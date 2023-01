Les catholiques rendent hommage à l’ex-pape Benoît couché en état

L’ancien pape Benoît XVI est décédé samedi.

Son corps est exposé à la basilique Saint-Pierre du Vatican.

Des milliers de catholiques rendent hommage à l’ancien pape cette semaine.

Des milliers de catholiques ont commencé lundi à rendre hommage à l’ancien pape Benoît XVI à la basilique Saint-Pierre du Vatican, au début de trois jours de mise en état avant ses funérailles.

La file d’attente a commencé à se former avant l’aube sur la place devant la basilique, où le corps de Benoît a été transféré plus tôt du monastère du Vatican où il est décédé samedi à l’âge de 95 ans.

“Je suis arrivée à 6 heures du matin, cela semblait normal de venir lui rendre hommage après tout ce qu’il a fait pour l’église”, a déclaré une religieuse italienne, sœur Anna-Maria, qui faisait la queue tôt le matin.

Benoît a dirigé l’Église catholique pendant huit ans avant de devenir le premier pape en six siècles à démissionner en 2013, invoquant sa santé déclinante et physique.

Son successeur, le pape François, dirigera les funérailles jeudi sur la place Saint-Pierre avant que sa dépouille ne repose dans les tombes sous la basilique.

Benoît, un théologien allemand, est décédé au monastère Mater Ecclesiae, qui avait été sa maison pendant la dernière décennie.

Le Vatican a publié dimanche des photos de son cadavre, vêtu de robes de deuil papales rouges et portant une mitre dorée sur la tête, sur un catafalque dans la chapelle du monastère.

Les membres du public pourront rendre hommage à la basilique Saint-Pierre à partir de 9h00 (08h00 GMT) le lundi, puis le mardi et le mercredi.

La démission choquante de Benoît a créé la situation extraordinaire d’avoir deux “hommes en blanc” – lui et François – au Vatican.

Ses funérailles innoveront également.

Les morts papales déclenchent généralement la convocation d’un conclave de cardinaux pour élire un successeur, mais cette fois François reste en poste et dirigera les débats.

Les funérailles de Benoît XVI seront “solennelles mais simples”, a déclaré le Vatican, après quoi il sera enterré dans les tombes papales sous la basilique Saint-Pierre.

Le Vatican n’a pas encore publié les détails de la liste des invités, au-delà de dire qu’elle comprendra des délégations d’Italie et de l’Allemagne natale de Benoît.

‘Un serviteur fidèle’

Les dernières funérailles papales, de Jean-Paul II en 2005, ont attiré un million de fidèles et de chefs d’État du monde entier, bien que Benoît XVI ait été une figure plus controversée.

Brillant théologien, il a aliéné de nombreux catholiques avec sa défense acharnée des valeurs traditionnelles et alors que le pape luttait pour imposer son autorité à l’église alors qu’elle luttait contre une série de crises, y compris les abus sexuels cléricaux.

Son successeur a une figure très différente, un jésuite argentin qui est le plus à l’aise parmi son troupeau et qui a cherché à forger une église plus compatissante.

Le pape François a rendu hommage à Benoît lors de trois événements du Nouvel An au Vatican ce week-end, “remerciant Dieu pour le don de ce fidèle serviteur de l’Évangile et de l’Église”.

François, 86 ans, a évoqué la possibilité qu’il suive l’exemple de Benoît XVI et démissionne s’il devenait incapable d’exercer ses fonctions.

En juillet, souffrant de problèmes de genou qui l’ont obligé à se déplacer en fauteuil roulant, il a admis qu’il devait ralentir ou penser à se retirer.

Le mois dernier, Francis a révélé qu’il avait signé une lettre de démission lors de sa prise de fonction si une mauvaise santé l’empêchait d’exercer ses fonctions.