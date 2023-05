Les célébrations de la Journée de l’Afrique regorgent d’appels à l’unité, mais les critiques exigent de la substance

Les appels à l’unité ont dominé jeudi les célébrations du 60e anniversaire de l’organisation continentale précédant l’Union africaine (UA) qui représentait 55 États membres. Mais les critiques disent que l’UA est devenue un tigre de papier où il y a beaucoup de discussions, mais pas beaucoup de poids réel pour faire respecter son mandat.

Les événements de la Journée de l’Afrique à travers le continent ont honoré la fondation du prédécesseur de l’UA – l’Organisation de l’unité africaine (OUA) – dont le but initial était de lutter contre le colonialisme avant d’évoluer en 2002 pour incorporer les objectifs de défense de la souveraineté et de l’indépendance de ses membres ainsi que d’encourager leur intégration socio-économique.

A Addis-Abeba où siège l’UA, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a souligné que l’unité n’est « plus un slogan mais un moyen de survie » dans un monde de plus en plus complexe. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait écho à Abiy, appelant à l’unité et à « soutenir les liens qui encadrent notre destin ».

Dans son discours, Abiy a plaidé pour la nécessité d’un siège permanent africain au Conseil de sécurité de l’ONU et d’une représentation proportionnelle au G7 et au G20. Ramaphosa a appelé à une meilleure gouvernance sur le continent au milieu du conflit au Soudan ainsi que des précédents coups d’État au Tchad, au Mali, en Guinée et au Burkina Faso.

« Nous profitons de la Journée de l’Afrique pour réaffirmer l’importance de consolider la démocratie et de consolider la bonne gouvernance à travers l’Afrique », a déclaré Ramaphosa.

Les critiques disent que l’UA n’a pas réussi à atteindre certains de ses objectifs, mais ses partisans soutiennent que ses pouvoirs sont limités afin de permettre aux chefs d’État des membres de garder le contrôle.

L’analyste politique et avocat kenyan Danstan Omari affirme que l’UA est un « bouledogue mort » qui manque de mécanismes pour faire respecter son mandat.

« C’est un talk-show qui n’a aucun impact. Si vous n’avez pas les mécanismes pour faire respecter quoi que ce soit, alors pourquoi êtes-vous là ? Donc, à mon avis, c’est un corps qui doit être complètement retiré », a déclaré Omari à l’Associated Presse.