Les cauchemars, les hallucinations pourraient-ils être un signe ?

Des chercheurs de l'Université de Cambridge et du King's College de Londres ont découvert qu'une augmentation des cauchemars et des hallucinations, parfois appelés « cauchemars », peut signaler les premiers stades de maladies auto-immunes comme le lupus.

Leur nouvelle étude a interrogé et interrogé des centaines de patients et de cliniciens, révélant comment ces symptômes précèdent souvent les poussées de maladie.

La reconnaissance de ces signes avant-coureurs pourrait améliorer les soins aux patients et prévenir les poussées graves en permettant une intervention rapide. Dans une étude récente, publiée dans eMédecineClinique une équipe de chercheurs de l’Université de Cambridge et du King’s College de Londres, tous deux au Royaume-Uni, a interrogé 676 personnes atteintes de lupus et 400 cliniciens qui prodiguaient des soins à des personnes atteintes de cette maladie. Ils ont également mené des entretiens approfondis avec 69 personnes vivant avec une maladie auto-immune systémique. maladies rhumatismales – dont le lupus – et 50 cliniciens. Le lupus est une maladie inflammatoire auto-immune qui touche plusieurs organes, dont le cerveau.

L’étude a interrogé les patients sur le timing de 29 symptômes neurologiques et mentaux, tels que la dépression, les hallucinations et la perte d’équilibre. Au cours des entretiens, il a également été demandé aux participants d’énumérer l’ordre habituel dans lequel leurs symptômes sont apparus lors d’une poussée. L’un des symptômes les plus fréquemment rapportés était un sommeil de rêve perturbé, ressenti par trois personnes sur cinq, un tiers d’entre elles notant que ce symptôme était apparu plus d’un an avant l’apparition du lupus. Un peu moins d’une personne sur quatre a déclaré avoir eu des hallucinations, mais pour 85 % d’entre elles, ce symptôme ne s’est manifesté que vers le début de la maladie ou plus tard. Cependant, des entretiens ont révélé que trois patients sur cinq atteints de lupus et une personne sur trois souffrant d’autres affections liées à la rhumatologie ont connu un sommeil de rêve de plus en plus perturbé – généralement des cauchemars vifs et pénibles – juste avant le début de leurs hallucinations. Auteur principal Mélanie Sloan, Ph.D., DPHdu Département de santé publique et de soins primaires de l’Université de Cambridge, a expliqué les principales conclusions à Actualités médicales aujourd’hui. Elle nous a dit que : « L’une des découvertes les plus importantes est que ces types de symptômes neuropsychiatriques pourraient constituer un système d’alerte précoce indiquant que la maladie auto-immune est sur le point d’éclater. Cela comprenait des symptômes tels que des cauchemars qui ne figurent sur aucun critère de diagnostic ni sur les radars de nombreux médecins, mais que de nombreux patients atteints de lupus et d’autres maladies rhumatismales systémiques ressentent. « Ce que nous avons découvert, c’est qu’il y avait beaucoup de similitudes dans les symptômes ressentis par chaque personne juste avant/au début de ses poussées pour chaque poussée ultérieure », a souligné Sloan.

Ces cauchemars impliquaient souvent des scénarios d’attaque, de piégeage, d’écrasement ou de chute. Un participant irlandais a décrit ses cauchemars comme étant horribles et graphiques, impliquant des scènes telles que des meurtres et la peau des gens se détachant. Les enquêteurs de l’étude ont découvert que qualifier les hallucinations de « cauchemars » déclenchait souvent un moment « d’ampoule » pour les patients, car ils trouvaient ce terme moins effrayant et stigmatisant. Un participant d’Angleterre a expliqué que le terme « daymare » avait immédiatement pris un sens pour lui. Ils l’ont décrit comme n’étant pas nécessairement effrayant, mais semblable à un rêve en étant éveillé, comme s’asseoir dans le jardin et voir différentes choses. Les patients souffrant d’hallucinations hésitaient à en parler, et de nombreux spécialistes n’avaient pas encore envisagé un lien entre les cauchemars, les hallucinations et les poussées de maladie. « Les patients savaient souvent quel était pour eux un ‘mauvais’ symptôme qui signifiait que leur maladie était sur le point de s’aggraver. [up], pourtant, bon nombre de ces symptômes ne sont pas discutés avec les médecins. Parfois, cela est dû au fait que les patients et les médecins ne savent pas que ces symptômes de santé mentale et neurologiques sont une partie très courante de ces maladies auto-immunes, en particulier le lupus, qui est bien connu pour avoir un impact sur le cerveau. – Mélanie Sloan, Ph.D., DPH « Ainsi, les patients ne pensent pas à mentionner qu’ils ont fait des cauchemars, ou que leurs mains sont engourdies, ou qu’ils se sentent étourdis, ou qu’ils ont un changement soudain d’humeur, ou toute combinaison des nombreux symptômes possibles, et les médecins ne pensent pas à mentionner Je ne pense pas à demander », a noté Sloan.

Sloan a expliqué comment, dans certains cas, « les patients hésitent à signaler leurs symptômes de santé mentale par peur de la stigmatisation ». « Un problème particulier est que de nombreux patients atteints de maladies rhumatologiques et autres maladies chroniques ont été diagnostiqués à tort dans le passé avec des problèmes psychiatriques ou psychologiques, de sorte que ces types de symptômes peuvent être particulièrement cachés aux médecins, de peur qu’ils ne soient à nouveau attribués à tort », a-t-elle souligné. . Ces incidents ont ensuite été identifiés comme des indicateurs précoces de leur maladie auto-immune. La plupart des spécialistes ont accepté de discuter de ces symptômes avec leurs patients à l’avenir, reconnaissant que l’identification de ces premiers signes de poussées pourrait servir de « système d’alerte précoce ». « Nous encourageons fortement les patients et les médecins à travailler ensemble pour voir s’il existe une progression similaire des symptômes chez ce patient à chaque poussée. Ensuite, ils pourront tous deux agir lorsque le schéma recommencera, ce qui devrait conduire à une détection plus précoce et donc à un traitement plus précoce. Le lupus en particulier peut provoquer des lésions organiques, y compris le cerveau, et même la mort dans certains cas, une détection précoce est donc vitale », nous a expliqué Sloan. Guy Leschziner, PhDl’un des auteurs de l’étude, neurologue au Guys’ and St Thomas’ NHS Foundation Trust et auteur de Le monde secret du sommeila souligné que « les mécanismes par lesquels les cauchemars peuvent être précipités par des poussées de lupus sont actuellement inconnus ». « De manière spéculative, nous savons qu’une inflammation ou une infection n’importe où dans le corps peut donner lieu à des cauchemars, comme dans les « rêves fiévreux ». Il peut s’agir d’un effet diffus de produits chimiques médiateurs de l’inflammation dans le corps, appelés cytokines, sur le cerveau, et entraînant un sommeil paradoxal moins stable. Une autre explication possible est une inflammation directe du cerveau lui-même, perturbant les circuits cérébraux qui régulent le sommeil et les rêves, dans le mésencéphale et le tronc cérébral. – Guy Leschziner, PhD