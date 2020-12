CLEVELAND: La saison interrompue de la NBA et le rassemblement sur invitation uniquement en Floride pour la terminer en raison de la pandémie ont blessé chaque équipe à des degrés divers.

Il a dévasté les Cavaliers de Cleveland.

Non seulement ils n’ont pas réussi à tirer parti d’un succès précoce en 11 matchs sous la direction de l’entraîneur JB Bickerstaff, qui a pris la relève en février lorsque John Beilein a démissionné au milieu de sa première saison, mais les Cavs étaient l’une des huit équipes exclues de la bulle d’Orlando, un omission qui les a privés d’acquérir une expérience précieuse pour leurs jeunes joueurs.

Le COVID-19 a frappé au moment où les Cavs trouvaient leur rythme.

Cela a définitivement ralenti notre progression. Nous avons senti que nous avions une bonne chose en cours, a déclaré l’attaquant Kevin Love, qui, avec Matthew Dellavedova, est le seul joueur de l’équipe du championnat 2016 de Cleveland. Jouer à des jeux compétitifs aurait vraiment construit notre chimie de manière importante.

Les Cavs, qui sont allés 5-6 sous Bickerstaff avant que la saison ne soit retirée sous eux, tentent de rattraper le temps perdu. Mais finalement réunis après des mois d’absence du tribunal, ils sont enthousiasmés par ce qui les attend.

Ils ont beaucoup de taille, des buteurs confirmés, suffisamment de vétérans expérimentés et de jeunes joueurs intéressants, y compris les gardes Collin Sexton, Darius Garland et l’attaquant recrue Isaac Okoro, le choix n ° 5 du repêchage de cette année qui a eu un camp d’entraînement impressionnant.

C’est à Bickerstaff, à sa première saison complète avec Cleveland et à son deuxième passage en tant qu’entraîneur-chef, de reconstituer le puzzle des Cavs.

Il a promis d’avoir une équipe compétitive et une équipe qui suspend son chapeau à la défense, ce que les Cavs ont à peine joué la saison dernière lorsqu’ils se sont classés derniers défensivement de la ligue pour la deuxième année consécutive.

Nous avons des gars talentueux ici, a déclaré Bickerstaff. Nous avons des joueurs All-Star. Nous avons des choix de loterie. Nous avons des joueurs rotatifs de la NBA. Theres un ingrédient que vous recherchez pour trouver un moyen de surpasser.

Les Cavs sont allés 19-46 et ont terminé avec le pire bilan de la Conférence Est la saison dernière. Mais ils ont montré des promesses après la prise de fonction de Bickerstaff et il est convaincu qu’ils peuvent faire plus de progrès.

Je sais que les attentes sont faibles, mais je suis convaincu que nos gars vont dépasser ces attentes et mettre beaucoup de pression sur les gens, a-t-il déclaré. Je ne peux pas vous donner un certain nombre (de victoires), mais ce que je peux vous dire, c’est qu’à la fin de chaque nuit, nos fans et notre organisation seront fiers de la façon dont nos gars se représentent sur le terrain, et c’est notre première étape de construction.

LEADER PERDU

Le départ de Tristan Thompson en tant qu’agent libre qu’il a signé avec Boston après neuf saisons dépouille les Cavs d’un rebondeur et d’un leader précieux.

C’est un vide à combler et c’est quelque chose dans lequel je prévois certainement d’entrer, a déclaré l’attaquant Larry Nance Jr. De toute évidence, cela nécessitera l’aide de gars comme Kev (Love) et de gars comme Dre (Andre Drummond). Mais c’est définitivement un rôle sur lequel j’en apprends davantage, je travaille davantage et je sens que je suis prêt pour cela.

Nance remplira également plusieurs rôles sur le sol car Bickerstaff lui donne la liberté de sortir et de tirer. Il peut jouer au point avant et même au centre.

GRAND ET PLUS GRAND

Les Cavs rendent le grand homme à nouveau à la mode.

Avec Love, Nance, Drummond et Javale McGee, Bickerstaff a une certaine hauteur pour travailler avec des combinaisons de line-up intrigantes.

C’est une arme, dit-il. «C’est une opportunité de décalage. Ils sont grands et qualifiés. C’est la différence. Lorsque vous mettez un groupe de gros joueurs sur le sol dans la NBA d’aujourd’hui, s’ils manquent de compétences, les gens en profiteront et vous lutterez sur le côté offensif du terrain.

Nos grands gars sont qualifiés. Kevin, Larry et Dre sont de très bons passants. Ils ont la capacité d’espacer le sol et de jouer les uns autour des autres.

En défense, Drummond et McGee sont tous deux des bloqueurs de tir compétents qui protégeront la jante.

TOUT PLEIN D’AMOUR

Love entame sa 13e saison NBA et sa septième avec les Cavs. Quand il est arrivé du Minnesota en 2014, il y aura déjà des rumeurs commerciales qui l’expulseront de Cleveland.

Il a survécu.

«Je suis le dernier des Mohicans, le dernier des Cavaliers», craqua-t-il. Il y a quelque chose à dire pour cela. C’est fou après tout ce qui a été dit.

Bickerstaff sait qu’il devra peut-être gérer les minutes de Love pour le garder frais, mais il compte sur le joueur de 32 ans, qui a en moyenne 18,2 points et 11,1 rebonds dans sa carrière, pour montrer le chemin aux enfants de Cleveland.

Nous avons besoin de lui pour avoir une grande année, a déclaré Bickerstaff. Il est toujours meilleur que 75 à 80% des gars de cette ligue. Il est un All-Star cinq ou six fois, il est un champion. Il s’agit probablement d’un Hall of Famer au premier scrutin. Nous avons besoin que Kevin soit Kevin parce qu’il rend tout le monde meilleur autour d’eux. Il facilite le travail de tout le monde s’il est lui-même.

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports