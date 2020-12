Le lendemain de Noël, Riche Holmes Grant se lèvera tôt pour exposer les sept symboles de Kwanzaa, une célébration d’une semaine de la culture africaine et afro-américaine.

Chaque nuit de Kwanzaa, un appel de tambour africain convoquera Holmes Grant, 43 ans, et sa famille dans une pièce. Ils commenceront la célébration en versant de l’eau de libation du kikombe cha umoja ou de la coupe de l’unité dans une plante « afin d’honorer nos ancêtres », a-t-elle dit. Ensemble, ils partageront ce que le principe du jour signifie pour eux lorsque l’une des sept bougies est allumée.

Mais au lieu d’inviter sa famille élargie pour un grand festin de cuisine caribéenne, africaine et créole appelée karamu, Holmes Grant envisage d’échanger des recettes, de cuisiner et de montrer son kwanzaa via Zoom.

Holmes Grant, une designer et créatrice de contenu qui partage son temps entre Washington, DC et Los Angeles, a déclaré que sa famille prévoyait également de regarder The Black Candle, un film sur Kwanzaa raconté par Maya Angelou, pour que tout le monde participe à l’appel Zoom.

« Ce sera une célébration remplie de réflexions, de nourriture et de divertissement », a-t-elle déclaré.

Comme Holmes Grant, de nombreuses familles organiseront des célébrations virtuelles de Kwanzaa en raison de la pandémie de coronavirus, qui a rendu et tué de manière disproportionnée les Afro-Américains. Après des mois de manifestations contre le racisme systémique et la brutalité policière, Kwanzaa offrira un moment de réflexion au milieu d’une année difficile pour la communauté noire.

Kwanzaa, qui commence le 26 décembre et se termine le 1er janvier, a été créée en 1966 par Maulana Karenga.

«La célébration de Kwanzaa consiste à adopter des principes et des valeurs éthiques, afin que la bonté du monde puisse être partagée et appréciée par nous et tout le monde», a déclaré Karenga au Rochester (NY) Democrat & Chronicle dans une interview en 2013.

Une valeur différente est célébrée chacune des sept nuits, marquée par l’allumage de bougies sur un support appelé kinara – trois bougies rouges, trois vertes et une bougie noire au centre.

Les sept valeurs de Kwanzaa:

Umoja ou Unity: Le premier principe de Kwanzaa est l’unité, en particulier en ce qui concerne la famille, la communauté, la nation et la race.

Kujichagulia, ou autodétermination: Ce principe encourage les participants à se définir et à parler d'eux-mêmes.

Ujima, ou travail collectif et responsabilité: Les participants doivent construire et maintenir une communauté ensemble et aider à résoudre les problèmes de chacun.

Ujamaa, économie coopérative: Karenga décrit l'économie coopérative comme la somme de trois concepts: 1) Richesse et travail partagés; 2) l'autonomie économique et; 3) Obligation de générosité.

Nia, ou objectif: Ce principe est défini comme la construction et le développement d'une communauté.

Kuumba, ou créativité: Pour quitter la communauté plus belle qu'avant.

Imani, ou Faith: Enfin, pour la nuit dernière de Kwanzaa, les participants réfléchissent à la foi dans les gens, la famille et les dirigeants.

Pendant le Kwanzaa, les enfants reçoivent parfois des cadeaux éducatifs, faits maison ou liés à la diaspora africaine, selon Kelly Navies, spécialiste d’histoire orale au Musée national d’histoire et de culture afro-américaine. Elle a dit que les gens célèbrent généralement avec leur famille élargie à la maison et avec leur église ou leurs groupes communautaires en réfléchissant à la valeur de chaque jour avec de la poésie, de la musique et des potlucks.

Cette année, des institutions comme le Musée national d’histoire et de culture afro-américaines fourniront des ressources numériques aux communautés pour célébrer à la maison, y compris des recettes, de la musique et des activités pour les enfants, a déclaré Navies. Sa famille se réunira également sur Zoom pour discuter des sept principes, allumer des bougies et lire de la poésie.

La fête a commencé comme une petite célébration parmi les membres d’une organisation appelée Us, créée par Karenga pendant le mouvement du pouvoir noir des années 1960. Alors que les vacances gagnaient en popularité, Karenga a été arrêté et emprisonné en 1971 pour voies de fait et faux emprisonnement, et un jury l’a déclaré coupable après que deux femmes ont déclaré avoir été torturées par Karenga et ses partisans.

Karenga, qui est maintenant directeur exécutif de l’African American Cultural Center à Los Angeles, a été libéré en 1975 et a toujours maintenu son innocence.

Bien que certains se soient demandé si la fête était toujours d’actualité, Chimbuko Tembo, directeur associé du centre a déclaré à USA TODAY l’année dernière que Kwanzaa est célébrée « sur tous les continents du monde, à travers le monde par des millions et des millions d’Africains ». Environ 2,6% de ceux qui prévoient de célébrer les vacances d’hiver ont déclaré qu’ils fêteraient Kwanzaa, selon une enquête de la National Retail Federation.

Les marines ont déclaré qu’au cours des 10 dernières années, elle avait vu un regain d’intérêt pour Kwanzaa et une plus grande reconnaissance nationale pour les vacances ainsi que la montée du mouvement Black Lives Matter. Elle a déclaré que Kwanzaa peut offrir à la communauté noire une chance de se souvenir de ceux qu’elle a perdus cette année, comme le regretté membre du Congrès John Lewis, et de se connecter avec leur patrimoine et leur culture.

« Les principes de Kwanzaa – unité, autodétermination, but – ce sont des principes qui peuvent vraiment aider les Afro-Américains et vraiment tout le monde à réfléchir cette année pour se rassembler et renforcer les liens de la famille, de la communauté », a-t-elle déclaré.

Holmes Grant a ajouté qu’elle espère que les gens utiliseront Kwanzaa comme une occasion de réfléchir à leur ascendance africaine commune et de partager la richesse de cet héritage avec le monde.

«Je pense que les gens de la diaspora africaine constatent qu’ils ont besoin de plus de liens, quelque chose à quoi se raccrocher étant donné tout ce que nous avons vécu cette année», a-t-elle déclaré. « C’est plus qu’une simple célébration de vacances, c’est une opportunité d’éducation culturelle. »

