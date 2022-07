Les célébrations commencent à Panipat après l’histoire des scripts de Neeraj Chopra au Championnat du monde d’athlétisme

Le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra a poursuivi sa séquence de victoires en décrochant une médaille d’argent aux Championnats du monde d’athlétisme dimanche. Le joueur de 24 ans a réalisé l’exploit avec le meilleur lancer de 88,13 mètres. Finalement, il est devenu seulement le deuxième Indien et le premier athlète masculin d’athlétisme à remporter une médaille aux championnats du monde. Le champion en titre Anderson Peters de la Grenade a remporté l’or avec un meilleur lancer de 90,54 m tandis que le vainqueur olympique d’argent Jakub Vadlejch de la République tchèque a remporté le bronze avec 88,09 m.

La fantastique victoire de Chopra aux États-Unis a conduit à des célébrations chez lui à Panipat, Haryana. Dans un clip vidéo partagé par l’agence de presse ANI sur Twitter, on pouvait voir Saroj Devi, la mère de Neeraj Chopra, célébrer la réussite de son fils avec d’autres villageois.

#REGARDEZ La famille et les amis célèbrent la médaille d’argent de Neeraj Chopra aux Championnats du monde d’athlétisme dans sa ville natale de Panipat, #Haryana Neeraj Chopra s’est assuré la 2e position avec son 4e lancer de 88,13 mètres lors de la finale du javelot masculin. pic.twitter.com/khrUhmDgHG — ANI (@ANI) 24 juillet 2022

Comme l’a rapporté l’agence, elle a déclaré: «Nous sommes très heureux que son travail acharné ait porté ses fruits. Nous étions certains qu’il remporterait une médaille à cet événement.

Le légendaire sauteur en longueur Anju Bobby George a été le premier Indien à remporter une médaille de bronze aux Championnats du monde lors de l’édition 2003 à Paris.

Chopra a commencé par un lancer déloyal et avait 82,39 m et 86,37 m pour être quatrième après trois tours. Il a retrouvé son rythme avec un gros lancer au quatrième tour de 88,13 m, son quatrième meilleur effort en carrière, pour passer à la deuxième place, qu’il a conservée jusqu’à la fin. Ses cinquième et sixième lancers étaient des fautes.

Chopra avait dominé le tour de qualification du groupe A et s’était qualifié pour la finale à la deuxième place derrière Peters en envoyant sa lance à 88,39 m pour son troisième meilleur lancer en carrière. Peters avait dominé le groupe B avec un effort de 89,91 m.

L’autre Indien dans la mêlée, Rohit Yadav a terminé 10e avec un meilleur lancer de 78,72 m. Rohit avait terminé 11e au classement général de la ronde de qualification avec un meilleur lancer de 80,42 m.

L’Indien de 21 ans avait enregistré un record de la saison et personnel de 82,54 m tout en remportant une médaille d’argent aux championnats nationaux inter-États le mois dernier.

(Avec entrées PTI)

