les célébrations d’anniversaire de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt MISS Neetu Kapoor à Londres ; Voici pourquoi!

L’actrice à feuilles persistantes de Bollywood, Neetu Kapoor, a eu un an de plus et a célébré sa journée spéciale avec sa famille vendredi. Le fils de Neetu, Ranbir Kapoor, et sa belle-fille, Alia Bhatt, manquent la fête d’anniversaire en raison de leur horaire de travail chargé. La fille de Neetu, Riddhima Kapoor Sahni, a partagé des photos des célébrations d’anniversaire et a mentionné que Ranbir et Alia manquaient à la famille un jour spécial.

Riddhima a partagé une photo sur ses histoires Instagram et le duo mère-fille avait l’air adorable ensemble. Sur la photo, Riddhima a été vu en train de serrer Neetu par derrière. Un beau gâteau a été placé sur la table et Riddhima l’a légendé “Major manquant”. Elle a même partagé une photo avec ses cousines Karisma Kapoor, Kareena Kapoor et Natasha Nanda. Elle a sous-titré les images comme “Sœurs”. Dans une autre photo de groupe, les quatre sœurs ont été vues en train de poser avec Neetu Kapoor. Elle l’a sous-titré “Fam”, en ajoutant un emoji au cœur rouge.

Côté travail, Alia tourne actuellement à Londres pour ses débuts à Hollywood Heart of Stone. Alia et Ranbir attendent leur premier enfant. Alia a terminé le tournage de Heart of Stone et rentrera bientôt chez elle. Pendant ce temps, Ranbir est occupé à promouvoir Shamshera avec Vaani Kapoor. Le film devrait sortir en salles le 22 juillet.