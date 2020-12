La fête des mères au Panama cette année n’a pas provoqué l’essor des magasins d’autrefois.

Néanmoins, les gens ont toujours tenu des célébrations en sourdine mardi.

Le commerce et l’économie ont été durement touchés par la pandémie et les musiciens sont l’un des groupes les plus touchés, surtout en décembre, lorsque les orchestres, les groupes de musique traditionnelle et les mariachis se produisent généralement fréquemment.

Ricardo Acosta présente des sérénades pour la fête des mères depuis près de trois décennies. Cette année, la journée a été difficile pour lui après avoir perdu sa mère des suites d’un coronavirus en milieu d’année.

Avec l’augmentation des cas de coronavirus ces dernières semaines, les autorités ont prolongé le couvre-feu nocturne dans la province de Panama et intensifié les appels pour que les Panaméens restent chez eux.

En raison du couvre-feu, des sérénades ont été données pendant la journée, alors qu’elles ont généralement lieu la nuit ou tôt le matin.

Mardi, le Panama a signalé 179 230 cas de coronavirus et 3 212 décès, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.