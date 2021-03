La déclaration du Vatican selon laquelle les unions entre personnes de même sexe sont un péché que l’Église catholique romaine ne peut pas bénir n’était pas une surprise pour les catholiques LGBTQ aux États-Unis – mais elle a néanmoins profondément piqué.

Marianne Duddy-Burke, directrice exécutive de DignityUSA, a déclaré que les membres de son organisation comprenaient des couples de même sexe qui sont ensemble depuis des décennies, persévérant dans leur amour l’un pour l’autre face aux préjugés et au rejet de la famille.

«Le fait que notre église, à ses plus hauts niveaux, ne puisse pas reconnaître la grâce en cela et ne puisse offrir aucune sorte de bénédiction à ces couples est tout simplement tragique», a-t-elle déclaré.

Elle répondait à une déclaration officielle lundi du bureau d’orthodoxie du Vatican, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, disant que le clergé catholique romain ne peut pas bénir de telles unions puisque Dieu « ne peut pas bénir le péché. » Il a été approuvé par le pape François.

«Le fait que le péché soit explicitement inclus dans cette déclaration nous ramène en quelque sorte à zéro», a déclaré Ross Murray, qui supervise les questions religieuses pour le groupe de défense des droits LGBTQ GLAAD.

Il a exprimé sa consternation que «la capacité pour nous de vivre pleinement et librement notre vie est toujours considérée comme un affront à l’église ou, pire encore, un affront à Dieu, qui nous a créés et nous connaît et nous aime.

Francis DeBernardo, directeur exécutif du ministère des Nouvelles voies, qui plaide pour une plus grande acceptation des LGBTQ dans l’église, a déclaré que si les prêtres qui ont déjà béni les unions de même sexe cessent maintenant de le faire, les laïcs catholiques pourraient être déplacés à leur place.

«Si les prêtres et les pasteurs ne sentent plus qu’ils peuvent accomplir une telle bénédiction, les laïcs catholiques interviendront et effectueront leurs propres rituels», a déclaré DeBernardo. «Le dentifrice est sorti du tube et il ne peut pas être remis à l’intérieur.»

Le révérend Bryan Massingale, prêtre catholique ouvertement gay et professeur de théologie et d’éthique sociale à l’Université Fordham, a déclaré que les prêtres qui veulent s’engager dans une action pastorale auprès de la communauté gay et lesbienne «continueront de le faire, sauf que ce sera égal. plus sous la table … qu’avant.

Pour les catholiques ayant des relations homosexuelles, a-t-il dit, le nouveau message du Vatican fera mal.

«Chaque être humain est né avec ce désir inné d’aimer», a-t-il déclaré. «Pour ceux qui sont orientés vers les membres du même sexe … le voir décrit comme intrinsèquement ou naturellement coupable sans aucune qualification, c’est écrasant.

Le révérend James Martin, un autre prêtre qui plaide pour une plus grande inclusion des LGBTQ dans l’Église catholique, a déclaré dans un message sur Twitter qu’il avait reçu lundi des dizaines de messages de personnes LGBTQ disant qu’ils étaient découragés par la déclaration du Vatican. Il les a exhortés à ne pas désespérer.

«D’ailleurs, quelle est l’alternative?» Il a demandé. « Vivre dans la peur de l’avenir que Dieu nous réserve? … Douter que Jésus soit du côté de ceux qui se sentent marginalisés de quelque manière que ce soit? »

La doctrine du Vatican soutient que les gais et les lesbiennes doivent être traités avec dignité et respect, mais que le sexe homosexuel est «intrinsèquement désordonné» et que les unions homosexuelles sont un péché.

Natalia Imperatori-Lee, professeur d’études religieuses au Manhattan College, a déclaré que ces enseignements, mis ensemble, sont problématiques.

«Il est stupéfiant que la hiérarchie puisse affirmer que les personnes LGBTQ + sont faites à l’image de Dieu mais que leurs unions sont un péché», a-t-elle déclaré par e-mail. «Sont-ils créés à l’image de Dieu à l’exception de leur cœur? À l’exception de leurs capacités et de leurs inclinations à l’amour? «

Sœur Simone Campbell, directrice exécutive du NETWORK Lobby for Catholic Social Justice, basé aux États-Unis, a déclaré qu’elle était soulagée que la déclaration du Vatican ne soit pas plus dure.

Elle l’a interprété comme disant: «Vous pouvez bénir les personnes (dans une union de même sexe), vous ne pouvez tout simplement pas bénir le contrat.»

«Il est donc possible que vous ayez un rituel où les individus ont la chance d’être eux-mêmes engagés.»

La déclaration du Vatican a cependant été bien accueillie par certains conservateurs de l’Église, comme Bill Donohue, président de la Ligue catholique basée à New York.

«Il n’y aura aucune reconnaissance des unions homosexuelles ou du mariage par l’Église catholique. Ce n’est pas négociable. Fin de l’histoire », dit-il.

«Le pape François a subi une pression considérable de la part des militants homosexuels, à l’intérieur et à l’extérieur de l’église, pour donner le feu vert au mariage gay», a ajouté Donohue, qualifiant la déclaration de lundi de «rejet le plus décisif de ces efforts jamais écrit».

Francis a approuvé la fourniture de protections juridiques pour les couples de même sexe, mais c’est dans la sphère civile et non dans l’église.

Juan Carlos Cruz, un défenseur chilien des victimes d’abus sexuels qui est gay, a rapporté en 2018 que lorsqu’il a rencontré François, le pape lui avait dit: «Dieu vous a fait comme ça, et il vous aime».

Lundi, Cruz a déclaré que les responsables du Vatican qui ont publié la nouvelle déclaration « sont complètement dans leur propre monde, loin des gens et essayant de défendre l’indéfendable. »

Il a appelé à un changement dans la direction de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, affirmant que cela sapait les efforts de François pour créer une église plus inclusive.

«Si l’Église et la CDF n’avancent pas avec le monde … les catholiques continueront de fuir.» il a dit.

Dans la patrie argentine de François, l’activiste LGBTQ Esteban Paulon a déclaré que les déclarations antérieures du pontife exprimant l’empathie et la compréhension pour les gais et les lesbiennes n’étaient que de simples gestes, dépourvus de tout poids officiel.

«Ce n’étaient pas des déclarations institutionnelles», a déclaré Paulon, directeur exécutif de l’Institut des politiques publiques LGBT +. «Dire que la pratique homosexuelle est un péché nous ramène 200 ans en arrière et encourage le discours de haine qui, malheureusement, est en augmentation en Amérique latine et en Europe.»

Le plus grand groupe de défense des droits LGBTQ du Chili, le Mouvement pour l’intégration et la libération homosexuelles, a condamné le décret comme une «action homophobe et anti-chrétienne» de la hiérarchie catholique.

Le porte-parole Oscar Rementería a mis en contraste la rhétorique sévère du Vatican contre le mariage homosexuel avec les nombreux cas documentés de dirigeants catholiques couvrant des abus sexuels sur des enfants commis par le clergé.

Les rédacteurs de l’Associated Press Eva Vergara à Santiago du Chili; Almudena Calatrava à Buenos Aires, Argentine; et Nicole Winfield à Rome et Mariam Fam au Caire ont contribué à ce rapport.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit le soutien de la dotation Lilly via The Conversation US. L’AP est seul responsable de ce contenu.