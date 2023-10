NBA

CLEVELAND – Rebond et tir.

Les Cavaliers ont été terriblement inefficaces contre les Knicks en séries éliminatoires, ce qui a mis le directeur général Koby Altman en mouvement pour résoudre ces problèmes.

Parmi ses recrues figurait Max Strus, le tireur d’élite qui a éliminé les Knicks avec le Miami Heat au printemps dernier et qui a maintenant adopté le bœuf de Cleveland avec New York.

“Quoi que nous ayons contre les Knicks, j’en suis redevable ici”, a déclaré Strus, qui a signé un contrat de 62 millions de dollars sur quatre ans en juillet. “Ils nous ont fait du sale l’année dernière et nous allons essayer de jouer notre jeu pour montrer que nous sommes capables de jouer avec ces gars-là.”

Strus et les Cavaliers disputeront des matchs consécutifs contre les Knicks à partir de mardi au Rocket Mortgage FieldHouse, où Donovan Mitchell est répertorié comme douteux (douleur aux ischio-jambiers) après avoir raté la défaite de samedi contre les Pacers.

Les Knicks attendent un adversaire pleinement motivé et RJ Barrett comprend cette émotion.

“Je veux dire, duh”, a déclaré Barrett. “Mais c’est amusant. C’est une équipe que nous avons réussi à battre en séries éliminatoires. Je sais de mon expérience lorsque nous avons perdu contre Atlanta [in 2021], quand nous les avons vus, nous étions très motivés pour aller les jouer. Nous savons quel genre d’énergie ils vont apporter au jeu, mais nous sommes également excités. Je pense que ce seront deux bons matchs.

RJ Barrett sait ce que ressentent les Cavaliers avant leur match revanche contre les Knicks. Charles Wenzelberg / New York Post

Mitchell Robinson a été une force motrice dans l’élimination de Cleveland en cinq matchs la saison dernière, possédant la peinture malgré le supposé duo fidèle des Cavaliers en zone avant, composé de Jarrett Allen et Evan Mobley.

En septembre, Cleveland a ramené un visage familier, Tristan Thompson, dont le rebond et l’énergie ont été des facteurs importants lors du championnat 2016 des Cavaliers.

Thompson, 32 ans, n’est plus le même après avoir rebondi dans la ligue, mais il est déterminé à neutraliser Robinson.

Lors de sa première saison avec les Cavs, Max Strus fait tapis pour une rivalité avec les Knicks. PA

« Il a marqué toute cette série par son activité et sa durée. Il suffit de jouer dur, de contrôler la peinture et d’être sur cette jante », a déclaré Thompson. “Alors moi-même, Evan, [Damian Jones], quand nous sommes là-dedans, nous devons le garder hors de la vitre. Je ne peux pas lui permettre d’avoir des rolls et des dunks faciles. Nous ne pouvons pas laisser [Robinson] avoir un impact sur ce jeu. »

Les Knicks, malgré leur réputation de rebondeur, sont sous-dimensionnés vers la fin de leur rotation de neuf joueurs après avoir refusé de remplacer Obi Toppin.

Il a laissé Josh Hart, qui mesure 6 pieds 4 pouces, comme attaquant suppléant.

Thompson, qui pesait 6-9 et 254 livres, n’aimait pas être comparé à son homologue des Knicks en tant que rebondeur.

« Moi et Josh Hart avons des similitudes avec le rebond offensif ? Vous auriez dû utiliser Pat Beverly comme comparaison », a déclaré Thompson. « Moi et Josh Hart, en termes de rebond ? Non, c’est comme un filet et un steak de surlonge.

Thompson ne semblait pas savoir que Hart, qui est considéré comme l’un des meilleurs rebondeurs de la ligue pour sa taille, est désormais l’attaquant suppléant de New York.

“Mec, la NBA a changé”, a-t-il déclaré avant de se lancer dans des descripteurs très favorables au jeu de Hart.

Hart, quant à lui, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à garder Mitchell comme il l’a fait avec succès lors des séries éliminatoires.

Il est plutôt chargé d’arrêter les adversaires en première zone.

Les Cavs ont dû réagir à la performance dominante de Mitchell Robinson en séries éliminatoires. PA

“Cette année, c’est en quelque sorte mon rôle”, a déclaré Hart. «Au début, il gardait Al [Horford in Boston]. Jalen Johnson [with the Hawks]. J’ai fait un peu avec Zion [Williamson]. Mon rôle maintenant est plutôt de garder ces gars-là et non les [Jayson] Tatums ou [Jaylen] Browns ou Mitchells.

Barrett fera partie des joueurs à la poursuite de Strus et de l’autre nouvelle recrue de Cleveland, Georges Niang.

Comme l’a reconnu lundi l’entraîneur de Cleveland, JB Bickerstaff, les deux ont été acquis pour répondre à un sujet de préoccupation découvert lors de la série des Knicks.

“Nous avons réussi à tromper le jeu au cours de la saison régulière, mais les séries éliminatoires révèlent des faiblesses”, a déclaré Bickerstaff.

Strus ajoute non seulement le tir, mais aussi l’expérience pour battre les Knicks. Il a récolté en moyenne 14,7 points lors de la victoire de Miami en six matchs contre l’équipe de Tom Thibodeau.

“Il y a des choses que nous avons faites et qui, je pense, peuvent aider”, a déclaré Strus. «Mais notre équipe d’entraîneurs est formidable et ils en ont déjà étudié un certain nombre. Je suis sûr qu’ils ont aussi un goût aigre dans la bouche de l’année dernière. Donc tout le monde sait ce que nous devons faire.

Barrett est prêt.

“Ils formaient déjà une bonne équipe, l’ajout de Strus et Niang leur donne plus de tirs pour accompagner Donovan, Darius [Garland] et les grands », a déclaré Barrett. « Ils ont donc de bons morceaux. Nous avons ajouté un bon morceau nous-mêmes [Donte DiVincenzo] et nous sommes très confiants en nos capacités.











