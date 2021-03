Je tiens à remercier André pour sa contribution à notre équipe sur et hors du terrain, et pour son professionnalisme et sa coopération mutuelle alors que nous naviguions dans ce processus avec lui et sa représentation, a déclaré le directeur général Koby Altman. Nous avons un grand respect pour André en tant que personne et joueur ici à Cleveland et nous sommes heureux d’avoir atteint un résultat qui est dans le meilleur intérêt d’André et de notre équipe.

