Les cassettes VHS sont de retour en force alors que les prix des enchères montent à Rs 59 Lakh

Longtemps reléguées dans un coin obscur du marché des objets de collection, les cassettes VHS ont atteint des prix hallucinants lors des ventes aux enchères ces derniers mois, grâce à la nostalgie et à l’appétit pour de nouvelles opportunités d’investissement. Lors d’une vente par Heritage Auctions en juin, une cassette vidéo “Retour vers le futur” a été vendue 75 000 dollars, tandis que les copies “The Goonies” et “Jaws” ont été vendues respectivement 50 000 et 32 ​​500 dollars. Les collectionneurs de bandes vidéo existent depuis la fin des années 1970, lorsque le format a été introduit pour la première fois, mais de nos jours, la plupart des «cassettes VHS ne valent presque rien», selon John, de Newmarket au Canada, qui prétend en avoir vendu environ 3 000 sur durée de plus de 20 ans. “Vous aurez de la chance d’obtenir 5 $ chacun”, déclare cet utilisateur actif d’eBay, qui a refusé de donner son nom de famille.

Jusqu’à récemment, seuls certains films qui n’étaient pas sortis en ligne ou sur d’autres supports, ainsi que des films d’horreur peu connus, pouvaient atteindre des prix plus élevés, parfois supérieurs à 1 000 dollars.

Mais cette nouvelle tendance se concentre surtout sur les titres à succès, notamment du début des années 80. Pour être considérée comme valable, une bande doit répondre à certains critères spécifiques, avec une prime mise sur les premières éditions et les copies scellées. Une édition limitée, comme une version boîte plus grande de “Star Wars”, susciterait également l’intérêt.

Le classique culte de la science-fiction George Lucas est largement considéré comme un incontournable et plusieurs exemplaires ont déjà été vendus pour plus de 10 000 $.

La Sainte Trinité pourrait être des films de la première ardoise jamais sortie sur le marché américain en 1977, à savoir “MASH”, “Patton” et “The Sound of Music”, par une 20th Century Fox en difficulté financière avec Magnetic Video.

Jay Carlson, directeur de VHS Consignment chez Heritage Auctions, a déclaré que ceux-ci pourraient atteindre “un nombre à six chiffres, peut-être sept”.

La nostalgie rencontre l’opportunité d’investissement

De nombreux collectionneurs de longue date s’interrogent sur l’envolée soudaine, 16 ans après la dernière sortie d’un film dans ce format (“Une histoire de violence”). Les derniers magnétoscopes ont été fabriqués en 2016.

“Je pense qu’il s’agit en grande partie de nostalgie et de la contrainte de collectionner”, déclare Philip Baker, qui gère le site Web www.videocollector.co.uk. “L’une des particularités de la VHS par rapport aux autres formats est qu’elle a été le premier moyen accessible de regarder un film chez soi.”

Animateur du podcast Complètement inutile, Pat Contri a une approche différente et établit un parallèle entre la tendance actuelle de la VHS et les jeux vidéo. Il a dit que les deux marchés sont inondés de «personnes qui viennent de décider de s’y lancer. Ils se sont dit : ‘J’ai de l’argent, investissons-y’.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs de ces incontournables culturels sont devenus des classes d’actifs à collectionner, des baskets aux planches à roulettes, grâce à une nouvelle génération d’investisseurs, dont beaucoup ont grandi avec eux.

Toute une industrie se rassemble, comme le montre le nombre croissant de groupes Facebook dédiés, de services de notation évaluant l’authenticité et l’état, et de maisons de vente aux enchères désireuses d’ajouter la VHS à leurs ventes.

Contri critique le processus, “où au lieu de laisser un passe-temps de collection relativement nouveau pour les masses se développer naturellement, vous essayez en quelque sorte d’attirer les gens avec la peur + FOMO +”, comme dans la peur de rater un investissement lucratif.

“Il y a des gens qui ne sont que des gars à boîte ouverte, et ils sont très sceptiques à l’égard des gars scellés et de ce que cela signifie pour leur propre collection”, a déclaré Carlson. « Mais je pense juste que c’est une bonne chose. C’est juste une différence dans la façon dont vous collectez.

Carlson voit encore plus de potentiel dans les cassettes VHS que dans les jeux vidéo, qui ont enregistré deux ventes de plus d’un million de dollars chacune l’année dernière.

“Je connais beaucoup de gens qui n’aiment pas les jeux vidéo et qui n’y jouent pas, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui n’auraient pas de film préféré.”

