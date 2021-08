Les cavaliers olympiques disent que les chevaux peuvent être effrayés par une statue de sumo grandeur nature

Les cavaliers équestres n’aiment pas les surprises. Les chevaux non plus, et il faut des années d’entraînement pour les empêcher d’avoir peur. Bien sûr, aucun cheval lors de la qualification olympique de saut d’obstacles de mardi soir n’avait jamais vu quelque chose comme l’obstacle n ° 10.

« Quand vous arrivez, vous voyez les fesses d’un grand gars », a déclaré le coureur britannique Harry Charles.

« Il y a beaucoup de choses à regarder », a ajouté l’Irlandais Cian O’Connor.

« C’est très réaliste », a fait écho l’Israélien Teddy Vlock.

Les cavaliers disent qu’un lutteur de sumo grandeur nature placé à côté du 10e obstacle sur le parcours olympique de 14 sauts a peut-être distrait plusieurs chevaux lors des qualifications pour la finale de saut individuel mardi soir. Quelques paires se sont rapprochées de la barrière, accumulant suffisamment de points de pénalité pour empêcher l’entrée en finale de mercredi.

La statue est positionnée à gauche d’un saut placé dans le coin de l’arène. Voûté et apparemment prêt à attaquer, le lutteur fait face aux coureurs qui s’approchent, ce qui signifie que lorsqu’ils effectuent un virage serré pour effectuer le saut, la première chose que le cheval et l’homme voient est le wedgie créé par le mawashi du lutteur.

« J’ai remarqué que quatre ou cinq chevaux prenaient vraiment peur à cela », a déclaré Charles.

La plupart des haies du parcours sont décorées avec une atmosphère typiquement japonaise – des kimonos de geisha, un palais japonais miniature, des tambours taiko.

Aucun n’a attiré l’attention comme le lutteur de sumo.

Parmi les chevaux alarmés par la configuration figurait la Française Penelope Leprevost, médaillée d’or par équipe en saut d’obstacles en 2016. Elle ne savait pas si la lutteuse avait spécifiquement jeté son étalon de 12 ans, Vancouver de Lanlore.

« Peut-être », a-t-elle dit. « Nous avons essayé de détendre nos chevaux dans le virage, et peut-être qu’ils sont surpris de voir une verticale si proche. Je ne sais pas. »

Vlock a terminé 34e dans le peloton de 73 chevaux. Après avoir vu d’autres avoir des problèmes, lui et l’entraîneur d’Irlande Darragh Kenny – également un concurrent dans le domaine de mardi – ont tenu à trotter leurs chevaux jusqu’au 10e saut avant de commencer leurs courses afin que les animaux puissent le regarder.

L’espoir était que la familiarité engendrerait la bravoure.

« C’est très réaliste », a déclaré Vlock. «Cela ressemble à une personne, et c’est un peu effrayant. Vous savez, les chevaux ne veulent pas voir un gars, comme, l’air intense à côté d’un saut, comme s’il était prêt à vous combattre.

Vlock et Kenny ont tous deux franchi l’obstacle sans problème. Kenny a terminé deuxième sans points de pénalité et avec un temps de 82,01, tandis que Vlock a échoué en raison d’autres problèmes.

Bien sûr, il est difficile de savoir ce qu’il y a dans la tête d’un cheval. Certains coureurs ont attribué les problèmes à la proximité du saut par rapport au virage. D’autres ont blâmé les lumières vives du stade qui ont également suscité des inquiétudes au saut n ° 1.

Les espoirs de médailles Scott Brash de Grande-Bretagne et Martin Fuchs de Suisse pensaient que les fleurs de cerisier positionnées de l’autre côté du saut étaient le coupable le plus probable.

Quelle que soit la cause, il n’est pas surprenant pour les vétérans olympiques qu’il y ait du drame autour du parc. Les Jeux ont une réputation parmi les cavaliers pour la conception de parcours flashy, y compris un saut de forme étrange à Rio de Janeiro en 2016 qui a provoqué une consternation similaire.

« Pour être honnête, vous vous y attendez aux Jeux Olympiques », a déclaré Brash.

Et c’est OK avec eux.

« Vous savez que ça va être coloré en venant ici », a-t-il ajouté. « Vous savez que ça va être décoratif. Et c’est beau, tu sais ? C’est fantastique. C’est ce qui en fait un championnat. S’il ne s’agissait que de vieux sauts, ce serait comme n’importe quelle autre semaine.

