Les casques de moto achetés sur des plateformes en ligne avaient des certifications de sécurité contrefaites, des découvertes de tests

Les experts avertissent les consommateurs de bien réfléchir avant d’acheter des équipements de sécurité en ligne, en particulier lorsqu’il s’agit de se protéger la tête.

Un CBC Marché Une enquête a révélé que certains casques de moto achetés sur des sites Web populaires se fissureraient et s’effondreraient en cas d’accident – et que les certifications de sécurité qu’ils contiennent sont contrefaites.

Marché casques achetés à vendre sur Amazon, eBay et le marché de Walmart annoncés comme certifiés par le Département américain des transports (DOT). Les fabricants, qui sont responsables de la réalisation des tests, incluent les lettres « DOT » à l’arrière d’un casque pour indiquer que le casque a atteint ou dépassé la norme fédérale américaine de sécurité des véhicules automobiles. C’est l’une des trois certifications de sécurité requises pour les casques de moto au Canada.

Mais malgré la publicité selon laquelle les casques étaient certifiés pour la sécurité, Marché a constaté que chaque casque ne respectait pas certaines parties de la norme de sécurité, ce qui, selon les experts, signifie que les certifications DOT étaient contrefaites.

Chris Withnall, ingénieur principal du laboratoire Biokinetics à Ottawa, qui a testé les casques, a déclaré que cela pouvait être “une question de vie ou de mort”.

“Un casque peut ressembler à un casque de moto, mais il peut ne pas se comporter comme un casque de moto lorsque vous en avez le plus besoin”, a-t-il déclaré.

Ce casque, acheté auprès d’un vendeur tiers sur Walmart.ca, n’a pas empêché un attaquant de contacter une fausse tête de test. (Centre de recherche sur l’impact du Sud)

Après Marché a informé Amazon, eBay et Walmart des certifications de sécurité contrefaites des casques, toutes les plateformes ont supprimé les listes que l’émission avait identifiées.

Dans une déclaration envoyée par e-mail, un porte-parole d’eBay a écrit qu’il investit des millions de dollars pour assurer la sécurité de sa plate-forme. Un porte-parole d’Amazon a écrit que ses partenaires sont “contractuellement tenus de s’assurer que leurs produits sont conformes à toutes les lois applicables et aux politiques d’Amazon”, et il a exhorté les consommateurs concernés à contacter son équipe de service client. Un porte-parole de Walmart a écrit que les vendeurs sont responsables de “s’assurer que leurs produits répondent à toutes les exigences légales et réglementaires”.

Marché a également demandé à la National Highway Traffic Safety Administration du département américain des Transports de répondre à l’enquête. Dans un e-mail, l’agence a écrit qu’elle s’appuie sur un processus d’auto-certification et qu’elle effectuera parfois des tests aléatoires sur certains casques, mais qu’elle tient compte des commentaires et des plaintes des consommateurs. Il a également déclaré qu’il rappellerait les casques si nécessaire et a reconnu qu’il existe des détaillants qui utilisent de fausses étiquettes DOT.

Lors de l’achat de casques, Milan Uzelac, instructeur de moto senior au Rider Training Institute, exhorte les motards à s’en tenir à des marques réputées et à essayer des casques en personne.

“Si et quand des choses arrivent, vous voulez être sûr que le casque que vous portez va vous protéger”, a-t-il déclaré.

Regarder l’intégralité Marché enquête pour voir exactement comment chaque casque a échoué aux tests et pour obtenir des conseils sur les drapeaux rouges à rechercher lors de l’achat de casques.