Les CEEV, le couplage neurovasculaire et la connectivité fonctionnelle sont des marqueurs potentiels de troubles cognitifs légers

Plusieurs mesures du cerveau, telles que le flux sanguin et la capacité du cerveau à compenser son manque, sont plus efficaces pour prédire les troubles cognitifs légers (MCI) chez les individus que les facteurs de risque comme l’hypertension et l’hypercholestérolémie, rapporte une étude publiée dans la revue de l’Alzheimer’s Association, Alzheimer et démence. Selon les chercheurs, ces résultats contribuent à approfondir la compréhension et les perspectives de la prévention ou du traitement précoce des problèmes de mémoire avant la progression de la démence.1,2

Selon les chercheurs, environ 18 % de la population mondiale souffre de MCI et 10 à 15 % d’entre eux développeront un jour une démence. On estime que 152 millions de personnes seront touchées par la démence d’ici 2050.1

« Les personnes atteintes de MCI présentent un risque plus élevé de passer à l’étape suivante, à savoir la démence », a déclaré le Dr Calin Prodan, professeur de neurologie à la faculté de médecine de l’OU, dans un communiqué de presse. « Nous essayons de déchiffrer les « empreintes digitales » du MCI : que se passe-t-il dans le cerveau lorsqu’une personne passe du vieillissement en bonne santé au MCI, et y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour intervenir et empêcher le déclin vers la démence ? »1

Pour cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur la vascularisation du cerveau, c’est-à-dire son réseau de vaisseaux sanguins, pour évaluer comment il agit différemment chez les personnes âgées atteintes de MCI. Des participants atteints de MCI et des témoins du même âge (CN) ont été recrutés. Les participants ont été sélectionnés et placés dans le groupe MCI s’ils avaient plus de 50 ans, avaient un indice de démence clinique (CDR) de 0,5 et/ou un score d’évaluation cognitive de Montréal (MoCA) de 19 à 25. Les patients ont été placés dans le groupe CN s’ils ne présentaient aucun diagnostic clinique de MCI ou de déficience cognitive, ainsi qu’un score MoCA de 26 ou plus. Tous les patients ont été soumis à des tâches cognitives pendant l’enregistrement par spectroscopie fonctionnelle proche infrarouge (fNIRS), et les changements dans les niveaux plasmatiques de vésicules extracellulaires (VE) ont été évalués à l’aide d’une cytométrie de flux à petites particules.2

L’étude a révélé que le dysfonctionnement du couplage neurovasculaire (CNV) et la connectivité fonctionnelle (CF) étaient diminués chez les participants atteints de MCI par rapport au groupe CN. Ces résultats étaient localisés dans le cortex préfrontal dorsolatéral gauche (LDLPFC), et une étude exploratoire a également montré un rapport et une concentration élevés de VE endothéliales cérébrovasculaires (CEEV) par rapport au total des VE endothéliales chez les patients atteints de MCI par rapport au CN.2

Les recherches existantes démontrent que si la paroi interne des vaisseaux sanguins est endommagée, elle sécrète des CEEV. Les personnes atteintes de MCI ont plus de CEEV dans leur cerveau que celles dont le cerveau vieillit « en bonne santé ». De plus, des images d’imagerie par résonance magnétique ont confirmé que les personnes présentant des niveaux plus élevés de CEEV présentaient également plus de lésions ischémiques, ce qui fait que les petits vaisseaux du cerveau ne reçoivent pas un apport sanguin adéquat. Selon les chercheurs, c’est la première fois que des CEEV ont été mesurées dans le cadre d’une maladie cognitive.1,2

« Les personnes atteintes de MCI ont perdu ce mécanisme de compensation. On observe un changement radical de l’activité cérébrale chez les personnes atteintes de troubles cognitifs légers », a déclaré Cameron Owens, PhD, étudiant au programme de doctorat en médecine de l’OU College of Medicine, dans le communiqué de presse.1

Les NVC, les CEEV et les FC montrent leur potentiel en tant que marqueurs de la pathologie cérébrovasculaire MCI et leur capacité à prédire le diagnostic de MCI en fonction des facteurs démographiques ou de comorbidité. Avec cette découverte, les chercheurs notent qu’ils poursuivront leurs recherches pour mieux comprendre l’impact du CEEV sur le MCI et sa contribution aux diagnostics de démence. En outre, les auteurs notent que, comme l’étude a commencé pendant la pandémie de COVID-19, il pourrait y avoir des impacts potentiels du virus sur l’accélération de la progression de la démence chez les personnes atteintes de MCI. Les recherches futures aborderont cette question.1,2

« Chaque cerveau est différent et les raisons des troubles cognitifs peuvent être différentes, mais le fait de disposer de ces prédicteurs (mesure de la CNV, de la FC et des CEEV) ouvre potentiellement des opportunités pour développer des interventions individualisées, qu’il s’agisse d’une thérapie pharmacologique ou d’une stimulation cérébrale non invasive, ou de quelque chose d’aussi simple que la thérapie cognitivo-comportementale », a déclaré Andriy Yabluchanskiy, PhD, professeur associé de neurochirurgie à l’OU College of Medicine, dans le communiqué de presse.1

