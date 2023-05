Les ceintures vertes servaient autrefois un objectif vital, mais maintenant elles étouffent la vie des villes | Rowan Moore

jemaginez un réservoir de richesses, valant de très nombreux milliards de livres, un pétrole de la mer du Nord des derniers jours, situé sous le pays. Celui qui, qui plus est, est un bien public. Quel gouvernement ne voudrait pas le tourner au profit de ses politiques préférées – par exemple pour mettre fin à la crise du logement éternellement non résolue du pays, pour rendre aux jeunes et aux moins jeunes le degré d’accès à un logement décent dont bénéficiaient les générations précédentes ?

Ce réservoir existe. Il s’agit de la valeur potentielle du terrain qui est libérée lors de l’octroi d’un permis de construire pour un logement ou un autre développement rentable. Grâce au gouvernement d’après-guerre de Clement Attlee, dont la nationalisation des droits de développement n’est toujours pas privatisée, il appartient au gouvernement. Cela pourrait être extrêmement utile à une future administration travailliste, si elle veut sérieusement rétablir, comme l’a dit Keir Starmer la semaine dernière, à la fois le renouveau économique et la sécurité du logement dont «les travailleurs… ont désespérément besoin».

Dans un discours aux chambres de commerce britanniques et dans des interviews télévisées, Starmer a proposé un système de planification réformé et un retour des objectifs pour les nouvelles maisons récemment abandonnées par le gouvernement de Rishi Sunak, sans lequel « la construction de logements tombera probablement à son plus bas niveau depuis la Seconde Guerre mondiale ». Guerre mondiale ». Il a dit qu’il soutiendrait « les bâtisseurs, pas les bloqueurs », ce par quoi il entendait les opposants les plus déraisonnables au nouveau développement. Il espérait que les prix de l’immobilier baisseraient, « par rapport au revenu » – une déclaration discrètement remarquable, étant donné que les dirigeants des deux principaux partis soutiennent l’inflation des prix de l’immobilier depuis au moins 40 ans. Il semble prendre parti dans une compétition intergénérationnelle entre les nantis et les démunis en matière de logement. « Une génération et ses espoirs, tout un avenir », a-t-il dit, « est bloqué par ceux qui, le plus souvent, profitent des maisons et des emplois sûrs qu’ils refusent aux autres ». Il semble aussi avoir repéré une opportunité d’exploiter une faiblesse conservatrice, sa division entre ceux qui veulent « conserver », comme son nom l’indique, et ceux qui veulent construire.

Il a provisoirement suggéré que certains nouveaux développements pourraient être autorisés dans les ceintures vertes du pays, ce qui a fait la une des journaux. Pour cela, il a reçu des critiques de son propre parti, sous la forme de l’ancien chancelier fantôme, John Mc Donnel, pour qui la ceinture verte est une fière réalisation d’Attlee et d’autres politiciens travaillistes. C’est, dit-il, « la base fondamentale d’un combat pour la protection de l’environnement dans des circonscriptions urbaines ouvrières comme la mienne ».

McDonnell a raison de dire que la ceinture verte est née d’une volonté de donner aux populations des grandes villes industrielles un accès à la nature et à l’air frais. Ils jouent toujours ce rôle dans des circonscriptions comme la sienne, la banlieue extérieure de Londres de Hayes et Harlington. Mais ils obtiennent aussi aujourd’hui l’effet inverse, qui est de comprimer l’espace disponible pour les citadins, avec des effets néfastes sur leur santé et leur vie. Ils ont mis la pression sur les zones rurales non bénies par la désignation de ceinture verte.

Son invocation des anciens triomphes travaillistes oublie un point essentiel, à savoir que le gouvernement élu en 1945, parallèlement à sa mise en place de ceintures vertes, a également lancé un programme de construction de villes nouvelles, qui a créé des communautés où 2,8 millions de personnes maintenant vivre. Inspirées par l’idée d’Ebenezer Howard de la cité-jardin, les nouvelles villes ont été construites par des sociétés de développement publiques, qui ont acheté le terrain et recyclé ses bénéfices pour payer des choses telles que des parcs, des infrastructures et des logements abordables. Ces principes, compte tenu de l’évolution du monde depuis les années 1940, pourraient avoir des effets similaires aujourd’hui.

Les constructeurs de maisons privées ont toujours été réticents à construire en si grand nombre que les prix deviendraient plus abordables

Il existe une croyance libertaire, exprimée par certains commentateurs conservateurs, selon laquelle tous les problèmes de logement seraient résolus si seulement le marché était libéré des contrôles de planification. C’est un fantasme : étant donné que la plupart des gens veulent un aménagement à un moment ou à un autre, lorsqu’il les protège d’activités nuisibles à leur vie ou à l’environnement, il ne va pas disparaître. Et les entreprises privées de construction de logements ont toujours été réticentes à construire en si grand nombre que les prix deviendraient plus abordables, ce qui nuirait à leurs bénéfices.

Ce ne sont pas non plus les meilleures organisations pour construire les écoles et planter les arbres qui aident à créer des endroits où il fait bon vivre. Ce qui se passe réellement lorsque les restrictions d’urbanisme sont assouplies – par exemple, pour que les terres agricoles puissent être utilisées pour le logement – ​​c’est que ceux qui les possèdent voient leur valeur augmenter, parfois par des multiples énormes. Il est vrai que les prélèvements et les contributions aux avantages publics sont prélevés sur les promoteurs lorsque le permis de construire est accordé, mais sinon, une partie de ce réservoir de potentiel de développement est transmise par le public à ces propriétaires fonciers chanceux, à dépenser pour des résidences secondaires ou des plans de retraite ou quoi que ce soit. sinon ils ont envie.

Les ceintures vertes sont vastes. Ils occupent 12,6% de la superficie de l’Angleterre. Celui autour de Londres est trois fois la taille de la ville elle-même. Il est absurde de dire que les désignations faites il y a des décennies ne devraient jamais être modifiées et que la construction même sur une fraction de ce terrain devrait être interdite. Dans le même temps, le principe de préservation des espaces verts pour le plaisir du public reste plus important qu’il ne l’a jamais été, et les résidents des ceintures vertes ont autant le droit que n’importe qui d’autre de voir leur qualité de vie protégée. La construction doit être faite avec soin, ce que le secteur privé a peu de chances de faire tout seul.

Les propositions de Starmer sont légères dans les détails. Il dit vouloir réformer la planification sans dire comment. Jusqu’à présent, il a principalement parlé de l’expansion de l’accession à la propriété, qui est en déclin depuis 2003. Ce serait populaire et transformateur, mais le parti travailliste doit également aider ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas être propriétaires, en élargissant l’offre de logements abordables et de bonne qualité. maisons de qualité à louer.

Dans ses remarques de la semaine dernière, Starmer a marmonné quelque chose au sujet des « sociétés de développement », les agences qui, entre autres choses, ont réalisé les nouvelles villes – pas un terme glamour mais un terme important. S’il est sérieux au sujet de maisons abordables, décentes et sûres, il ne peut pas simplement les laisser à des constructeurs de maisons privées. Son futur gouvernement, avec l’aide de cette richesse inexploitée, devra prendre les devants.