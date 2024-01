Les Cavs étouffent les Hawks d’Atlanta avec un score de 116-95 et prolongent leur séquence de victoires à sept matchs

ATLANTA – Nous avant moi.

C’est l’approche des Cavs pour traverser cette récente période sans deux de leurs joueurs les plus importants.

Il a été à nouveau visible lors de la victoire fil à fil 116-95 de samedi soir contre les Hawks d’Atlanta, aux jambes lourdes. Cleveland a désormais remporté sept matchs consécutifs, la plus longue séquence actuelle de la NBA, et 12 sur 15 depuis que Darius Garland (fracture de la mâchoire) et Evan Mobley (opération du genou) ont été exclus pendant au moins un mois. Il n’a été mené que 35 secondes au cours des quatre dernières compétitions – une séquence dominante qui remonte au déplacement à Paris.

“C’est vraiment le moment monumental qui s’est produit pour cette équipe”, a déclaré Jarrett Allen, faisant référence aux blessures de Garland et Mobley annoncées le 15 décembre. “C’est un cliché mais la mentalité du prochain homme. Nous intensifions tous nos efforts. Nous l’avons tous ressenti. Nous savions tous que nous manquions des éléments importants et nous savions que nous avions des responsabilités.

Alors que les Hawks jouaient la deuxième partie consécutive après un triomphe acharné de dernière seconde contre le Miami Heat qui les a amenés à atterrir dans un temps inhabituellement froid à Atlanta vers 2h30 du matin, les Cavs sont entrés dans le match dans l’espoir de profitez-en. Ils l’ont fait, prenant une avance de 10-0 moins de trois minutes après le début du match – et sans jamais céder.

“C’est un état d’esprit pour nous, peu importe qui est l’adversaire”, a déclaré l’entraîneur des Cavs, JB Bickerstaff. « Excellente mentalité de la part de nos gars. Le courage, la convivialité, la compétitivité. Je pense que c’est quelque chose dans lequel les gars se sont vraiment engagés. C’est une intention et un objectif de commencer les matchs de basket-ball. Une adhésion totale pour être une élite défensive.

Il a fallu aux Hawks jusqu’à 8 :47 du premier quart pour marquer leur premier panier et ils n’ont récolté que huit points au cours des sept premières minutes contre la défense suffocante de Cleveland – le genre d’effort qui a été au centre de cette victoire dominante. traînée.

À la fin de la soirée, les Cavs maintenaient Atlanta à 39,8 % sur le terrain et à 28,9 % à 3 points. Les Hawks sont le troisième adversaire consécutif à ne pas réussir à franchir le cap du siècle contre Cleveland.

«Nous nous soutenons mutuellement», a déclaré Allen, le point d’ancrage défensif de l’équipe. « Les rotations ont été au point. Si quelqu’un conduit, c’est ma responsabilité de concourir au bord, mais quelqu’un d’autre me soutient avec mon homme. Nous sommes tellement enfermés.

De l’autre côté, c’était une attaque équilibrée. Les Cavs, qui étaient également privés du sixième homme Caris LeVert en raison d’une douleur au poignet droit, ont vu sept joueurs marquer à deux chiffres. C’est la cinquième fois cette saison que cela se produit.

Le joueur étoile probable de la Conférence de l’Est, Donovan Mitchell, a terminé avec 18 points sur seulement 6 sur 17 aux tirs et 0 sur 6 à 3 points, avec huit passes décisives et six rebonds, un sommet pour l’équipe. Le tireur d’élite Sam Merrill a égalé le score de Mitchell, réussissant six tirs et cinq tirs à 3 points.

Allen a fait une dernière impression sur les électeurs All-Star qui étaient confrontés à une date limite de 23 h 59 samedi soir pour voter. Allen a prolongé sa séquence de double-double à 11, tentant le record de franchise de double-double consécutif détenu par Elmore Smith et Andre Drummond. Allen a récolté 14 points et 11 rebonds en 33 minutes. Il a également ajouté deux passes décisives, trois interceptions et trois blocs.

“Ce serait bien”, a déclaré Allen. « Cela place mon nom parmi les meilleurs d’entre eux. À égalité pour la première fois maintenant. Si je pouvais obtenir le véritable record, il serait gravé dans l’histoire des Cavs. C’est ce que je recherche.

Dean Wade (17 points), Georges Niang (14), Max Strus (13) et Isaac Okoro (12) ont également atteint le double. Strus s’est remis d’une vilaine chute en début de match qui l’a brièvement envoyé aux vestiaires.

“Nous nous amusons et nous apprécions le succès de chacun”, a déclaré Strus. « Nous partageons et jouons de la bonne manière. Quand nous faisons cela, c’est contagieux.

Les Cavs ont tiré à 50,6% depuis le terrain et à 37,2% en profondeur. Plus de la moitié de leurs tentatives étaient des triples. Ils ont réalisé 32 passes décisives sur 43 paniers réussis. Huit des neuf joueurs qui ont joué plus de trois minutes en ont distribué au moins une.

Atlanta a été mené par les 24 points de Dejounte Murray. Le jeune Jalen Johnson a ajouté 20 points et sept rebonds.

Avant le match, Bickerstaff a été interrogé sur l’aspect le plus impressionnant de la récente poussée de l’équipe. Il a souligné la défense de l’équipe et le nombre de joueurs différents qui continuent d’apporter des contributions essentielles.

C’est la formule de Cleveland. Ça marche.

Les Cavs poursuivront leur road trip avec un affrontement contre le Orlando Magic lundi soir. L’avertissement est fixé à 19 heures