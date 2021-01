Les habitants ont été accueillis en 2021 en sautant, en plongeant et en faisant des sauts périlleux dans le Tibre de Rome.

Ils se sont jetés d’un pont et dans les eaux rapides, avec des bateaux de sauvetage qui attendaient pour les aider à sortir de l’eau.

C’est une tradition du jour de l’an dans la capitale italienne.

Les foules habituelles manquaient alors que Rome continue un verrouillage partiel. Il y avait des feux d’artifice à minuit, mais les concerts dans les piazzas qui marquent généralement le réveillon du Nouvel An à Rome ont été annulés pour empêcher la formation de foules.

Au lieu de cela, la ville de Rome a organisé un événement culturel en direct avec des performances musicales et des installations d’art contemporain dans certains des lieux les plus emblématiques de la ville, y compris un énorme feu de joie dans le Circus Maximus.

Même le pape François a modifié sa tradition du Nouvel An, renonçant à sa visite typique du 31 décembre à la crèche grandeur nature du Vatican sur la place Saint-Pierre.

L’Italie, premier pays de l’Ouest à être touché par le COVID-19 et a le plus grand nombre de morts en Europe avec plus de 73000 victimes.