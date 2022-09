Les castors peuvent contribuer à atténuer les effets de la crise climatique

Si vous savez quelque chose sur les castors, c’est probablement qu’ils construisent des barrages. Ces structures géantes faites de bâtons, de pierres et de boue peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu’à 10 pieds (3 mètres) et des longueurs moyennes de 20 pieds (6 mètres) – bien que la plus grande jamais trouvée soit beaucoup plus grande et puisse être vue de l’espace. Les barrages modifient complètement le paysage, inondant les environs et créant des zones humides. C’est l’une des raisons pour lesquelles les castors ont souvent été considérés comme des ravageurs qui peuvent causer de graves dommages lorsqu’ils construisent des barrages trop près des maisons ou des routes.

Mais les scientifiques ont depuis des décennies compris l’importance des castors en tant qu’« ingénieurs de l’écosystème ». Et alors que la crise climatique continue de s’aggraver, de nouvelles études révèlent que les castors jouent un rôle vital dans l’atténuation de ses effets, en particulier dans les zones sujettes aux incendies, à la sécheresse et même aux vagues de chaleur. Pour bâtir un avenir plus résilient, il serait peut-être préférable de se tourner vers les castors.

Vous pouvez trouver cette vidéo et plus sur la chaîne YouTube de Vox.