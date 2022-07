Les catastrophes climatiques ont coûté 1,3 billion de rands à l’Allemagne depuis 2018

Les catastrophes météorologiques déclenchées par le changement climatique ont coûté à l’Allemagne au moins 80 milliards d’euros (~ 1,3 billion de rands) depuis 2018, selon une étude officielle “horrifiante” lundi, alors que les catastrophes deviennent de plus en plus fréquentes et intenses.

Le rapport commandé par les ministères de l’économie et de l’environnement a estimé que l’impact de la sécheresse, des inondations et de la chaleur extrême en Allemagne entre 2000 et 2021 était de près de 145 milliards d’euros (147 milliards de dollars), dont la plupart ont été observés ces dernières années.

Rien que depuis 2018, les dommages aux bâtiments et aux infrastructures ainsi que les pertes de revenus dans des secteurs tels que la sylviculture et l’agriculture dans la première économie européenne ont atteint plus de 80 milliards d’euros.

La ministre de l’Environnement, Steffi Lemke, a déclaré que les “données scientifiques horrifiantes” illustraient “les dégâts et les coûts énormes” de la crise climatique.

“Les chiffres sonnent l’alarme pour plus de prévention en matière de climat”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Nous devons et allons investir davantage dans la protection et l’adaptation au climat pour protéger notre population.”

Le ministre de l’Economie, Robert Habeck, dont le dossier comprend la politique climatique, a déclaré que les mesures nationales devraient aller de pair avec une action mondiale accélérée pour “maintenir l’impact de la crise climatique à un niveau supportable”.

L’étude a montré des effets accélérés au fil du temps, avec les étés anormalement chauds et secs de 2018 et 2019 et les inondations meurtrières en Rhénanie il y a un an enregistrées comme particulièrement dévastatrices.

Il a été démontré que les sécheresses de 2018-2019 ont coûté 34,9 milliards d’euros, les inondations environ 40,5 milliards d’euros et les dommages causés par les violentes tempêtes 5,2 milliards d’euros supplémentaires.

Cependant, les auteurs de l’étude ont déclaré que leurs estimations étaient presque certainement trop faibles car des facteurs clés, notamment les effets sur la santé et les conséquences pour la biodiversité, n’étaient pas inclus.

Le rapport est venu alors qu’une vague de chaleur engloutissant des parties du sud-ouest de l’Europe devait atteindre des régions d’Allemagne. Les scientifiques blâment le changement climatique et prédisent des épisodes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.