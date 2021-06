Les célébrations du 4 juillet pourraient être touchées par la pénurie

Une autre pénurie possible pourrait signifier que le ciel n’est pas aussi brillant ce jour de l’indépendance.

Quelques semaines avant les festivités du 4 juillet, Phantom Fireworks, la plus grande entreprise de feux d’artifice au détail du pays, exhorte les clients à faire leurs achats tôt alors que l’industrie est confrontée à une pénurie potentielle pour la deuxième année consécutive.

Les ventes de feux d’artifice ont explosé en 2020 alors que de plus en plus de familles ont choisi de monter leurs propres spectacles au milieu de la pandémie de COVID-19 après que des villes à travers le pays ont annulé les spectacles publics.

Cette année, Phantom Fireworks, basée en Ohio, qui compte environ 80 magasins aux États-Unis et approvisionne des milliers de détaillants dans tout le pays, a déclaré avoir prolongé les heures d’ouverture des magasins et recruté du personnel supplémentaire pour vendre ses pétards de jardin.

« Comme de nombreuses autres industries, l’industrie des feux d’artifice a également connu des retards en raison des problèmes d’expédition auxquels le marché mondial est confronté », a déclaré Alan Zoldan, vice-président exécutif de Phantom, dans un communiqué. « La bonne nouvelle est que nous nous sommes préparés tôt en prévision de la forte demande cette année encore, et nous encourageons les clients Phantom à faire de même. »

Phantom affirme que les chaînes d’approvisionnement sont confrontées à des délais d’exécution plus lents en raison du retard des expéditions mondiales.

L’année dernière, les ventes de feux d’artifice personnels ont atteint des records à l’échelle nationale. De nombreuses communautés ont annulé ou reporté des feux d’artifice publics au plus fort de la pandémie, et les événements sportifs et les parcs d’attractions ne comblaient pas le vide.

Retour des feux d’artifice publics

De nombreux feux d’artifice publics reviennent en 2021, mais les familles célèbrent toujours à la maison.

Le président Joe Biden encourage les célébrations à l’échelle nationale pour marquer le retour effectif du pays à la normale après 16 mois de perturbation de la pandémie de coronavirus. L’administration Biden prévoit d’organiser un barbecue pour les premiers intervenants, les travailleurs essentiels, les militaires et leurs familles sur la pelouse sud de la Maison Blanche.

Alors que les taux de cas et les décès liés au COVID-19 chutent à des niveaux jamais vus depuis les premiers jours de l’épidémie, que les voyages reprennent et que les écoles et les entreprises rouvrent, Biden proclame « un été de liberté » pour célébrer les Américains reprenant leur vie d’avant la pandémie.

La Walt Disney Company a annoncé mardi que les spectacles de feux d’artifice nocturnes reviendront à Walt Disney World à Orlando le 1er juillet et à Disneyland en Californie le 4 juillet.

Achetez des feux d’artifice tôt

A-Rocket Fireworks à Aliquippa, en Pennsylvanie, est également bien préparé, s’appuyant sur un grand nombre de fournisseurs.

« Nous sommes entièrement approvisionnés », a déclaré Chelle Unis, propriétaire de l’A-Rocket. « Nous avons des mortiers, des pétards, des finales de 500 grammes, des roquettes en bouteille, des arroseurs. Chacun peut trouver quelque chose qu’il veut. »

A-Rocket est ouvert toute l’année, bien que « à la mi-juin, en ce moment, il commence à être occupé », a déclaré Unis. « En juillet, nous serons emballés. »

En 2020, le président de Phantom Bruce Zoldan a déclaré dans une interview avec USA TODAY que le 3 juillet et les vacances sont historiquement les jours les plus chargés de l’année pour Phantom et ses concurrents.

