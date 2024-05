Les cauchemars peuvent avoir un lien étrange avec les maladies auto-immunes : ScienceAlert

Les cauchemars pourraient être un système d’alerte précoce pour l’apparition de maladies auto-immunes dans le cerveau.

Une nouvelle étude menée par Melanie Sloan, chercheuse en santé publique à l’Université de Cambridge, a révélé que les mauvais rêves sont l’un des signes les plus courants et les plus précoces d’une poussée de lupus.

Dans une enquête en ligne menée auprès de 676 patients atteints lupus – techniquement connu sous le nom de lupus érythémateux disséminé (LED), environ un tiers des patients ont signalé des rêves perturbés au cours de l’année précédant l’apparition d’autres symptômes de la maladie.

Les résultats s’ajoutent à rapports anecdotiques que les rêves et le système immunitaire du cerveau sont en quelque sorte liés.

« Nous savons depuis longtemps que des altérations du rêve peuvent signifier des changements dans la santé physique, neurologique et mentale, et peuvent parfois être des indicateurs précoces de maladie », dit neurologue et auteur de l’étude Guy Leschziner des hôpitaux Guy et St Thomas de Londres.

« Cependant, c’est la première preuve que les cauchemars peuvent également nous aider à surveiller une maladie auto-immune aussi grave que le lupus, et c’est une indication importante pour les patients et les cliniciens que les symptômes du sommeil peuvent nous informer d’une rechute imminente. »

Le LED est une maladie auto-immune qui dure toute la vie. cause inconnue qui débute le plus souvent entre 15 et 45 ans. Toutes les quelques années environ, elle déclenche des poussées intermittentes d’articulations douloureuses, de la fièvre, des douleurs thoraciques, de la fatigue ou une perte de cheveux.

Toutes les personnes atteintes de LED ne développent pas de symptômes neuropsychiatriques au cours de ces poussées. Mais pour le environ 40 pour cent qui le fontle diagnostic et le traitement sont difficiles, car les symptômes tels que les cauchemars et les hallucinations sont subjectifs et de nombreux patients hésitent à en parler.

Les personnes atteintes de maladies auto-immunes du cerveau fait souvent des rêves vifs qui sont chargés émotionnellement, mais ces symptômes cognitifs ont tendance à passer inaperçus.

Récemment, cependant, des études ont montré que de nombreuses personnes qui développent la maladie de Parkinson (qui est liée à des problèmes auto-immuns) sont en proie à des rêves pénibles jusqu’à une décennie avant le diagnostic.

Les cauchemars sont également potentiellement prédictif de démence, qui encore une fois, est lié au système immunitaire. Et certains patients atteints de sclérose en plaques dire leurs rêves tournent mal avant une poussée.

La même chose semble maintenant être vraie pour certaines personnes atteintes de lupus.

En plus de l’enquête en ligne, les chercheurs ont mené des entretiens personnels avec 69 personnes vivant avec une maladie rhumatismale auto-immune systémique, dont le lupus.

Un répondant dit leurs mauvais rêves lors d’une poussée de lupus étaient si « horribles » qu’ils voyaient « de la peau se détacher des gens ». « Je pense que plus mon corps est stressé, plus le rêve serait vif et mauvais », disent-ils. dit des chercheurs.

Un autre patient avait une théorie similaire : « J’en suis venu à la conclusion que [the nightmares are] probablement moi qui combats mon propre système », ils dit.

Considérant que ces expériences peuvent être si chargées d’émotion, les chercheurs ont doucement introduit des hallucinations dans la conversation en posant des questions sur les « cauchemars » – et certains patients ont immédiatement su à quoi ils faisaient référence.

« Dès que tu as dit [daymare] c’était tout simplement logique », a déclaré un participant dit. « C’est comme si, pas nécessairement effrayant ; c’est comme si vous aviez fait un rêve et pourtant vous étiez assis éveillé dans le jardin… c’est comme si vous vous sentiez vraiment désorienté. La chose la plus proche à laquelle je puisse penser, c’est que j’ai l’impression d’être Alice au pays des merveilles« .

Juste avant de vivre ces cauchemars, l’enquête en ligne a révélé que plus de 60 % des personnes interrogées faisaient état de rêves nocturnes de plus en plus perturbés.

De tels résultats soutiennent observations cliniques récentes » faite par deux des auteurs de l’étude, Sloan et le rhumatologue David D’Cruz du Kings College de Londres, qui ont noté qu’interroger les patients lupiques sur leurs cauchemars « suscite une réponse surprenante ».

« Pendant de nombreuses années, j’ai discuté des cauchemars avec mes patients lupiques et j’ai pensé qu’il y avait un lien avec l’activité de leur maladie », dit D’Cruz des nouvelles découvertes.

« Cette recherche en fournit la preuve, et nous encourageons fortement davantage de médecins à poser des questions sur les cauchemars et autres symptômes neuropsychiatriques. »

L’équipe a également interrogé les cliniciens sur leur compréhension du lupus. Un seul rhumatologue avait considéré que les rêves étaient potentiellement liés aux poussées de lupus, mais la majorité des experts étaient disposés à interroger les patients sur leurs cauchemars afin d’éventuellement détecter et traiter les poussées plus tôt.

Nos rêves pourraient vraiment nous dire quelque chose. Même les scientifiques s’en doutent.

L’étude a été publiée dans eMédecineClinique.