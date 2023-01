Les catholiques philippins organisent une grande procession après la fin de la pandémie

MANILLE, Philippines (AP) – Des milliers de fidèles catholiques, dont beaucoup portent des masques de protection et portent des bougies, se sont joints à une procession nocturne dans le centre-ville de Manille tôt dimanche pour vénérer une statue noire séculaire de Jésus-Christ, qui n’a pas été défilée pour décourager un encore plus grand foule au milieu des craintes persistantes de COVID-19.

Les plus de 80 000 fidèles qui, selon les responsables de l’église, ont rejoint la procession de la « Marche de la foi » de près de 6 kilomètres (3,7 milles) n’étaient qu’une fraction des plus d’un million de fidèles qui convergeaient généralement dans les années pré-pandémiques pour rendre hommage à la vie -taille de la statue noire du Nazaréen dans l’une des plus grandes fêtes religieuses d’Asie.

Dans les processions chaotiques de l’aube à minuit dans le passé, lorsque le Nazaréen noir était défilé sur une voiture tirée par des cordes, des foules de dévots pour la plupart pauvres, pieds nus en chemises marron se faufilaient à travers la foule autour de la voiture lente pour lancer serviettes aux volontaires, qui essuyaient des parties de la statue dans la conviction que les pouvoirs du Nazaréen guériraient les maux et assureraient une bonne santé et une vie meilleure.

Sans le Nazaréen, la procession de dimanche d’un parc historique de la baie de Manille à une église du district de Quiapo était ordonnée mais toujours intense, avec de nombreux fidèles marmonnant des prières et d’autres chantant et scandant “Nazareno” en marchant. Beaucoup portaient des répliques de l’icône religieuse. La procession, qui a débuté après une messe de minuit, s’est achevée en moins de trois heures.

Les responsables de l’église de Quiapo, où le Nazaréen est consacré tout au long de l’année, ont amené la statue sur une tribune au parc Rizal avant la procession de dimanche pour permettre aux fidèles de prier devant elle tout au long du week-end jusqu’à lundi, lorsque la fête annuelle du Nazaréen noir est célébré. Embrasser la statue était interdit en raison des craintes que l’action ne propage les infections au COVID-19.

La procession religieuse nazaréenne a été suspendue au plus fort des épidémies de COVID-19 ces deux dernières années aux Philippines, l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie en Asie du Sud-Est. Les responsables de l’Église ont décidé de ne pas faire défiler le Nazaréen cette année par précaution, même après la fin de la pandémie, mais ont organisé la marche religieuse comme alternative à une époque de détresse sociale et économique généralisée.

La police était en alerte et a déployé des milliers de personnes pour sécuriser le plus grand rassemblement du pays et rappeler aux fidèles de ne pas se rassembler trop près pour des raisons de santé.

La statue du Nazaréen aurait été amenée du Mexique à Manille sur un galion en 1606 par des missionnaires espagnols. Le navire qui le transportait a pris feu, mais la statue carbonisée a survécu. De nombreux fidèles pensent que l’endurance de la statue, des incendies et des tremblements de terre à travers les siècles et des bombardements intenses pendant la Seconde Guerre mondiale, témoigne de ses pouvoirs miraculeux.

Le spectacle reflète la marque unique du catholicisme, qui comprend des superstitions folkloriques, dans la plus grande nation catholique d’Asie. Des dizaines de Philippins se sont eux-mêmes cloués sur des croix le Vendredi saint dans une autre tradition inhabituelle pour imiter la souffrance du Christ qui attire chaque année d’énormes foules de fidèles et de touristes.

Jim Gomez et Aaron Favila, Associated Press