Les catastrophes naturelles frappent partout : des moyens de protéger votre santé

Le changement climatique est une menace croissante pour la santé des gens partout dans le monde. En tant que médecins urgentistes exerçant en Australie et aux États-Unis, nous – et nos collègues du monde entier – voyons déjà les impacts du changement climatique sur ceux que nous traitons.

Est-ce qu’on se verra bientôt un jour ? Heureusement non. Pourtant, un nombre toujours croissant d’entre nous seront confrontés à des urgences liées au climat, telles que des inondations, des incendies et des conditions météorologiques extrêmes. Et nous pouvons tous nous préparer activement à protéger la santé lorsque le besoin s’en fait sentir. Voici ce qu’il faut savoir et faire.

Comment le changement climatique affecte-t-il la santé ?

Alors que la planète se réchauffe, les gens recherchent des soins médicaux d’urgence pour une série de problèmes de santé liés au climat, tels que l’épuisement dû à la chaleur et les coups de chaleur, l’asthme dû à la pollution de l’air et les maladies infectieuses liées aux inondations et aux changements de biomes qui incitent les tiques, les moustiques, et autres nuisibles à déplacer. Les gros titres mettent fréquemment en lumière les traumatismes physiques et émotionnels résultant des ouragans, des incendies de forêt, des tornades et des inondations.

Nous prenons soin des personnes déplacées de leurs foyers et de leurs communautés par des phénomènes météorologiques extrêmes. Beaucoup n’ont soudainement plus accès aux membres habituels de leur équipe médicale et à leurs pharmacies, parfois pendant de longues périodes. Le bilan des conditions météorologiques extrêmes frappe souvent plus durement les personnes sans abri, celles qui ont des problèmes de santé complexes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les groupes minoritaires et ceux qui vivent dans des communautés plus pauvres.

Par exemple, lors d’une récente journée à 110º Fahrenheit, une femme s’est présentée aux urgences d’Adélaïde, en Australie, se plaignant de maux de tête, de fatigue et de nausées, tous des symptômes d’épuisement dû à la chaleur. Elle a dit au personnel médical qu’elle venait de marcher pendant deux heures au soleil pour faire l’épicerie, car elle n’avait ni voiture ni accès aux transports en commun. Alors que les avis de santé dans les médias ce jour-là lui avaient conseillé de rester à l’intérieur dans la climatisation, marcher dehors n’était que la seule option qu’elle avait pour nourrir sa famille. Pour cette femme et bien d’autres, des avertissements de santé publique bien intentionnés ne contribuent guère à réduire le risque de maladie lors de conditions météorologiques extrêmes. Pour obtenir des résultats de santé sûrs et équitables, il faudra s’attaquer à l’accès au logement, à l’accès au transport et à d’autres facteurs sociétaux qui exposent les gens à un risque de mauvais résultats en matière de santé.

Les conditions météorologiques extrêmes contribuent à des problèmes de santé et de sécurité à grande échelle

De plus en plus, les phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat conduisent à accès interrompu aux soins médicaux, contribuant à la maladie et à la mort ultérieures. Les conditions météorologiques extrêmes peuvent endommager des infrastructures clés telles que le réseau électrique, de sorte que ceux qui dépendent de l’équipement médical à domicile ne peuvent pas l’utiliser. Il peut fermer des établissements de soins de santé comme un centre de dialyse ou une salle d’urgence, ou ralentir les soins dans les établissements qui restent ouverts.

Les personnes fuyant un incendie ou un ouragan peuvent être déplacées dans des endroits où elles peuvent avoir des difficultés à obtenir des soins médicaux ou à obtenir des médicaments indispensables, tels que l’insuline, la dialyse, les traitements contre l’hypertension artérielle et les médicaments pour le cœur. De tels facteurs peuvent aggraver les conditions chroniques et peut même causer la mort, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes médicaux existants comme l’insuffisance cardiaque, les maladies pulmonaires et les maladies rénales.

Comment être prêt à protéger sa santé ?

Nous avons tous un rôle à jouer pour nous protéger, nous et nos communautés, face aux dangers croissants du changement climatique. Prendre ces mesures vous aidera.

Si vous ou un proche avez des problèmes de santé :

Gardez à portée de main un résumé imprimé répertoriant toutes les conditions médicales, les médicaments et les dosages, ainsi que les numéros de téléphone de vos fournisseurs de soins de santé.

Si vous devez quitter votre domicile, essayez d’apporter tous les médicaments avec vous – même apporter des flacons de pilules vides aidera un médecin à essayer de redémarrer vos médicaments.

Conservez les médicaments dans un sac étanche dans un endroit où vous pourrez facilement les trouver. Cela vous aidera si vous devez évacuer rapidement.

Réfléchissez à ce que vous devez faire si vous devez quitter la maison rapidement. Il est maintenant temps de déterminer votre plan d’urgence de base :

Où irez-vous si vous devez évacuer ?

Comment allez-vous arriver là?

Comment pourriez-vous communiquer avec les autres s’il n’y a pas d’électricité ou de service téléphonique ?

Avez-vous des coordonnées écrites pour quelques membres de votre famille et amis, au cas où vous perdriez votre téléphone ou que la batterie se décharge ?

Enfin, nous devons tous faire attention aux autres dans notre communauté. Vérifiez les voisins âgés et ceux qui vous entourent qui peuvent être socialement déconnectés, et assurez-vous qu’ils sont en sécurité là où ils vivent et qu’ils peuvent accéder aux soins médicaux dont ils peuvent avoir besoin lorsque le temps devient chaud, froid, enfumé, ardent, neigeux, humide ou venteux.

Le changement climatique est là. Il a déjà des impacts tangibles et significatifs sur nos communautés et sur la santé des personnes dans le monde. De plus, le risque accru de conditions météorologiques extrêmes liées au climat est là pour rester dans un avenir prévisible, et nous devons nous préparer aux menaces qu’il fait peser sur notre santé, aujourd’hui et dans les décennies à venir. Nous avons tous un rôle à jouer – professionnels de la santé, communautés et individus – pour rester en bonne santé et en sécurité.