Les célébrations du Mardi Gras et du Carnaval remplissent les rues – découvrez les costumes les plus spectaculaires de 2024

Défilés et fêtes à la Nouvelle-Orléans pour Mardi Gras

La saison du carnaval a culminé mardi avec mardi Gras des défilés, des fêtes de rue et ce qui équivalait à un immense festival de costumes en plein air autour des bars et restaurants du quartier français de la Nouvelle-Orléans.

Des membres du Monogram Hunters Black Masking Indians défilent le jour du Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, le 13 février 2024. Matthieu Hinton / AP



Des fêtards vêtus de capes, de perruques, d’élasthanne et de plumes ont dansé devant la cathédrale Saint-Louis à Jackson Square au son de la musique latine.

En dehors des rues étroites du quartier, deux défilés riches en traditions se sont déroulés sur un itinéraire qui les a conduits à travers le quartier Uptown de la ville et sur Canal Street, dans le quartier des affaires. Vint d’abord le Club d’aide sociale et de plaisir zoulouavec des marcheurs et des cavaliers vêtus de costumes d’inspiration africaine distribuant le cadeau emblématique du club centenaire : des noix de coco décorées à la main.

Les Zulu Walking Warriors passent devant Gallier Hall tandis que le Krewe of Zulu descendent l’avenue St. Charles le jour du Mardi Gras avec leur défilé de 44 chars le 13 février 2024 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Michael DeMocker/Getty Images



Un cavalier jette des perles à la foule lors du défilé de 44 chars du Krewe of Zulu intitulé « Célébrations et libations à la manière zouloue », le 13 février 2024. Michael DeMocker/Getty Images



Plus tard, Rex, le roi du carnaval, a dévalé Saint-Charles et s’est arrêté pour porter un toast de cérémonie dans un bâtiment historique du centre-ville avec le maire LaToya Cantrell.

John Menge Eastman règne en tant que Rex 2024, roi du Carnaval, lors des célébrations du Mardi Gras le 13 février 2024 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. ERIKA GOLDRING / Getty Images



Qu’est-ce que Mardi Gras ?

Mardi Gras – ou Mardi Gras – est une fête laïque, mais elle est liée aux traditions chrétiennes et catholiques romaines. Il tombe toujours la veille du mercredi des Cendres et est considéré comme le dernier jour de fête et de réjouissances avant la solennité du Carême.

“J’ai été élevée dans la religion catholique, donc demain c’est pour me repentir mais aujourd’hui c’est pour faire la fête”, a déclaré Bethany Kraft, une visiteuse régulière de Mobile, en Alabama, en attendant les défilés avec son mari Alex.

Le club de marche Mondo Kayo se produit alors que le Krewe of Zulu descend l’avenue Saint-Charles le jour du Mardi Gras avec son défilé de 44 chars le 13 février 2024 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Michael DeMocker/Getty Images



Un cavalier distribue une noix de coco alors que le Krewe of Zulu descend l’avenue St. Charles le jour du Mardi Gras avec son défilé de 44 chars le 13 février 2024 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Michael DeMocker/Getty Images



La Nouvelle-Orléans organise la célébration du carnaval la plus grande et la plus connue du pays, regorgeant de traditions appréciées des habitants. C’est également un élan vital pour l’économie touristique de la ville, toujours évidente dans le quartier français.

“Pas d’étrangers ici”, a déclaré Renitta Haynes, une visiteuse de Chattanooga, dans le Tennessee, en regardant les fêtards costumés sur Bourbon Street ce week-end. “Tout le monde est très sympathique et accessible. J’adore ça.”

Les fêtards dansent et prennent des selfies à Jackson Square à la Nouvelle-Orléans lors des célébrations du Mardi Gras, le mardi 13 février 2024. Kevin McGill / AP



Le Krewe of Baby Doll Ladies se produit alors que le défilé Krewe of Zulu descend l’avenue St. Charles le jour du Mardi Gras le 13 février 2024 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Michael DeMocker/Getty Images



Les festivités ont commencé plus tôt dans le mois, avec une série de défilés et de festivités culminant le jour du Mardi Gras.

Le chanteur Harry Connick Jr. à bord d’un char Krewe of Orpheus à la Nouvelle-Orléans pendant le Lundi Gras, ou « Fat Monday », la veille du Mardi Gras, le 12 février 2024. Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP



Un jeune spectateur porte les couleurs violet, vert et or de la Nouvelle-Orléans lors du défilé Oshun Mardi Gras dans le centre-ville de la Nouvelle-Orléans, le vendredi 2 février 2024. Amy Harris/Invision/AP



La Nouvelle-Orléans n’est pas la seule à faire grand cas du Mardi Gras. Mobile, en Alabama, où six défilés étaient prévus mardi, revendique la plus ancienne célébration du Mardi Gras du pays.

D’autres somptueuses célébrations du Carnaval à Brésilles Caraïbes et l’Europe sont mondialement connues.

Carnaval au Brésil

Le carnaval a une histoire longue et colorée au Brésil. Une journée typique de carnaval commence vers 7 heures du matin, lorsque les premiers blocos – comme on appelle les fêtes de rue gratuites – commencent leur voyage musical bruyant et coloré dans les rues de la ville.

Un artiste costumé participe à la deuxième journée du défilé des écoles de samba dans le cadre du Carnaval de Rio au Sambodromo da Sapucai à Rio de Janeiro, Brésil, le 12 février 2024. Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images



Batteurs, échassiers, trompettistes et autres artistes, tous habillés et laqués de paillettes, attirent des milliers d’adeptes.

Un fêtard de l’école de samba Mangueira se produit pendant la nuit du défilé du Carnaval au Sambadrome, à Rio de Janeiro, Brésil, le 13 février 2024. RICARDO MORAES / REUTERS



Des fêtards de l’école de samba de Viradouro se produisent pendant la nuit du défilé du Carnaval au Sambadrome, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 13 février 2024. RICARDO MORAES / REUTERS



Des membres de l’école de samba Vila Isabel se produisent lors de la dernière nuit du défilé du Carnaval au Sambadrome Marques de Sapucai à Rio de Janeiro, Brésil, le 13 février 2024. PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images



Les blocsos sont thématiques, inspirant les costumes et les chansons de leurs adeptes. Rien qu’à Rio, la ville a autorisé 500 fêtes de rue cette année.

Les fêtards se préparent avant la deuxième soirée du défilé du carnaval au Sambadrome, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 12 février 2024. PILAR OLIVARES / REUTERS



Des différentes fêtes de rue, qui se terminent généralement en soirée, certains fêtards se dirigent vers le Sambadrome, où les écoles de samba défilent et s’affrontent pour remporter le titre annuel.

Des participants costumés défilent lors du défilé des écoles de samba dans le cadre du Carnaval de Rio au Sambodromo da Sapucai à Rio de Janeiro, Brésil, le 12 février 2024. Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images



Des fêtards de l’école de samba de Viradouro se produisent pendant la nuit du défilé du Carnaval au Sambadrome, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 13 février 2024. RICARDO MORAES / REUTERS



Cette année, les danseurs du carnaval de Rio de Janeiro ont rendu hommage au plus grand groupe indigène du Brésil et ont fait pression sur le président Luiz Inácio Lula da Silva pour qu’il tienne ses promesses d’éradiquer l’exploitation minière illégale.

Le carnaval est depuis longtemps une plateforme de protestation pour les écoles de samba. Les percussionnistes avaient écrit “Miners out” sur la peau de leurs tambours alors que les participants défilaient dans le Sambadrome dimanche soir, délivrant leur message à plus de 70 000 fêtards et à des millions de personnes qui regardaient en direct à la télévision.