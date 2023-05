Les Casques bleus du Kosovo dirigés par l’OTAN renforcent leurs positions après que des affrontements avec des Serbes de souche dans le nord ont fait 30 blessés

PRISTINA, Kosovo (AP) – Les troupes de la force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN au Kosovo ont utilisé mardi des clôtures métalliques et des barrières de barbelés pour renforcer les positions dans une ville du nord à la suite d’affrontements avec des Serbes de souche qui ont blessé 30 soldats internationaux.

Les casques bleus ont bouclé le bâtiment de la municipalité de Zvecan où les troubles de lundi ont fait monter les tensions, faisant craindre une instabilité et une flambée dans le hotspot des Balkans au milieu des efforts accrus de l’Occident pour résoudre un différend de longue date.

Le Kosovo est une ancienne province de Serbie dont Belgrade ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance de 2008. Les Albanais de souche constituent la majeure partie de la population, mais le Kosovo compte une minorité serbe agitée dans le nord du pays, à la frontière avec la Serbie.

Les États-Unis et la plupart des pays de l’Union européenne ont reconnu l’indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie, tandis que la Russie et la Chine se sont rangées du côté de Belgrade. La Chine a exprimé mardi son soutien aux efforts de la Serbie pour « sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale » et Moscou a critiqué à plusieurs reprises les politiques occidentales dans ce différend.

Les tensions ont d’abord augmenté au cours du week-end dernier, après que des responsables albanais de souche élus lors de votes massivement boycottés par les Serbes sont entrés dans les bâtiments municipaux.

Lorsque les Serbes ont tenté de les bloquer, la police du Kosovo a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

En réponse, la Serbie a mis l’armée du pays en état d’alerte le plus élevé et a envoyé davantage de troupes à la frontière avec le Kosovo. Les Serbes ont de nouveau manifesté lundi, insistant sur le fait que les maires de souche albanaise et la police du Kosovo devaient quitter le nord du Kosovo.

Les affrontements se sont aggravés lorsque les Serbes ont tenté de pénétrer dans les bureaux municipaux de Zvecan, à 45 kilomètres (28 miles) au nord de la capitale Pristina.

Ils se sont d’abord heurtés à la police kosovare, puis aux casques bleus internationaux déployés à Zvecan.

La flambée a déclenché une vague d’efforts internationaux pour calmer la situation.

Les États-Unis et l’UE ont récemment intensifié leurs efforts pour négocier un accord entre la Serbie et le Kosovo, craignant l’instabilité alors que la guerre russe fait rage en Ukraine. L’UE a clairement indiqué à la Serbie et au Kosovo qu’ils doivent normaliser leurs relations s’ils veulent progresser vers l’adhésion au bloc.

« Nous avons déjà trop de violence en Europe aujourd’hui. Nous ne pouvons pas nous permettre un autre conflit », a déclaré mardi le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, aux journalistes à Bruxelles.

Il a exhorté Belgrade et Pristina à « prendre de toute urgence des mesures pour désamorcer les tensions immédiatement et sans condition ». Dans un premier temps, a-t-il dit, la police du Kosovo devrait suspendre l’opération en se concentrant sur les bâtiments municipaux dans le nord et les manifestants violents devraient « se retirer ».

En réponse aux troubles récents, l’Otan a décidé d’augmenter ses troupes de la KFOR avec le déploiement des Forces de réserve opérationnelle (ORF) pour les Balkans occidentaux, indique un communiqué, sans en préciser le nombre. Une autre unité sera en attente « pour être prête à renforcer la KFOR si nécessaire ».

La KFOR compte actuellement 3 762 soldats de 27 pays contributeurs.

« Le déploiement de forces supplémentaires de l’OTAN au Kosovo est une mesure prudente pour s’assurer que la KFOR dispose des capacités dont elle a besoin pour maintenir la sécurité conformément à notre mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies », a déclaré l’amiral Stuart B. Munsch, commandant du Commandement allié des forces interarmées de Naples. (JFC Naples).

Selon un communiqué publié mardi par la force multinationale de maintien de la paix connue sous le nom de KFOR, 30 soldats – 11 Italiens et 19 Hongrois – « ont subi de multiples blessures, notamment des fractures et des brûlures causées par des engins explosifs improvisés ».

Trois soldats hongrois ont été « blessés par l’usage d’armes à feu », mais leurs blessures ne mettaient pas leur vie en danger, ajoute le communiqué.

Des responsables serbes ont déclaré que 52 personnes avaient été blessées, dont trois grièvement. Quatre manifestants ont été arrêtés, selon la police du Kosovo.

« Les deux parties doivent assumer l’entière responsabilité de ce qui s’est passé et empêcher toute nouvelle escalade, plutôt que de se cacher derrière de faux récits », a déclaré le commandant de la KFOR, le major-général. Angelo Michele Ristuccia.

Belgrade et Pristina se sont mutuellement blâmés pour l’escalade.

Le rythme diplomatique s’accélère. Les ambassadeurs des pays dits Quint – la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis – ont rencontré lundi le Premier ministre kosovar Kurti à Pristina et le président serbe Aleksandar Vucic à Belgrade mardi.

Vucic a également rencontré plus tard les ambassadeurs en Serbie de Russie et de Chine.

Dans une déclaration de son bureau, Vucic a exprimé « un immense mécontentement et une vive inquiétude » face à ce qu’il a décrit comme une « tolérance » internationale à l’égard des actions de Kurti qui ont alimenté la violence contre les Serbes.

Des mesures urgentes pour garantir la sécurité des Serbes au Kosovo sont une condition préalable à toute discussion future, a insisté Vucic.

Kurti a remercié les troupes de la KFOR pour « l’action vaillante visant à préserver la paix face à l’extrémisme violent ».

« La frontière entre le Kosovo et la Serbie est l’un de ces endroits dangereux où une étincelle pourrait déclencher un incendie », a déclaré le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto.

La Russie et la Chine ont vivement critiqué le soutien occidental à l’indépendance du Kosovo. Le président russe Vladimir Poutine a souvent cité le « précédent » du bombardement de la Serbie par l’OTAN en 1999 pour justifier son annexion illégale de certaines parties de l’Ukraine.

La Chine, qui a établi des liens économiques étroits avec Belgrade grâce à ses investissements étrangers, a imputé la violence au non-respect des droits politiques serbes.

« Nous nous opposons aux actions unilatérales des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning à Pékin.

Le conflit au Kosovo a éclaté en 1998 lorsque les Albanais de souche séparatistes se sont rebellés contre le régime serbe, et la Serbie a répondu par une répression brutale. Environ 13 000 personnes, pour la plupart des Albanais de souche, sont mortes.

L’intervention militaire de l’OTAN en 1999 a finalement forcé la Serbie à se retirer du territoire et a ouvert la voie à l’établissement de la mission de maintien de la paix de la KFOR.

___

Semini a rapporté de Tirana, Albanie. Les rédacteurs de l’Associated Press Dusan Stojanovic et Jovana Gec à Belgrade, et Nicole Winfield à Rome, en Italie, ont contribué à ce rapport.

Zenel Zhinipotoku et Llazar Semini, Associated Press