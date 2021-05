Les CDC disent que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masques faciaux à l’intérieur ou à l’extérieur dans la plupart des contextes

Les gens font du jogging sur Venice Beach le 28 avril 2021 à Venise, en Californie. Les CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ont publié de nouvelles directives indiquant que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masques à l’extérieur, sauf dans les endroits surpeuplés.

Les personnes entièrement vaccinées n’ont plus besoin de porter un masque facial ou de rester à six pieds des autres dans la plupart des environnements, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, diront les Centers for Disease Control and Prevention dans des directives de santé publique mises à jour qui seront publiées jeudi, deux personnes informées l’affaire a dit à NBC News.

Il y a une poignée de cas où les gens auront encore besoin de porter des masques – dans un établissement de soins de santé, dans une entreprise qui en a besoin ou dans un avion – même s’ils ont reçu leur dernière dose de vaccin il y a deux semaines ou plus, CDC La directrice, le Dr Rochelle Walensky, devrait le dire aux journalistes lors d’une conférence de presse prévue à 14 h HE.

L’annonce du CDC vient juste avant le Memorial Day et la saison du défilé du 4 juillet. Le président Joe Biden a déclaré qu’il espérait voir suffisamment d’Américains vaccinés avant le jour de l’indépendance pour organiser en toute sécurité des rassemblements en plein air.

La semaine dernière, Biden a annoncé les derniers objectifs de son administration dans la lutte contre le coronavirus: faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une dose d’un vaccin Covid-19 et que 160 millions d’adultes soient complètement vaccinés d’ici le 4 juillet.