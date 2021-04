La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux États-Unis de suspendre l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 après des rapports de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu le vaccin.

Les agences de santé ont publié un communiqué mardi matin recommandant la pause «par prudence», affirmant que les caillots sanguins semblent toujours «extrêmement rares». Jusqu’à présent, le CDC et la FDA examinent six cas signalés aux États-Unis

Les six receveurs étaient des femmes âgées de 18 à 48 ans, avec des symptômes survenant 6 à 13 jours après la vaccination, selon le communiqué. Une femme est décédée et une a été hospitalisée dans un état critique, a rapporté le New York Times.

Le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation (ACIP) tiendra une réunion mercredi pour analyser les cas. La FDA a déclaré qu’elle examinerait l’analyse du comité car elle enquêtait également sur les cas.

«Jusqu’à ce que ce processus soit terminé, nous recommandons cette pause», ont déclaré le Dr Anne Schuchat, directrice adjointe principale du CDC et le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA dans un communiqué conjoint. «C’est important pour s’assurer que la communauté des fournisseurs de soins de santé est consciente du potentiel de ces événements indésirables et peut planifier en raison du traitement unique requis avec ce type de caillot sanguin.»

Le type de caillot sanguin signalé chez les personnes qui ont reçu le vaccin J&J est appelé thrombose du sinus veineux cérébral (CVST). Dans la plupart des contextes cliniques, un médicament anticoagulant appelé herapine est généralement administré pour traiter les caillots sanguins. Cependant, les responsables de la santé disent que l’utilisation de ce médicament pourrait être dangereuse et recommandent des traitements alternatifs.

Une conférence de presse est prévue pour 10 heures. Au 12 avril, plus de 6,8 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson ont été administrées aux États-Unis et environ 9 millions d’autres ont été expédiées vers les États, selon le CDC.

«La sécurité du vaccin COVID-19 est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, et nous prenons très au sérieux tous les rapports de problèmes de santé suite à la vaccination contre le COVID-19», ont déclaré Schuchat et Marks.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour plus de mises à jour.

Suivez Adrianna Rodriguez: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.