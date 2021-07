Les catastrophes de requins les plus meurtrières de tous les temps – de 600 mutilés à mort lorsque le navire de guerre américain a coulé jusqu’à la fête de Jersey Shore qui a inspiré Jaws

ENVIRON 600 personnes ont été massacrées à mort par des requins après le torpillage d’un cuirassé pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que quatre personnes ont été tuées au large de Jersey Shore lors de certaines des attaques les plus meurtrières de l’histoire.

La frénésie de 1916 au large de la côte est a transformé la perception des requins de créatures inoffensives en prédateurs effrayants alors que les meurtres ont inspiré les producteurs de Jaws.

Des équipages ont été mutilés à mort par des requins après le torpillage du navire USS Indianapolis pendant la Seconde Guerre mondiale

Des centaines d’hommes ont été attaqués avant d’être secourus par un bombardier

Le Sun se penche sur certaines des attaques les plus meurtrières pour marquer la semaine du requin 2021.

USS Indianapolis – 1945

Environ 1 195 hommes se trouvaient à bord de l’USS Indianapolis en 1945, lorsqu’il a été torpillé et a coulé, le laissant, lui et des centaines d’autres, se battre pour survivre dans des eaux infestées de requins.

Le navire naviguait de l’île de Tinian aux Philippines après avoir terminé une mission secrète de livraison d’uranium pour la bombe atomique d’Hiroshima, qui a été larguée une semaine plus tard.

L’armée japonaise a tiré six torpilles sur l’Indianapolis, et deux l’ont touché directement.

Trois cents hommes ont coulé avec le navire, laissant 900 autres flottant dans les eaux noires.

Des centaines d’hommes ont été attaqués par les bêtes, considérées comme des requins océaniques, au milieu de la mer des Philippines avant d’être miraculeusement retrouvés par un bombardier ami.

Les requins océaniques peuvent vivre dans les eaux chaudes et ont tendance à grandir sur quatre mètres de long.

Ils sont identifiés par leurs longues nageoires à pointes blanches – qui sont très appréciées comme ingrédient principal de la soupe d’ailerons de requin.

Les pointes blanches sont des chasseurs opportunistes qui se déplacent lentement dans les couches supérieures des eaux profondes, se nourrissant principalement de calmars et de poissons osseux.

Le survivant Edgar Harrell, qui n’avait que 20 ans à l’époque, a déclaré au Sun: « Tout ce que nous avons entendu, c’était des hommes mangés vivants. Chaque jour, chaque nuit. »

Il est depuis devenu connu comme la pire attaque de requin de l’histoire et a inspiré le personnage du capitaine Quint dans le blockbuster Jaws, qui a déclaré avoir survécu à l’attaque.

Attaques de la côte du New Jersey en 1916

Les attaques de 1916 sur la côte est ont changé l’image d’un requin car elles ont rendu les humains craintifs envers les créatures, selon National Geographic.

Charles Vansant, 25 ans, est mort de saignée dans un hôtel du New Jersey alors que les amateurs de plage tiraient son corps de l’eau.

Charles Bruder, 27 ans, a été mutilé à mort alors que les amateurs de plage regardaient son corps sans jambes sur la plage.

Quelques jours plus tard, le garçon de 10 ans Lester Stilwell a été tué dans une série d’attaques.

Les Américains du début du XXe siècle croyaient que les requins ne tuaient pas les gens car ils rejetaient les informations selon lesquelles des attaques de requins avaient eu lieu.

Les attaques de requins étaient souvent considérées comme des « histoires de pêcheurs », car le millionnaire Hermann Oelrichs était convaincu qu’aucune bête n’avait jamais mordu un humain.

Les attentats de 1916 ont été utilisés par les réalisateurs lors de la création des films Jaws et Sharknado.

Robert Pamperin – 1959

Robert Pamperin plongeait à la recherche d’escargots au large des côtes californiennes lorsqu’il disparut en juin 1959.

Son ami a entendu Pamperin crier à l’aide et a vu son ami anormalement haut dans l’eau sans son masque, rapporte TBS News.

Pamperin a ensuite coulé au fond de l’océan alors qu’il était traîné par un requin de 22 pieds.

Les responsables des garde-côtes américains ont lancé une recherche dans le but de retrouver ses restes, mais ils auraient trouvé une seule palme de natation.

Barry Wilson – 1952

Barry Wilson nageait près de Lover’s Point en Californie en 1952 avant qu’un requin ne l’attaque de l’avant et de l’arrière.

Cinq autres nageurs ont tenté de sauver Barry alors qu’ils le traînaient vers la plage.

Barry est mort dans l’eau avant qu’ils n’atteignent le rivage.

Deborah échelle Kiley – 1982

Deborah Scaling-Kiley a regardé avec terreur des requins tueurs tirer son coéquipier, Mark Adams, sous la surface et la mer est devenue rouge de sang.

La jeune femme de 24 ans effectuait un voyage de routine du Maine à la Floride lorsque son bateau a été englouti dans une tempête tropicale et a chaviré au milieu de l’océan Atlantique.

Deux jours après le début de leur voyage, le yacht a chaviré, projetant Deborah et ses amis dans l’océan.

Heureusement, ils ont réussi à grimper dans un radeau de sauvetage – mais en quelques heures, des centaines de requins tueurs ont commencé à tourner en rond et même à percuter le bateau pour tenter de déloger les membres d’équipage terrifiés.

Au cours des cinq jours suivants, trois membres de l’équipage ont été dévorés par des requins alors que Deborah et son collègue survivant Brad regardaient avec horreur.

Deborah est devenue une conférencière motivatrice et a écrit un livre – Albatross: The True Story of a Woman’s Survival at Sea – en 1994.

Elle est décédée en 2012 à son domicile au Mexique, à l’âge de 54 ans, de causes inconnues.

Attaques de la côte du Pacifique 1984

Au moins quatre attaques de requins ont eu lieu en l’espace de deux semaines au large de la côte pacifique américaine en 1984.

Omar Conger est mort de sang après avoir été attrapé par un grand requin blanc.

Il se tenait juste dans l’eau et regardait la mer lorsque l’attaque s’est produite.

L’ami Chris Rehm a déclaré que la bête « l’a attrapé par derrière et tout en le secouant violemment, l’a tiré sous l’eau ».

La bête a libéré Omar de son emprise mais il est mort dans l’eau.

Les grands requins blancs sont réputés pour leur taille car les femelles peuvent atteindre 6,1 mètres.

Leur espérance de vie est estimée à 70 ans et les animaux se trouvent dans tous les océans du monde.

On pense que la bête n’a pas de prédateur naturel autre que l’épaulard.

Ils ont un odorat incroyable – s’il n’y avait qu’une goutte de sang dans 100 litres d’eau, un grand blanc la sentirait.

Le grand requin blanc est l’un des rares requins connus à lever régulièrement la tête au-dessus de la surface de la mer pour regarder d’autres objets tels que des proies.

Randall Fry – 2004

Les équipages ont trouvé la tête et le corps coupés de Randall Fry après qu’il ait été attaqué par un requin.

Randall plongeait avec son ami Cliff Zimmermann au large de la Californie en 2004, rapporte le SFGate.

Zimmermann a déclaré qu’il avait entendu un son de « sifflement » lorsqu’il a réalisé que son ami avait disparu.

Les eaux sont rapidement devenues rouges lorsqu’il a vu un aileron de requin faire surface sous l’eau.

Zimmermann a déclaré: « Il (Fry) a dit » Je pense qu’un requin m’aura un jour « . C’est une plaisanterie assez courante parmi les plongeurs d’ormeaux. »

Jana Lutteropp – Août 2013

La touriste allemande Jana Lutteropp est décédée en août 2013 – une semaine après qu’un requin l’ait mordue.

Le jeune homme de 20 ans, qui passait des vacances à Hawaï, faisait de la plongée en apnée jusqu’à 50 mètres de Maui lorsque l’incident s’est produit, selon CNN.

Un professeur de lycée californien s’est souvenu du moment où il a entendu Jana crier alors qu’il sautait dans l’eau.

On ne sait pas quel requin a mordu Jana, mais on suppose que c’était un requin tigre.

Les requins tigres ont tendance à être trouvés dans les eaux du Pacifique car ils préfèrent les climats tropicaux et tempérés.

Ses proies vont des oiseaux et des tortues aux dauphins et aux serpents de mer.

Les requins-tigres sont des espèces presque menacées en raison du finning et de la pêche par les humains.

Les attaques mortelles de requins tigres seraient extrêmement rares.

Margaret Cruse – Avril 2015

Margaret Cruse, 65 ans, a été tuée lors d’une apparente attaque de requin au large de Maui.

Elle a été retrouvée flottant face contre terre dans l’eau en avril 2015, rapporte NBC.

Margaret faisait de la plongée en apnée avec deux autres personnes mais s’est séparée avant d’être attaquée.

Avant l’incident mortel, trois attaques meurtrières avaient eu lieu dans les eaux hawaïennes depuis 1995.

Arthur Médicis – Septembre 2018

Arthur Medici a été la première victime d’une attaque de requin dans le Massachusetts depuis plus de 80 ans.

Il a été attaqué au large de Newcomb Hollow Beach en septembre 2018, rapporte CBS.

Le témoin Joe Booth a déclaré avoir vu des Médicis donner un coup de pied agressive à quelque chose derrière lui et un scintillement de la queue de la bête dans l’eau.

Il a déclaré: « C’était comme à la sortie du film Jaws. Il s’est transformé en Amity Island très rapidement. »

Julie Dimperio Holowach – Juillet 2020

Julie Dimperio Holowach a été mortellement tuée lorsqu’elle a été attaquée par un grand requin blanc dans le Maine.

Elle nageait avec sa fille à seulement 20 mètres du rivage au large de l’île Harpswell Bailey lorsqu’elle a été attaquée, selon NECN.

Le major Rob Beal, de la Maine Marine Patrol, a déclaré: « C’est un incident tragique mais aussi isolé que nous sommes en train de traverser et que l’État n’a jamais vu. »

La fille de Julie n’a pas été blessée à la suite de l’incident.

Les grandes observations blanches seraient en hausse aux États-Unis, mais les chances d’être tué par un requin aux États-Unis sont de 3 748 061 contre un.

Shark Week raconte la vie de l’un des grands prédateurs de l’océan et est diffusé sur Discovery Channel depuis plus de trois décennies.

Il a été créé le 17 juillet 1988 et est devenu un succès instantané pour le réseau.

En 2018, Shark Week comptait 34,9 millions de téléspectateurs et Discovery Channel a pris la première place du réseau aux heures de grande écoute lors de l’événement annuel.

Les survivants de l’USS Indianapolis en route vers l’hôpital en août 1945 Crédit : Getty – Contributeur

On trouve de grands requins blancs dans tous les océans du monde Crédit : Alamy