Les Cavs pourraient faire un échange majeur impliquant Caris LeVert

Les Cleveland Cavaliers oscillent avec les meilleurs de la Conférence Est, mais sont toujours à la recherche de mises à niveau.

Les cavaliers de Cleveland sont donc de retour. Après avoir échangé contre Donovan Mitchell cette intersaison, les Cavs occupent la quatrième place de la Conférence Est, derrière seulement trois matchs dans la colonne des défaites des Milwaukee Bucks, en première place.

La décision qu’ils ont prise cette intersaison pour acquérir Donovan Mitchell a été un énorme succès et a été l’élément déclencheur pour que tous leurs mouvements petits à moyens des dernières saisons cliquent en même temps.

Mais les Cavs ne peuvent pas, et ne semblent pas s’arrêter là par défaut. Ils aimeraient en ajouter davantage, et à l’approche de la date limite des échanges en février, nous entendons davantage de journalistes sur ce qu’ils aimeraient faire.

Selon Chris Fedor de Cleveland.com, les Cavs veulent ajouter Tim Hardaway Jr.

Les Cavs pourraient essayer d’échanger Caris LeVert contre Tim Hardaway Jr.

Parler avec Jake Fischer sur son Ne regroupez pas cela podcast, voici ce que Fedor avait à dire:

“Tim Hardaway Jr. est quelqu’un que les Cavs surveillent et surveillent. Et je pense que si les Cavs avaient le choix, ce serait très très serré… S’ils avaient le choix, ce serait entre Bojan et Tim Hardaway Jr. »

Fischer a ajouté qu’un cadre de THJ pour LeVert existe déjà parce que les Dallas Mavericks ont essayé de faire en sorte que cela se produise lorsque LeVert a finalement été envoyé aux Indiana Pacers.

Fedor a ajouté de la couleur en soulignant que le contrat expirant de LeVert, même le salaire avec Hardaway, et ses compétences en double font de lui un élément commercial idéal pour les Cavs qui ne peuvent pas échanger un choix de première ronde.

Voici comment les deux s’affrontent statistiquement toutes les 36 minutes cette saison :

Tim Hardaway Jr : 17,4 points, 3,9 rebonds, 2,0 passes décisives sur 43,5 % de tirs à 2 points et 36,2 % sur des tirs à 3 points

Caris LeVert : 14,6 points, 4,9 rebonds, 4,2 passes décisives sur 43,5 % de tirs à 2 points et 36,7 % de tirs sur des tirs à 3 points

Hardaway est beaucoup plus un ailier sans ballon qui pourrait aider à espacer le sol pour Cleveland. LeVert, comme vous pouvez le voir en comparant les passes décisives par 36 minutes, est plus un facilitateur qu’un buteur, prenant plus de 2,0 buts sur le terrain de moins par 36 minutes que Hardaway.

La plus grande question des Mavs est de savoir si LeVert les amène ou non plus loin que Hardaway. Peut-être qu’ils rencontrent certains des mêmes problèmes dans les ensembles de compétences en double que les Cavs rencontrent s’ils l’acquièrent.

Les Mavs se concentrent clairement sur Hardaway ou Bojan Bogdanovic des Detroit Pistons. Plusieurs ont également lié de manière spéculative Bogdanovic aux Mavs, il est donc tout à fait possible que nous puissions voir une sorte d’échange cette année impliquant les Cavs, les Mavs et / ou les Pistons.