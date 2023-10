Les catastrophes liées aux conditions météorologiques ont déplacé des millions d’enfants, selon l’Unicef

43,1 millions d’enfants ont été déplacés dans 44 pays entre 2016 et 2021.

Les pays où les déplacements d’enfants liés aux conditions météorologiques sont les plus élevés sont la Chine et les Philippines, en raison de leur exposition à des phénomènes météorologiques extrêmes.

L’Unicef ​​prévoit que près de 96 millions d’enfants seront déplacés à cause des seules crues des rivières au cours des trois prochaines décennies.

L’Unicef ​​a déclaré vendredi que les inondations, les tempêtes et autres catastrophes liées aux conditions météorologiques ont chassé des millions d’enfants de leurs foyers, et que la situation risque de se détériorer si des mesures ne sont pas prises.

Selon l’organisation, 43,1 millions d’enfants ont été déplacés dans 44 pays entre 2016 et 2021 en raison des sécheresses et des incendies de forêt.

L’Unicef ​​a enregistré le plus grand nombre de déplacements d’enfants liés aux conditions météorologiques dans la région Asie de l’Est et Pacifique en raison de la combinaison de risques, suivi par l’Asie du Sud.

Les pays affichant les chiffres absolus les plus élevés sont la Chine et les Philippines en raison de leur exposition à des événements météorologiques extrêmes, de leur importante population d’enfants et de leurs capacités d’évacuation.

« À mesure que les impacts du changement climatique s’intensifient, les mouvements en faveur du climat augmenteront également », a déclaré la directrice exécutive de l’Unicef, Catherine Russell, dans un communiqué.

« Nous disposons des outils et des connaissances nécessaires pour répondre à ce défi croissant pour les enfants, mais nous agissons beaucoup trop lentement. »

Les phénomènes météorologiques extrêmes sont devenus plus fréquents ces dernières années en raison du changement climatique.

Les inondations et les tempêtes sont responsables de 95 % des déplacements d’enfants, a indiqué l’Unicef, au cours de la période de six ans, selon son rapport intitulé Enfants déplacés face au changement climatique.

« Le déplacement des enfants est à peine sur le radar des dirigeants », a déclaré Verena Knaus, responsable mondiale de l’Unicef ​​pour la migration et le déplacement.

Le rapport prévoit que près de 96 millions d’enfants seront déplacés à cause des seules crues des rivières au cours des trois prochaines décennies. Une moyenne de près de 3,2 millions d’enfants chaque année.