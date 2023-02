Les Casques blancs se précipitent pour secourir les survivants du séisme dans la province syrienne d’Idleb tenue par les rebelles

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Pendant plus d’une décennie, les habitants d’une enclave tenue par l’opposition dans le nord-ouest de la Syrie ont enduré des bombardements, des combats brutaux et une crise humanitaire apparemment sans fin, hantés par la peur que personne ne s’en soucie. Lundi, après qu’un tremblement de terre a détruit leurs maisons et rasé leurs quartiers, l’aiguillon de l’abandon était presque trop lourd à supporter.

“Cela fait 12 ans que nous demandons de l’aide, appelons des gens qui nous ont rejetés alors que nous mourons sous leurs yeux”, a déclaré Hussam Zleito, 47 ans, membre de la Défense civile syrienne, un groupe d’aide qui opère dans des zones en dehors du contrôle du gouvernement.

“Et pendant cette immense crise humanitaire malheureuse, le monde nous a tourné le dos, comme s’il n’y avait pas d’êtres humains dans cette zone, comme s’il n’y avait pas d’âmes [here].”

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé tôt lundi a fait des ravages dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Les deux gouvernements ont lancé des opérations de secours et envoyé des équipes de recherche et de sauvetage ; les pays étrangers n’ont pas tardé à promettre leur aide, à établir des ponts d’aide humanitaire, à ajouter des vols vers les zones touchées et à envoyer des experts et des sauveteurs.

Mais les habitants de la province syrienne d’Idlib, tenue par les rebelles et déchirée par la guerre, et ses environs ont été en grande partie laissés à eux-mêmes. Plus de 1 100 personnes y ont été tuées et plus de 2 000 sont blessées, selon la Défense civile syrienne. Une grande partie de la zone est dirigée par un gouvernement local qui n’est reconnu par aucun pays, né de Hayat Tahrir al-Sham, un groupe militant qui se considérait autrefois comme une filiale d’Al-Qaïda.

Sur les 4,5 millions de personnes vivant à Idlib, près de 2,9 millions ont été déplacées d’ailleurs en Syrie – et beaucoup ont été déplacées plusieurs fois. Près de 90% des habitants ont besoin d’assistance et d’aide, selon les Nations Unies.

Des organisations caritatives internationales apportent leur aide, tout comme des organisations locales telles que la Défense civile syrienne, souvent appelées les «Casques blancs», d’après leur couvre-chef.

Mais les efforts humanitaires ont été hésitants et inadéquats. La situation à Idlib était déjà désespérée. Peu d’endroits au monde étaient aussi mal préparés à une catastrophe naturelle.

Lorsque le tremblement de terre a frappé à 3h30 du matin, l’électricité et Internet se sont coupés, laissant les gens se précipiter dans l’obscurité pour retrouver leurs proches et s’échapper. Zleito a envoyé un message à sa famille pour leur dire qu’il était en vie, mais il n’a pas eu le temps d’attendre une réponse ou de vérifier qu’ils allaient bien – il devait se rendre au travail.

Il a passé 35 heures à creuser dans les rochers, la terre et le béton dans le froid et la pluie, a-t-il dit, concentré sur une tâche : localiser les voix provenant des décombres.

“Je sais que nous avons traversé une guerre”, a déclaré Zleito, “mais je me suis effondré à cause de la douleur, de la peur et de la panique dont j’ai été témoin.”

“Il y avait tellement de pensées qui circulaient dans mon esprit, des pensées négatives et cyniques”, a-t-il poursuivi, se rappelant comment il avait essayé de garder ses peurs pour sa famille à distance. Environ 18 ou 19 heures plus tard, il n’en pouvait plus et il a couru pour trouver un endroit avec Internet fonctionnel.

Son téléphone s’éclaira d’un flot de messages. “Mes enfants me disaient : ‘Ça va, papa. Dis-nous juste que tu vas bien. Ma femme disait : ‘Envoie-nous simplement un message pour nous dire que tu vas bien.’ » Il a rassuré sa famille et est retourné au travail. Il a passé cinq heures laborieuses à essayer d’extraire une femme, lui fournissant de l’oxygène jusqu’à ce qu’elle puisse être extraite des ruines de sa maison. La plupart n’ont pas eu cette chance.

“Nous avons retiré des familles entières, cinq ou six ou sept membres, principalement des enfants, qui étaient morts sous les décombres ou asphyxiés par tout ce qui se trouvait au-dessus d’eux”, a-t-il déclaré.

Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, une équipe de secours travaillant sur un bâtiment du village de Jinderis, en Syrie contrôlée par les rebelles, a sorti un nouveau-né, nu et couvert de poussière et d’ecchymoses, des décombres.

Un médecin soignant le bébé, Hani Maarouf, a déclaré plus tard à l’Associated Press qu’elle devait être née sous les décombres. Ceux qui ont sauvé l’enfant avaient coupé son cordon ombilical. Sa mère était morte, tout comme son père et ses quatre frères et sœurs.

Khadija Khatib, une bénévole de 23 ans du groupe, a déclaré que ce qu’elle avait vu était “effroyablement tragique”.

“J’ai vu la mort”, a-t-elle dit, un petit rire choqué lui échappant. « Des gens meurent. Les gens sont dans la rue, attendant leurs familles, attendant leurs enfants. Ils veulent juste des nouvelles d’eux. Ils veulent juste savoir qu’ils respirent.

Un nombre “énorme” de personnes erraient dans les rues, a-t-elle dit, blessées ou essayant de retrouver des êtres chers. La tempête a aggravé la situation, car une pluie battante a couvert les voix de ceux qui appelaient à l’aide.

“Nous avons besoin d’aide. Nous avons besoin de renfort. La situation est vraiment indescriptible. Je veux dire, hier, pendant que je regardais une fille dont le frère est sorti, et elle a 14 ou 15 ans coincée sous les décombres, et elle veut juste sortir. Khatib s’est mis à pleurer doucement. “Elle veut juste sortir, vivre.”

Khatib et son équipe ont parlé à la jeune fille pendant plus de quatre heures, utilisant des entretoises en bois largement inefficaces pour soutenir les débris effondrés. Mais Khatib a rapidement été appelé à un autre endroit. Elle ne sait pas si la fille s’en est sortie vivante.

Finalement, dit-elle, ils ont obtenu des jambes de force appropriées d’un groupe d’aide international, mais pas avant minuit. « Malgré 24 heures de travail, nous étions toujours prêts à continuer. Mais les outils nous ont fait défaut », a déclaré Khatib.

“Il y a des gens qui sont vivants, et nous n’avons pas pu les faire sortir”, a-t-elle poursuivi, la voix tendue par l’émotion.

Pour l’instant du moins, aucune aide n’est imminente. Des routes endommagées ont contraint les Nations Unies à suspendre les livraisons d’aide de la Turquie au nord-ouest de la Syrie. “Nous n’avons pas d’idée précise de la date de reprise”, a déclaré mardi à Reuters Madevi Sun-Suon, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Au fil des heures, les membres de la famille prenaient les choses en main. Khatib a décrit un homme qui a sauvé sa femme et son fils blessé, puis est revenu chercher le reste de ses enfants. Quatre étages se sont effondrés sur lui. Mais remarquablement, quand l’équipe lui a crié dessus, il a répondu.

Les sauveteurs ont tenté, pendant des heures, de le rejoindre. Sa mère attendait dehors, pleurant sous la pluie. “Nous avons essayé de toutes les manières, avec des machines lourdes et des machines légères et nos mains, et nous nous précipitions”, a-t-elle déclaré.