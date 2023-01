Les catholiques philippins organisent une grande procession après la fin de la pandémie

MANILLE, Philippines – Des milliers de fidèles catholiques, dont beaucoup portaient des masques de protection et portaient des bougies, se sont joints à une procession nocturne dans le centre-ville de Manille tôt dimanche pour vénérer une statue noire séculaire de Jésus-Christ, qui n’a pas été défilée pour décourager une foule encore plus nombreuse. peurs du COVID-19.

Les plus de 80 000 fidèles qui, selon les responsables de l’église, ont rejoint la procession de la « Marche de la foi » de près de 6 kilomètres (3,7 milles) n’étaient qu’une fraction des plus d’un million de fidèles qui convergeaient généralement dans les années pré-pandémiques pour rendre hommage à la vie -taille de la statue noire du Nazaréen dans l’une des plus grandes fêtes religieuses d’Asie.