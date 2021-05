Les catholiques allemands bénissent ouvertement les syndicats de même sexe dans un mouvement progressiste défiant l’interdiction du Vatican

Les puissants progressistes catholiques d’Allemagne défient ouvertement une récente déclaration du Saint-Siège selon laquelle les prêtres ne peuvent pas bénir les unions de même sexe en offrant de telles bénédictions lors de services dans environ 100 églises différentes dans tout le pays cette semaine. Les bénédictions lors des services de culte ouverts sont le dernier refus des catholiques allemands contre un document publié en mars par le bureau d’orthodoxie des Vaticans, la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a déclaré que le clergé catholique ne peut pas bénir les unions de même sexe parce que Dieu ne peut pas bénir le péché.

Le document a plu aux conservateurs et découragé les défenseurs des catholiques LGBTQ du monde entier. Mais la réponse a été particulièrement aiguë en Allemagne, où l’Église allemande a été à l’avant-garde de la discussion d’ouverture sur des questions brûlantes telles que les Églises enseignant sur l’homosexualité dans le cadre d’un processus formel de débat et de réforme.

Les dizaines de services religieux célébrant les bénédictions des syndicats homosexuels sont la dernière escalade des tensions entre conservateurs et progressistes qui ont déjà déclenché l’alarme, principalement de la droite, selon laquelle une partie de l’église allemande pourrait se diriger vers le schisme. L’Allemagne n’est pas étrangère au schisme: il y a 500 ans, Martin Luther a lancé la Réforme ici. Le pape François, qui a défendu une structure ecclésiale plus décentralisée, a déjà rappelé à la hiérarchie allemande qu’elle doit rester en communion avec Rome pendant son processus de réforme, connu sous le nom de chemin synodal. «

À Berlin, le révérend Jan Korditschke, un jésuite qui travaille pour le diocèse prépare les adultes au baptême et aide à la congrégation Saint-Canisius, dirigera des bénédictions pour les couples queer lors d’un culte le 16 mai. Je suis convaincu que l’orientation homosexuelle est pas mal, et l’amour homosexuel n’est pas non plus un péché, a déclaré Korditschke à l’Associated Press dans une interview vendredi. Je veux célébrer l’amour des homosexuels avec ces bénédictions parce que l’amour des homosexuels est quelque chose de bien. L’homme de 44 ans a déclaré qu’il était important que les homosexuels puissent se montrer au sein de l’Église catholique et gagner en visibilité à long terme. Il a dit qu’il n’avait pas peur des répercussions possibles de la part de hauts fonctionnaires de l’Église ou du Vatican.

Je soutiens ce que je fais, même si c’est douloureux pour moi de ne pas pouvoir le faire en accord avec les dirigeants de l’église, a déclaré Korditschke, ajoutant que l’homophobie de mon église me met en colère et j’en ai honte. Le chef de la Conférence épiscopale allemande a critiqué le mois dernier l’initiative populaire pour les bénédictions homosexuelles qui s’appelle Liebe Gewinnt ou Love Wins. L’évêque limbourgeois Georg Baetzing a déclaré que les bénédictions ne conviennent pas comme instrument des manifestations politiques de l’Église ou des actions politiques.

Cependant, la puissante organisation laïque allemande, le Comité central des catholiques allemands, ou ZdK, qui milite pour les bienfaits des homosexuels depuis 2015, s’est à nouveau positionnée en leur faveur. Il a qualifié le document litigieux de Rome de peu utile « et a explicitement exprimé son soutien à Love Wins ». Ce sont des célébrations d’adoration au cours desquelles les gens expriment à Dieu ce qui les anime », a déclaré à l’AP Birgit Mock, la porte-parole du ZdK pour les affaires familiales.

Le fait qu’ils demandent la bénédiction de Dieu et le remercient pour tout le bien de leur vie aussi pour des relations vécues avec un respect mutuel et plein d’amour qui est profondément basé sur l’Évangile, a déclaré Mock, ajoutant qu’elle prévoyait elle-même de fréquenter une église. service avec des bénédictions gays dans la ville occidentale de Hamm le lundi au cours duquel elle prierait pour le succès du chemin synodal dans lequel nous, en tant qu’Église, reconnaissons la sexualité comme une force positive. «

Le ZdK participe depuis plus d’un an aux réunions du chemin synodal avec la Conférence épiscopale allemande. Ils doivent se terminer à l’automne. Les réunions comprennent des discussions sur la possibilité pour les prêtres de se marier, l’ordination des femmes et une compréhension différente de la sexualité, entre autres réformes. Le processus a été lancé dans le cadre de la réponse aux révélations d’abus sexuels du clergé.

Nous luttons en Allemagne avec beaucoup de sérieux et des discours théologiques intensifs pour trouver la bonne voie, a ajouté Mock. Les choses ne peuvent pas continuer comme elles l’ont fait, c’est ce que les crimes et les dissimulations d’abus sexuels nous ont montré. «

«Nous avons besoin de changements systémiques, également concernant une réévaluation de la moralité ecclésiastique de la sexualité, a déclaré Mock.

