Les Cavs célèbrent le retour d’Evan Mobley avec une victoire déclarée contre les Los Angeles Clippers, 118-108

CLEVELAND, Ohio — Les Cavs ont célébré le retour d’Evan Mobley avec une victoire signée.

Cleveland a dominé les Los Angeles Clippers lundi soir, 118-108, devant une foule bruyante au Rocket Mortgage FieldHouse. Les Cavs, vainqueurs de 10 de leurs 11 derniers matchs, n’ont plus perdu à domicile depuis le 29 décembre. Cette victoire met fin à la séquence de cinq victoires consécutives des Clippers.

Exactement six semaines après l’opération arthroscopique du genou gauche, Mobley a fait son retour très attendu. Il ne lui a pas fallu longtemps pour reprendre là où il s’était arrêté. Le précieux jeune a marqué son premier panier en 22 matchs sur un alley-oop féroce de son coéquipier Donovan Mitchell à la fin du premier quart – un point d’exclamation sur une guérison miraculeuse d’une blessure qui a duré 6 à 8 semaines.

Mobley a terminé avec 10 points et neuf rebonds tout en réalisant 5 sur 7 sur le terrain en 21 minutes de qualité. Avant le match, l’entraîneur des Cavs, JB Bickerstaff, a déclaré que Mobley serait limité à 20-24 minutes alors qu’il continue de se débarrasser de la rouille et de se remettre en forme.

“Je ne me sentais pas trop rouillé”, a déclaré Mobley. «Je suis entré dans le rythme du jeu tout en continuant à jouer. Je me sentais mieux là-bas, plus à l’aise. Ce dunk, j’ai l’impression que ça m’a fait avancer.

Malgré les questions quant à savoir si la réintégration de Mobley perturberait le rythme offensif de Cleveland – le nouveau style à 3 points, espacé et rapide, qui présente un mouvement de balle vif et une approche démocratique – cela ne semble pas être un problème. .

Cleveland a terminé avec une note offensive de 118,7 tout en tirant à 48,8 % sur le terrain et à 32,5 % à 3 points. Près de la moitié de ses tentatives de tir provenaient de l’extérieur de l’arc. Il a réalisé 28 passes décisives en 42 passes décisives. A mené pendant près de 37 minutes.

Mitchell, l’espoir All-Star des Cavs, a ouvert la voie avec un record d’équipe de 28 points, 12 passes décisives et quatre rebonds. Jarrett Allen a enregistré son 15e double-double consécutif, totalisant 20 points et 17 rebonds.

Le swingman Isaac Okoro, qui occupera probablement un rôle de réserve pour s’adapter au retour imminent de Darius Garland d’une mâchoire fracturée, a ajouté 17 points sur 5 sur 10 aux tirs et 3 sur 4 à 3 points. Le tireur d’élite Max Strus a également atteint le double avec 14 points.

“C’est juste un témoignage de notre équipe, un témoignage de JB et de tout le monde dans cette organisation des Cavs”, a déclaré Allen. «Ils ont des gars qui sont prêts à adhérer, qui sont prêts à se sacrifier pour cette équipe et qui ne pensent pas seulement que tout dépend d’eux. Nous avons montré ce soir que nous étions capables de jouer le même basket-ball qui gagnait ces matchs sur cette séquence alors que tout le monde était absent. Félicitations à tout le monde.

Les Clippers ont obtenu 30 points de Kawhi Leonard dans un effort perdant. Paul George a été limité à seulement 13 points sur 3 tirs sur 11 avant de commettre une faute à la fin du quatrième quart-temps. James Harden a terminé avec 11 points, 10 passes décisives et sept rebonds.

Il s’agit du total de points le plus bas à Los Angeles depuis le 14 janvier.

“De toute évidence, les Clips sont une équipe offensive d’élite avec des armes partout sur le terrain qui sont capables de vous battre de différentes manières, et je pense que nos gars ont fait un excellent travail en acceptant le défi”, a déclaré Bickerstaff.

« Rien n’a été facile pour ces gars-là. Tout était contesté. Chaque prise était une prise difficile. Les isos (jeux d’isolement) n’ont jamais été une situation en tête-à-tête. C’était toujours un contre cinq. Je pense que nos gars ont relevé ces défis et sont intervenus lorsque cela était le plus nécessaire.

Les deux prétendants de chaque conférence se sont affrontés au troisième quart – une séquence de compétition qui s’est terminée par une séquence de 9-3 pour les Cavs, leur permettant de prendre une avance de sept points dans les 12 dernières minutes.

Les Clippers ont organisé un rallye au quatrième quart, réduisant l’avance unique de 12 points des Cavs à seulement quatre sous la barre des deux minutes. Mais Cleveland a tenu bon, a gardé son sang-froid et a marqué sur des possessions consécutives, terminant le match sur un score de 6-0 et montrant pourquoi elle est devenue l’une des meilleures équipes de la ligue au cours des derniers mois.

“J’ai bien joué”, a déclaré Mobley, qui a été obligé de regarder depuis le banc de touche. « Le mouvement du ballon était excellent. Tirer le ballon à une vitesse élevée. Jouer à un rythme rapide. Ils faisaient beaucoup de bonnes choses, alors j’essayais simplement de m’intégrer à ce style de jeu. »

Lundi soir, c’était un choc des styles. Depuis décembre, aucune équipe n’a été meilleure en attaque que les Clippers chirurgicaux. Pendant ce temps, la défense de Cleveland a régulièrement grimpé dans le classement tout au long de la saison tout en étouffant ses adversaires. La défense d’abord. Toujours. Ce sont les cerceaux des Cavs.

Les Clippers sont devenus les derniers à ressentir cela.

Et les Cavs ne sont même pas au complet. Encore.

Les Cavs accueilleront les Detroit Pistons mercredi soir. L’avertissement est fixé à 19 heures