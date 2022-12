Les caucus de l’Iowa, construits sur un mythe, perdent leur place en tête de file

DES MOINES, Iowa (AP) – La salle de bal Hy-Vee Hall à Des Moines a éclaté en acclamations en 2008 lorsque le jeune sénateur de l’Illinois a fait allusion à la possibilité improbable de l’exploit à venir: “Notre temps pour le changement est venu!”

Le fait que l’Iowa, un État majoritairement blanc, propulserait l’ascension de Barack Obama pour devenir le premier président noir des États-Unis semblait ratifier sa position de premier de la nation dans le processus de nomination présidentielle.

Mais dans l’arc d’un demi-siècle des caucus excentriques de l’État, la victoire d’Obama s’est avérée être une valeur aberrante. Tous les autres gagnants démocrates se sont avérés être également des candidats à l’échec.

Les caucus et leur importance démesurée étaient en grande partie un exercice de fabrication de mythes, selon lequel les candidats pourraient gagner un chemin vers la Maison Blanche en rencontrant les électeurs en personne là où ils vivent, et les habitants du Midwest sérieux et civiques braveraient le froid hivernal pour se tenir parfois pour heures pour discuter des problèmes et défendre littéralement leur candidat.

Au fur et à mesure que les caucus se sont déroulés, les failles sont devenues flagrantes. Premier d’entre eux: les démocrates de l’État ont bâclé le décompte en 2020, laissant une confusion embarrassante. Mais il y en avait plus. Depuis 2008, la composition politique de l’État a radicalement changé, passant d’un État swing fiable à un solide républicain. Et avec le Parti démocrate devenant de plus en plus un parti de la diversité, l’absence de celui-ci dans l’Iowa a laissé l’État sans grande raison de montrer la voie.

“Nous nous dirigeons dans cette direction depuis un certain temps”, a déclaré Joe Trippi, qui a dirigé la campagne gagnante du représentant du Missouri Dick Gephardt dans l’Iowa en 1988, ajoutant que “2020 a brisé le dos du chameau”.

Le bras de réglementation du Comité national démocrate a voté vendredi pour supprimer l’Iowa en tant qu’État leader dans l’ordre de nomination présidentielle et le remplacer par la Caroline du Sud à partir de 2024, un remaniement spectaculaire défendu par le président Joe Biden pour mieux refléter l’électorat profondément diversifié du parti.

Les caucus étaient autrefois un nouvel effort pour élargir la participation locale à la prise de décision des partis nationaux, mais ce vestige de l’engagement civique du Midwest du XIXe siècle n’a tout simplement pas été en mesure de suivre le rythme des exigences de la politique nationale du XXIe siècle.

“Les temps ont changé et il est peut-être temps que ce processus de nomination change”, a déclaré Emily Parcell, directrice politique d’Obama en 2008 dans l’Iowa.

Pour une grande partie de la nation, les caucus étaient une curiosité quadriennale, vue dans des plans télévisés encadrés par des champs de maïs enneigés, avec un rappel l’été précédent mettant en vedette des candidats échantillonnant maladroitement le menu de fritures de l’Iowa State Fair ou regardant une vache grandeur nature sculptée à partir de beurre.

Les graines du mythe ont été gravées dans le récit national dans les années 1970 par un groupe d’écrivains politiques, principalement de Washington, qui ont suivi Birch Bayh de l’Indiana, Mo Udall de l’Arizona, Frank Church de l’Idaho et un obscur gouverneur de Géorgie, Jimmy Carter, dans les cafés. , halls et salons VFW.

Leurs histoires offraient un éclat de responsabilité civique pittoresque, des citoyens rencontrant des candidats, souvent à plusieurs reprises, et une volonté de braver une nuit d’hiver glaciale pour eux.

Malgré la tradition, Carter n’a pas réellement gagné l’Iowa. Il a reçu plus de votes que ses rivaux, mais plus de participants ont choisi “non engagé”. Les premiers votes n’étaient même pas contraignants et n’étaient en fait que la première étape d’un processus de sélection des délégués nationaux finalement déterminé lors de la convention d’État des mois plus tard.

Avoir un concours où les règles n’autorisaient aucun gagnant était un signe précoce que le processus mystérieux deviendrait un jour un point clé dans l’argument contre le maintien de l’Iowa en premier.

Mais en 1976, la légende est née. Un étranger pourrait générer un élan avant la première élection primaire du New Hampshire.

Richard Bender, un architecte des caucus de l’Iowa, ne s’attendait jamais à ce que son travail devienne un spectacle national.

«Nous savions que c’était une histoire. Et nous savions que c’était le premier, et c’était amusant », a déclaré Bender. « Mais nous n’avions pas réalisé quand nous l’avons fait que cela allait être énorme. Dans un sens, c’était un accident. »

Les caucus ne sont pas des élections, mais plutôt des événements gérés par le parti, menés par des responsables démocrates locaux et des bénévoles, un concept qui a longtemps tourmenté les étrangers.

Comme les caucus du Parti républicain de l’Iowa, qui restent les premiers dans la séquence présidentielle du GOP en 2024, les caucus démocrates ne sont ouverts qu’aux électeurs qui notent l’affiliation au parti sur leur inscription électorale.

L’Iowa a d’abord déplacé ses caucus du printemps à l’hiver avant la campagne de 1972 et a ajouté un vote présidentiel à l’ordre du jour pour inviter plus de participation pendant une ère de troubles.

De jeunes militants, comme Bender, alors âgé de 25 ans, estimaient que les voix anti-guerre manquaient alors que la guerre du Vietnam s’éternisait.

En 1972, l’outsider anti-guerre Eugene McCarthy a terminé plus fort que prévu dans l’affaire du faible taux de participation, si légèrement couverte par les médias d’information que la poignée de journalistes nationaux présents tient dans un seul bureau au siège de l’État partie à Des Moines.

Mais cela a déclenché une attention accrue qui, au fil du temps, célébrerait et caricaturerait l’Iowa, créerait et enterrait des candidatures et finirait par révéler des problèmes structurels qui conduiraient à la chute des caucus.

« Il y avait une sorte de romantisme des voisins qui se rassemblaient pour prendre cette importante décision. Il y avait quelque chose de sain là-dedans », a déclaré le stratège démocrate David Axelrod, qui était conseiller principal de la campagne 2008 d’Obama.

“Ils ont pris une sorte d’importance mythique et, avec le temps, ils sont devenus une sorte d’industrie”, a déclaré Axelrod, qui a également conseillé la campagne de feu le sénateur de l’Illinois Paul Simon en 1988 et l’ancien sénateur de Caroline du Nord John Edwards en 2004. “Certains de cette salubrité s’est dissipée.

Un point de repère, Cronk’s Cafe à Denison, a servi de toile de fond à d’innombrables événements de campagne. Il est maintenant fermé. L’ancien bar de l’hôtel Savery, où les candidats venaient souvent prendre un verre, a été rénové. Et les candidats, les stratèges et les personnalités de l’actualité nationale ont désormais tendance à privilégier l’indulgent 801 Chophouse dans la tour au sommet de l’horizon de Des Moines.

De même, les campagnes ont évolué de tests d’intérêts plus provinciaux à des essais nationaux.

Le représentant du Missouri, Dick Gephardt, a remporté les caucus de l’Iowa en 1988 grâce à un message populiste économique local visant à faire face à la crise financière qui sévit dans les agriculteurs de l’Iowa.

Seize ans plus tard, l’Iowa est devenu le champ de bataille de la guerre en Irak, le problème dominant qui tourmentait les démocrates à l’échelle nationale.

Le gouverneur du Vermont, Howard Dean, a erré dans l’Iowa dans l’anonymat avant que ses rivaux potentiels ne votent en 2002 pour autoriser la force militaire en Irak. Il a sauté l’été suivant au favori de l’Iowa en tant que voix anti-guerre. La victoire de retour du sénateur du Massachusetts John Kerry a signalé la priorité des démocrates nationaux de nommer un ancien combattant avec des références en matière de sécurité nationale pour défier le président en temps de guerre George W. Bush.

Quatre ans plus tard, la confrontation entre la favorite nationale démocrate Hillary Clinton et le nouveau venu en plein essor Obama achèverait la transition des campagnes peu remarquées des années 1970 au référendum national sur la direction du parti.

À chaque cycle, les critiques des démocrates à l’égard de l’Iowa en tant que non-représentatif du parti ont augmenté, atteignant une tête calamiteuse le soir du caucus en février 2020.

Une application pour smartphone conçue pour calculer et rapporter les résultats a échoué, provoquant un arriéré téléphonique qui a empêché le parti de communiquer les résultats finaux pendant près d’une semaine après le concours du 3 février.

L’Associated Press n’a pas été en mesure de déclarer un gagnant après que des irrégularités et des incohérences aient entaché les résultats. Les meilleurs finisseurs Bernie Sanders et Pete Buttigieg se sont vu refuser toute la mesure de l’élan devant le New Hampshire huit jours plus tard.

“Je pense que nous regardons tous en arrière et reconnaissons que c’était le glas”, a déclaré John Norris, qui a dirigé la campagne de Kerry dans l’Iowa en 2004 et celle du révérend Jesse Jackson en 1988.

«L’énorme hausse des médias sociaux a ouvert les vannes pour que les gens la critiquent; chaque défaut, chaque critique de l’Iowa est maintenant amplifié », a ajouté Norris.

En désespoir de cause, les démocrates de l’Iowa ont proposé un caucus de vote par correspondance. Le changement aurait excisé le cœur même de la campagne du caucus, l’organisation de base ponctuée de contacts avec les candidats, a déclaré Trippi.

“L’argent et la célébrité vont être plus importants à une époque où l’argent et la célébrité nous ont amenés là où nous en sommes aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Peut-être devrions-nous nous émerveiller de voir combien de temps ils ont tenu.”

Thomas Beaumont, L’Associated Press