Modi est en visite d’État de trois jours aux États-Unis. Il assistera aujourd’hui au déjeuner du département d’État et à l’événement de la communauté indienne.

Pendant ce temps, le Premier ministre Modi a déclaré vendredi que l’amitié indo-américaine rendrait le monde meilleur.

« L’amitié indo-américaine rendra notre monde meilleur », a tweeté vendredi le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre a également partagé une vidéo montrant des aperçus de sa visite aux États-Unis.

Reconnaissant les progrès réalisés par les Indiens d’Amérique aux États-Unis, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré jeudi (heure locale) qu’ils avaient joué un rôle important dans le renforcement de la société et de l’économie inclusives des États-Unis.

Lors de son discours lors du dîner d’État tenu à la Maison Blanche, le Premier ministre Modi a déclaré: « Les Indiens d’Amérique ont parcouru un long chemin aux États-Unis et ont toujours trouvé une place respectueuse dans le Melting Pot américain. Les Indiens d’Amérique ont joué un rôle important dans le renforcement la société et l’économie inclusives des États-Unis. »

Il a également remercié le président américain Joe Biden d’avoir organisé un merveilleux dîner et d’avoir effectué sa visite.

Plus tôt jeudi, le Premier ministre Modi a qualifié le terrorisme d ‘ »ennemi de l’humanité » et qu’il ne peut y avoir de si et de mais pour y faire face.

« Le terrorisme est un ennemi de l’humanité et il ne peut y avoir de si et de mais pour y faire face. Nous devons vaincre toutes ces forces qui parrainent et exportent la terreur », a déclaré le Premier ministre, alors qu’il s’adressait à la séance conjointe du Congrès américain jeudi à la colline du Capitole des États-Unis.

Une bannière accueillant le Premier ministre Modi lors de sa première visite d’État aux États-Unis a été affichée à Times Square à New York mercredi (heure locale).

Le panneau d’affichage représentait le Premier ministre Modi aux côtés du président américain Joe Biden, avec un message défilant : « La communauté indo-américaine accueille l’honorable Premier ministre Narendra Modi lors d’une visite d’État historique aux États-Unis ».

Times Square est une intersection commerciale majeure, une destination touristique, un centre de divertissement et un quartier de Midtown Manhattan, à New York.

Pendant ce temps, une banderole a également été déployée dans le ciel de Boston pour accueillir le Premier ministre Modi avec un message : « Bienvenue le Premier ministre Modi lors de votre visite d’État historique aux États-Unis.

Bienvenue à l’Honorable Premier Ministre @narendramodi depuis le ciel de Boston ! @FIANewEngland et les membres de la diaspora envoient un message spécial de bienvenue sur la #HistoricStateVisit2023″, a tweeté le consulat général de l’Inde à New York.

Plus tôt, mardi, les panneaux d’affichage du Nasdaq ont arboré les photos et les messages du Premier ministre Modi lui souhaitant la bienvenue lors d’une visite d’État historique aux États-Unis.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)