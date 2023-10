Les célébrations de l’attaque du Hamas contre Israël incitent les villes à renforcer la sécurité

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES — Les autorités de villes européennes et américaines renforcent la sécurité des lieux saints juifs et des communautés locales à la suite de l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël. Ces mesures interviennent après que des vidéos aient montré des habitants de plusieurs villes célébrant l’assaut surprise de samedi, qui a déclenché des représailles de la part d’Israël. Des centaines de personnes ont été tuées des deux côtés du conflit et de nombreux disparus dimanche.

Police métropolitaine de Londres dit il augmentait sa présence dans certaines parties de la capitale britannique pour « rassurer ». Il cite « un certain nombre d’incidents, y compris ceux qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, en relation avec le conflit en cours en Israël et à la frontière avec Gaza ». Des séquences vidéo tweetées par l’animatrice de télévision britannique Rachel Riley semblent montrer des gens célébrant, applaudissant et agitant le drapeau palestinien dans l’ouest de Londres samedi soir.

La Met Police a également déclaré être consciente que des manifestations liées au conflit pourraient avoir lieu sur le sol britannique dans les prochains jours.

Acton, il y a une demi-heure. Je suis allé dans un café pour prendre un baklava avec les enfants et nos amis ukrainiens. Des gens ont été brutalement assassinés, kidnappés et il y a des gens qui dansent à Londres. Je viens d’avoir un appel rassurant avec la police, si quelqu’un a peur, appelez-le. https://t.co/fYjXn4zEDF pic.twitter.com/dQjcAsRyDS – Rachel Riley MBE 💙 (@RachelRileyRR) 7 octobre 2023

Aux États-Unis, la gouverneure de New York, Kathy Hochul (Démocrate) dit la sécurité est renforcée au sein des communautés juives et dans les lieux de culte. Elle a également condamné ce qu’elle a qualifié de rassemblement « odieux et moralement répugnant » prévu dimanche à Times Square en soutien aux auteurs de l’attaque contre Israël.

Un rassemblement intitulé « Tous en mouvement pour la Palestine » doit avoir lieu dimanche après-midi à Times Square, selon les organisateurs qui utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir l’événement.

« La ville de New York compte la plus grande population juive au monde en dehors d’Israël, et nous sommes aux côtés d’Israël chaque jour – mais nous le faisons avec une détermination accrue aujourd’hui », a déclaré samedi le maire Eric Adams dans un communiqué.

Adams a assuré aux Américains qu’il n’y avait « aucune menace crédible contre la ville de New York » mais que la police avait reçu pour instruction de déployer « des ressources supplémentaires auprès des communautés juives et des lieux de culte ».

À Los Angeles, le chef de la police Michel Moore, dit la ville, qui compte l’une des plus grandes communautés juives du pays, va également intensifier ses patrouilles à proximité des synagogues et dans les quartiers environnants.

Que se cache-t-il derrière la violence en Israël et à Gaza ? Voici ce qu’il faut savoir.

En Floride, la police de Miami Beach dit ils augmentaient la visibilité de la police autour des synagogues et à d’autres endroits, « pour assurer la sûreté et la sécurité de tous ».

Partout en Europe, des mesures similaires ont été mises en œuvre, les responsables allemands citant des images de célébration des agressions circulant en ligne.

La police berlinoise a déclaré samedi qu’elle était au courant de messages circulant en ligne. qui a montré « des gens célébrant les attaques contre Israël en distribuant des pâtisseries » dans la capitale allemande, ajoutant qu’ils avaient renforcé la présence policière ce week-end pour prévenir les « crimes anti-israéliens ».

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a exhorté les responsables régionaux à renforcer les mesures de protection, notamment sur les sites juifs.

« A l’heure où les attaques terroristes depuis Gaza frappent Israël, je vous demande de renforcer immédiatement la vigilance, la sécurité et la protection des sites communautaires juifs en France », a-t-il déclaré dans un message rapporté par l’Agence France-Presse.