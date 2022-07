Les cauchemars peuvent parfois avertir de l’apparition de la maladie de Parkinson

Par Robert Preidt Journaliste de la Journée de la santé

“Bien qu’il puisse être vraiment bénéfique de diagnostiquer la maladie de Parkinson tôt, il existe très peu d’indicateurs de risque et nombre d’entre eux nécessitent des tests hospitaliers coûteux ou sont très courants et non spécifiques, comme le diabète”, a expliqué l’auteur de l’étude Abidemi Otaiku, de l’Université de Birmingham. Centre pour la santé du cerveau humain.

Les auteurs ont déclaré que leur étude montre également que les rêves peuvent révéler des informations importantes sur la structure et le fonctionnement du cerveau, et pourraient s’avérer être un domaine important de la recherche en neurosciences.

La plupart des diagnostics de la maladie de Parkinson ont été posés au cours des cinq premières années de l’étude, et les hommes faisant des cauchemars pendant cette période avaient un risque trois fois plus élevé de maladie de Parkinson.

Ils envisagent de confirmer ces découvertes dans des groupes de personnes plus larges et plus diversifiés, et également d’examiner les liens possibles entre les rêves et d’autres maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer.

