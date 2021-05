Les célébrations du titre portugais du Sporting entachées alors que les fans se heurtent à la police anti-émeute

Les sportifs célèbrent après avoir remporté le titre portugais au Marques de Pombal à Lisbonne. CARLOS COSTA / AFP via Getty Images

Les amateurs de sport célébrant le titre de champion du Portugal pour la première fois en près de deux décennies se sont affrontés avec la police anti-émeute aux premières heures de mercredi.

Les supporters s’étaient rassemblés mardi soir devant le stade Sporting de Lisbonne où leur équipe a battu Boavista 1-0, sautant de bonheur, étreignant, agitant des drapeaux et criant « Champions » alors que des centaines de voitures sonnaient des cornes pour célébrer.

L’attaquant sportif Paulinho a marqué le seul but du match à la 36e minute en glissant pour rencontrer un centre de Nuno Mendes et diriger le ballon dans le toit du filet.

L’équipe de Ruben Amorim a remporté la victoire pour remporter le 19e titre de champion du club et mettre fin à la mainmise de 19 ans de Porto et de Benfica sur le championnat.

Le Sporting, toujours invaincu avec deux matches à jouer, compte 82 points après 32 matches, un avantage inattaquable de huit points sur Porto, deuxième.

Peu de temps après le match, les fans se sont dispersés dans la ville et des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place principale de Lisbonne, Marques do Pombal, l’un des arrêts où les joueurs du Sporting ont défilé le trophée dans un bus à toit ouvert.

Certains ont cassé les barrières métalliques mises en place pour les empêcher de s’approcher trop près du bus, ce qui a incité la police anti-émeute à tirer des balles en caoutchouc et à utiliser des matraques pour disperser la foule.

Les ambulances se sont précipitées sur la place pour aider plusieurs supporters blessés.

Certains fans ont jeté des bouteilles en verre et des bombes fumigènes vers des policiers et des journalistes.

Aucun fan n’a été autorisé à entrer dans le stade en raison des restrictions du COVID-19. À l’extérieur du stade et autour de Lisbonne, certains supporters ont abandonné les masques faciaux, tout en maintenant la distanciation sociale est devenue presque impossible à mesure que de plus en plus de gens se sont présentés.

La police avait averti les fans de ne pas se rassembler en grands groupes et les avait exhortés à pratiquer la distanciation sociale et à porter un masque à tout moment, le porte-parole Domingos Antunes disant qu’il espérait que la célébration ne se transformerait pas en « cauchemar ».

Bien que les célébrations du titre se soient terminées par des affrontements, certains jeunes fans de l’immense rassemblement devant le stade mardi soir ont passé une nuit inoubliable: la première fois qu’ils ont vu leur club remporter le titre.

« C’est un bonheur incroyable qui ne peut pas être expliqué », a déclaré à Reuters Diogo Carregosa, 20 ans, ravi. « J’ai attendu longtemps ce moment. »

Le capitaine portugais Cristiano Ronaldo, qui joue pour la Juventus, s’est adressé aux médias sociaux pour féliciter le Sporting, où il a commencé sa carrière. « Félicitations aux champions », écrit-il sur Instagram.

Nayara, une fan de Sporting de 24 ans, a pleuré en disant: « Le Sporting a remporté le championnat l’année où j’ai commencé l’école et aujourd’hui, quand j’ai fini mes études, le Sporting est à nouveau champion … 19 ans, c’est long. . C’est un rêve. »

La campagne implacable du Sporting était difficile à envisager lorsqu’ils ont terminé quatrième la saison dernière, à 22 points du champion de Porto, et avaient du mal à combler le vide laissé après que le capitaine talismanique Bruno Fernandes ait rejoint Manchester United.

La victoire au titre a complété un énorme revirement de fortune pour le club trois ans après que l’équipe a été attaquée par des supporters en colère sur le terrain d’entraînement.