Les célébrations du Nouvel An commencent dans le monde entier

vidéo L’Australie, la Nouvelle-Zélande et la nation pacifique de Kiribati ne sont que quelques-uns des premiers pays à accueillir le Nouvel An à travers le monde. Plus d’un million de personnes se sont rassemblées sur le célèbre front de mer de Sydney pour regarder le spectaculaire feu d’artifice. Il s’agit du premier réveillon du Nouvel An sans restriction dans la ville après deux ans de mesures Covid. Les restrictions sur les célébrations ont été levées cette année après que l’Australie, comme de nombreux pays du monde, a rouvert ses frontières et supprimé les restrictions de distanciation sociale. Plus de 7 000 feux d’artifice ont été lancés du haut du pont du port de Sydney et 2 000 autres depuis l’opéra. C’est la première fois en 12 ans que les feux d’artifice seront lancés depuis quatre toits de bâtiments pour encadrer le spectacle spectaculaire, ont déclaré les organisateurs. Le producteur Stephen Gilby a déclaré que c’était la “fête que Sydney mérite” après les mesures strictes de Covid dans le pays pendant la pandémie. Des foules se sont également rassemblées à la Sky Tower d’Auckland et c’est la première fois que le feu d’artifice a lieu dans la ville depuis la pandémie. Les feux d’artifice du Nouvel An illuminent le ciel au-dessus de l’Opéra de Sydney et du Harbour Bridge (Photo: AFP via Getty Images)



Des feux d’artifice explosent au-dessus de la Sky Tower dans le centre d’Auckland alors que les célébrations du Nouvel An commencent en Nouvelle-Zélande (Photo: AP)



Le « feu d’artifice familial », affiché trois heures avant minuit chaque année avant le spectacle principal à minuit à Sydney (Photo : AFP via Getty Images)



L’Opéra de Sydney (L) et le Harbour Bridge sont illuminés avant le feu d’artifice du Nouvel An à Sydney (Photo: AFP via Getty Images)



Des feux d’artifice se déclenchent le 31 décembre 2022 à Melbourne, en Australie (Photo : Getty Images) L’événement comprenait une animation et un spectacle de lumière, qui ont parcouru plusieurs points de repère de la ville. Brisbane et Sydney en Australie ont également organisé des feux d’artifice à 21 heures dans un spectacle “inspiré par la terre, la mer et le ciel”. Les célébrations du Nouvel An en Chine devraient également se poursuivre malgré le nombre croissant de cas de Covid dans le pays. Des événements auront lieu sur la Grande Muraille de Chine ainsi que dans les grandes villes, dont Shaghai. Au Royaume-Uni, le maire de Londres, Sadiq Khan, a averti que les billets pour le feu d’artifice de la capitale étaient épuisés.



Les gens sont les bienvenus au Nouvel An à Séoul, en Corée du Sud (Photo: . via Getty Images)



Une femme à Jakarta accueille le Nouvel An avec style (Photo: AP) Il a tweeté: "Tout le monde est enthousiasmé par le feu d'artifice de ce soir "Malheureusement, les billets sont épuisés pour l'événement. Si vous n'avez pas de billet, vous ne pourrez pas entrer." M. Khan a rappelé aux personnes sans billet qu'elles pouvaient regarder les feux d'artifice en direct à la télévision ce soir, ajoutant: "Quels que soient vos plans, passez une bonne nuit." #AmourLondres.' Le feu d'artifice a lieu au London Eye, et des milliers de personnes sont attendues depuis le Victoria Embankment de la capitale.

